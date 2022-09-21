На антивоенных акциях в Москве и Петербурге задержаны сотни людей

На акциях протеста против мобилизации в Москве и Санкт-Петербурге начались задержания.

В Москве акция проходит на Старом Арбате. Среди собравшихся много женщин. Они скандируют лозунги "Жизнь нашим детям!" и "Нет войне!".

Точное количество собравшихся не уточняется, но судя по видеокадрам, которые публикуют очевидцы в соцсетях, речь идёт о нескольких сотнях человек. Они встали в длинную цепочку, сцепившись руками. Полицейские выдёргивают участников акции по одному.

В Санкт-Петербурге противники мобилизации, среди которых также много женщин, собрались у Исаакиевского собора. После этого их взяла в кольцо полиция. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов при задержаниях бьют митингующих резиновыми дубинками.

К восьми часам вечера по московскому времени на акциях в Москве и Петербурге задержаны как минимум 246 человек, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

Всего митинги, шествия и пикеты против мобилизации проходят в 24 городах России. На данный момент на них задержаны свыше 400 человек.

В среду президент России Владимир Путин подписал указ о проведении частичной мобилизации в стране. Принятое решение он объяснил необходимостью "защиты нашей Родины и её целостности", а также необходимостью вести военные действия с Украиной на линии соприкосновения протяженностью более одной тысячи километров.

Призыву, как утверждается, будут подлежать только граждане из запаса и проходившие военную службу. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч резервистов. Это, по его словам, один процент от мобилизационного потенциала. Также министр заявил, что о мобилизации на войну студентов и срочников речи не идёт.

Ранее депутаты Госдумы приняли новые поправки к Уголовному кодексу, которые вводят наказание за отказ контрактников выполнять боевые задачи, дополняют кодекс понятиями "мобилизация", "военное положение" и "военное время", ужесточают наказание за дезертирство, а также вводят сроки за добровольную сдачу в плен, мародёрство и отказ выполнять госзаказ в оборонной сфере.