На белорусском ТВ сравнили Лукашенко с теми, кто «спрятался в бункере»

Ведущий белорусского государственного телеканала СТВ Евгений Пустовой в своей передаче «Политика без галстуков и купюр» сравнил Александра Лукашенко с лидерами других стран, которые, как он выразился, во время пандемии коронавирусной инфекции прячутся по бункерам.

Как заявил Пустовой, Лукашенко «единственный президент, который не прятался от народа по бункерам, а от министров и журналистов с помощью телеконференций». Также, по его словам, в Беларуси «обошлось без локдаунов, без бездумного карантина». В еще одной реплике о Лукашенко Пустовой отметил, что у белорусского авторитарного лидера «бессонные ночи и переживания отражались на лице. Ботоксом не пользуется».

Фамилий тех, с кем сравнивается Лукашенко, Пустовой не назвал.

Упоминания «бункера» и «ботокса» нередко звучат в высказываниях российских оппозиционеров о президенте России Владимире Путине. В периоды обострения ситуации с эпидемией коронавирусной инфекции в России - такие, как сейчас - Путин почти не проводит публичных мероприятий, однако проводит совещания посредством телеконференций. Кабинет без окон, в котором находится Путин, при этом сравнивают с бункером. О ботоксе, уколы которого используются для косметических процедур, говоря о Путине, еще 10 лет назад упоминал, например, Алексей Навальный. В Кремле не подтверждали и не отрицали использование Путиным ботокса.

Как заявил Евгений Пустовой изданию «Подъем», Владимира Путина он в виду не имел. По его словам, «ботокс» был отсылкой к президенту США Джон Байдену: «Помните, когда была предвыборная гонка в США, Трамп сказал Байдену: зачем вы себя ботоксом накачали и маску потом надели - красоту прячете?» (точно таких слов Трамп, по всей видимости, не говорил, однако действительно утверждал, что Байден якобы сделал пластическую операцию). Белорусский журналист также сказал, что считает Путина «красавчиком» и выступает за союз с Россией.