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На частотах Euronews в России теперь вещает телеканал «Соловьев.Live»
В России на частотах, где ранее выходил канал Euronews , с 7 апреля начал работать новый телеканал "Соловьев.Live" журналиста Владимира Соловьёва, внесённого в санкционные списки ЕС за поддержку враждебных действий России против Украины.
Тематика канала заявлена как информационно-политическая, общественно-политическая, публицистическая и социально-экономическая.
Сайт телеканала Euronews был заблокирован в России 21 марта. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту по требованию Генеральной прокуратуры. Ведомство утверждало, что Euronews публиковал недостоверную информация о так называемой "специальной военной операции" на территории Украины, а также призывы к участию в несанкционированных акциях. На следующий день - 22 марта - сигнал телеканала был принудительно заменен на вещание "России 24".
Ранее Youtube заблокировал каналы "Соловьев.Live" и "Вечер с Владимиром Соловьевым" из-за «нарушения условий использования сервиса. В конце февраля Евросоюз ввёл санкции в отношении журналиста из-за признания Россией независимости так называемых Донецкой и Луганской "народных республик". 14 марта украинские власти объявили, что Соловьёв получил статус подозреваемого по делу в публичных призывах к изменению государственной границы Украины, приведшей к гибели людей. Он был заочно арестован судом во Львове и будет объявлен в международный розыск. Итальянские СМИ сообщали об аресте двух вилл Соловьёва на озере Комо.
- С начала войны Роскомнадзор заблокировал более 800 информационных ресурсов, которые, по мнению Генпрокуратуры, распространяли фейки о действиях российских военных.
Другие новости дня
В Абхазии подписанта антивоенного обращения вызвали в СГБ
Подписанта антивоенного письма вызвали в СГБ самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщила эксперт Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия, которая также подписала обращение с призывом остановить кровопролитие в Украине.
«Собираются вызвать и остальных», – говорит Кварчелия.
Она отмечает, что часть жителей Абхазии после опубликования антивоенного призыва «требуют вмешательства компетентных органов и расправы над теми, кто призывает к миру».
«Никогда не могла бы подумать, например, что в Абхазии, пережившей страшную войну, которую нам навязала Грузия, и в которой мы сумели защитить свою страну ценой огромных жертв, простой человеческий призыв к миру, обращенный ко всем сторонам конфликта, может вызвать у кого-то возмущение, доходящее порой до истерики», – пишет Кварчелия.
«В списке подписавшихся мать погибшего в Отечественной войне народа Абхазии! Может быть, я что-то пропустила, может быть, у нас уже переписали Конституцию, отменили свободу слова?!» – добавила она.
Как сообщалось ранее, призыв остановить войну в Украине, прозвучавший в коллективном обращении группы жителей Абхазии, вызвал весьма острую реакцию в обществе. Некоторые обвинили авторов письма в предательстве интересов стратегического партнера – Российской Федерации, а кое-то даже предлагал лишить их абхазского гражданства.
У стран НАТО возникли разногласия о том, как быть с Россией
Страны-члены НАТО разделились во мнениях по поводу того, как лучше выстраивать отношения с Россией в условиях войны в Украине. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников. По словам собеседников газеты, НАТО ожидает, что конфликт будет "долгим и мучительным".
Страны Балтии и Польша настаивают на полном разрыве отношений с Москвой и считают, что необходимы меры, которые "поставят Россию на колени". Сторонники жёсткого подхода опасаются, что все, что Россия может представить как победу, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.
В то же время Франция, Германия и Турция хотят продолжать поддерживать контакты с Владимиром Путиным, даже несмотря на обвинения в военных преступлениях, выдвинутые против российской армии.
В Брюсселе проходит встреча министров иностранных дел стран НАТО. Глава британского МИД Лиз Трасс заявила о необходимости полной перестройки отношений Североатлантического союза с Россией, так как, по её мнению, основополагающий акт Россия – НАТО "мертв".
Ранее НАТО спрогнозировала подготовку нового наступления российской армии в Украине. Вывод войск из-под Киева является не отступлением, а перегруппировкой, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг, комментируя ситуацию в зоне боевых действий. По сведениям НАТО, Россия готовится завоевать Донбасс и создать наземный коридор до аннексированного Крыма.
