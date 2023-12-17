На авиабазе в Ливии уничтожен Ил-76 - возможно, российский

В Ливии на авиабазе «Аль-Джуфра», которую ранее активно использовала ЧВК «Вагнер», в результате атаки беспилотника или ракетного удара был серьезно поврежден военно-транспортный самолет Ил-76. Об этом сообщают арабские и западные источники, которые ссылаются, в том числе, на спутниковые снимки. О повреждении самолета сообщает также ряд российских источников.

На снимках видно, что самолет, по всей видимости, горел. Воздушное судно, судя по опубликованным снимкам, вряд ли подлежит восстановлению.

Удар, по сообщениям, был нанесен 7 декабря, ряд источников пишут, что ударов было два (второй - 12 декабря). Ответственность никто на себя не взял, каких-либо официальных комментариев не было.

База сейчас находится в распоряжении Ливийской национальной армии во главе с генералом Халифой Хафтаром. Эта группировка контролирует восточную часть страны. Хафтар сотрудничает с Москвой. Ряд источников пишет об Ил-76 как о «российском» самолете, однако нет подтвержденной информации о том, кому именно он принадлежал.

Сайт The Libya observer со ссылкой на агентство Nova пишет о возможной причастности к удару или ударам американских военных. Представители США это никак не комментировали. Ранее Пентагон выражал обеспокоенность в связи с действиями ЧВК «Вагнер» в Ливии.

По данным Nova, самолет прилетел в Ливию с российской авиабазы в сирийской Латакии с грузом устройств, предназначенных для радиоэлектронной борьбы. Утверждается, что эти устройства были предназначены для создаваемого российскими военными Африканского корпуса, который вместо ЧВК «Вагнер» должен быть развернут в ряде африканских стран, включая Ливию и Судан. Каких-либо подтверждений того, что самолет действительно был связан с российскими военными, нет.