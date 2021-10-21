На Барбадосе избрана первый президент после отказа от власти Елизаветы II

Парламент Барбадоса избрал первого в истории страны президента, который возглавит государство после того, как оно откажется от формальной власти королевы Великобритании Елизаветы II.

Главой государства станет генерал-губернатор Сандра Мэйсон, передаёт газета The Barbados Advocate. 72-летняя политик представляет на острове британского монарха с 2018 года, но одновременно известна как один из самых высокопоставленных сторонников независимости.

Она будет приведена к присяге 30 ноября, в день 55-летия независимости от Великобритании. В этот же день Елизавета II перестанет быть главой островного государства.

Власти Барбадоса объявили об отказе от монархии в сентябре 2020 года. "Пришло время полностью оставить наше колониальное прошлое, – заявила тогда Мэйсон. – Барбадосцы хотят, чтобы главой государства был барбадосец". Букингемский дворец тогда заявил, что вопрос выбора главы государства — это внутреннее дело правительства и народа острова.