В конце марта Москва объявила, что значительно сократит военные действия в районе Киева и Чернигова на севере Украины и сосредотачивает основные усилия на установлении полного контроля над Донецкой и Луганской областями.
В четверг представитель Пентагона сообщил о полном отводе российских войск из Киевской и Черниговской областей Украины. "Мы не наблюдаем российских войск в Киеве, Чернигове или поблизости", – сказал Джон Кирби.
Американский Сенат одобрил законопроект о ленд-лизе Украине
Сенат Конгресса США единогласно одобрил законопроект, позволяющий президенту Джо Байдену использовать программу ленд-лиза для упрощения отправки военной помощи Украине и странам восточной Европы. Последний раз программа действовала во Вторую мировую войну, когда американская военная помощь отправлялась противникам нацистской Германии — в первую очередь, Великобритании и СССР.
Документ, выложенный на сайте Конгресса, был представлен ещё в январе, на фоне сообщений о подготовке Москвы к вводу войск в Украину. Его авторами стали 14 сенаторов-республиканцев, 6 демократов и один независимый член верхней палаты. Законопроект расширяет полномочия президента США в сделках о поставках военной помощи Украине.
Фактически он позволяет президенту отдавать в долг или в лизинг военное оборудование в обход экспортного контроля. Использованная военная техника может быть списана, а оплата за уничтоженную технику может не взыматься.
Теперь законопроект должна рассмотреть нижняя палата Конгресса. После этого он поступит на подпись к президенту.
NYT подтвердила подлинность видео убийства пленного россиянина
Газета The New York Times утверждает, что установила подлинность видео, появившегося в сети три дня назад, на котором украинские военные убивают пленных российских солдат в Киевской области.
Издание пишет, что видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка, примерно в 12 километрах к юго-западу от Бучи, где после отступления российских военных были обнаружены тела десятков мирных жителей. По многочисленным свидетельствам, их убивали российские военные. Россия категорически это отрицает.
Убийства российских пленных, по-видимому, стали результатом украинской засады на российскую колонну, которая произошла предположительно 30 марта, когда российские войска выходили из небольших городов к западу от Киева, которые в течение нескольких недель были местом боев. Ранее Минобороны Украины сообщало об уничтожении российской колонны в этих местах, пишет Радио Свобода.
На видео один из украинских военных дважды стреляет в лежащего на земле российского военнослужащего. Рядом лежат еще несколько пленных с белыми нашивками, у них связаны руки. На заднем плане видна бронемашина типа БМД-2 с символом «V». Украинских военных можно узнать по нашивкам с флагом и синим повязкам на руках, они многократно повторяют «Слава Украине».
В кадр попадает и мужчина с бородой. Автор ролика дает понять, что тот –грузин, рассказывает портал СОВА.
По информации канала «Ходорковский LIVE», мужчину опознали сами украинские военные. Это Теймураз Хизанишвили, который давно участвует в боевых действиях в Украине. При этом он не является членом «Грузинского легиона», о чем писали российские СМИ и Telegram-каналы. Они также утверждают, что доброволец связан с Михаилом Саакашвили – якобы он был телохранителем политика в его бытность губернатором Одесской области.
О предположительной связи военного с экс-президентом Грузии пишет в Twitter и журналист The New York Times Эван Хилл.
Сообщается также об использовании технологии сопоставления лиц, указавшей на вероятное совпадение: мужчина из видео может быть человеком, находившимся в 2017 году рядом с Михаилом Саакашвили.
О том, что Хизанишвили воюет не в составе грузинского национального батальона, заявил и командир легиона Мамука Мамулашвили. На вопрос SOVA, совершают ли подобные действия добровольцы из «Грузинского легиона», Мамулашвили ответил, что лишь дал своим бойцам приказ не брать в плен российских оккупантов и кадыровцев, которые «вторглись в Украину и убивают женщин и детей». Как объяснил командир батальона, «если оккупантов убивать в бою, то они не станут военнопленными».
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя видео, заявил, что если Киев получит доказательства «любых неправовых действий» военнослужащих, их будут «нормативно возвращать в правовое поле». При этом он добавил, что максимально жёсткие действия украинцев к российским военнослужащим обусловлены «эмоциональным фоном».
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства российских военнопленных.
- Ранее журналисты The New York Times опубликовали расследование об убийствах мирных жителей в городе Буча российскими военными. Проанализировав спутниковые снимки, журналисты пришли к выводу, что тела мирных жителей на улицах появились в середине марта, то есть до ухода войск РФ из города.
В Минфине Грузии опровергли информацию о военных машинах на границе с РФ
Служба доходов Минфина Грузии опровергла информацию о передвижении десятков военных грузовиков через границу с РФ.
Ведомство распространило заявление, чтобы прокомментировать сюжет оппозиционного телеканала «Формула». Накануне он показал видео с колонной грузовых машин, снятое очевидцами на грузино-российской границе. На основании этих кадров авторы сюжета пришли к выводу, что в направлении «Верхнего Ларса» направляются «десятки единиц различных типов военной техники».
«За последнюю неделю 19 единиц грузовых транспортных средств марки КАМАЗ (невоенные), принадлежащих зарегистрированному в Армении юридическому лицу, въехали на территорию Грузии транзитом (из России в Армению) через ТПП «Казбеги», – говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что эти машины прошли регистрацию «в полном соответствии с грузинскими и международными таможенными правилами», передает агентство «Новости-Грузия».
В Минфине призывают СМИ воздержаться от распространения непроверенной информации. Одновременно в заявление отмечается, что «все без исключения грузы – военные или двойного назначения – а также товары, указанные в санкционном списке, проходят строгий таможенный контроль на всех ТПП страны».
В Грузии зa cyтки ни oдин пaциeнт нe yмep oт кopoнaвиpyca
За прошедшие сутки в Грузии ни один пациент не скончался от COVID-19. Нулевой показатель смертности фиксируется впервые с 27 сентября 2020 года. Общее число жертв коронавируса за время пандемии в Грузии составляет 16 765.
За сутки в стране выявили 324 новых случая коронавируса. Накануне провели 22 625 тестов: PCR-тестов – 2205, экспресс–тестов на антиген – 22 420.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 1,43%, за последние 14 дней составляет 2,32%, за неделю – 1,9%.
Выздоровел еще 721 пациент. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 650 708, выздоровевших – 1 629 987.
Накануне возобновилась вакцинация препаратом Pfizer. За сутки вакцинированы от коронавируса 595 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 863 384.
Байден: «Санкции сведут «на нет» достижения экономики РФ за 15 лет»
Президент США Джо Байден в среду, выступая в Вашингтоне, прокомментировал новый пакет санкций против России в связи с вооружённым вторжением в Украину.
"Только за один этот год наши санкции сведут на нет все, что российская экономика сумела прибавить за последние 15 лет, потому что мы отрезали Россию от технологий, таких как импорт новейших полупроводников, компонентов для квантовых технологий, безопасное кодирование интернет-операций – от всего, что им необходимо для того, чтобы оставаться конкурентоспособными в XXI веке. Мы заблокируем способность российской экономики к росту на долгие годы", – приводит слова Байдена "Голос Америки".
Президент упомянул и о частных корпорациях, уходящих с российского рынка.
Байден анонсировал введение новых санкций. "Мы расширяем список полностью заблокированных государственных компаний, – пояснил Байден. – Эти компании – ведущие источники доходов из тех, что принадлежат правительству России, и Путин использует их фонды для себя и для осуществления своей войны в Украине". Президент США упомянул и о санкциях против российских крупных бизнесменов.
В среду был опубликован новый санкционный список, в который вошли высокопоставленные российские чиновники, а также Сбербанк и Альфа-Банк и связанные с ними компании. В четверг ожидается публикация нового списка попавших под санкции корпораций.
Байден также сообщил о поставках Украине нового военного оборудования, в том числе противотанкового.
Как указывает "Голос Америки", аналитики прогнозируют, что результатом введенных Западом мер станет сокращение объема экономики РФ в этом году на 15 процентов.
Папа Римский поцеловал украинский флаг, привезённый из Бучи
Папа Римский Франциск в среду, выступая в Ватикане, вновь призвал к немедленному прекращению войны в Украине и упомянул о событиях в городе Буча под Киевом, которые он назвал массовой бойней.
Франциск поцеловал украинский флаг, который, по его словам, привезли во вторник из Бучи. "Этот флаг прибыл сюда с войны, из города-мученика Бучи, - сказал Франциск. – Сегодня с нами группа украинских детей, давайте поприветствуем их и помолимся вместе с ними". Несколько тысяч человек, присутствовавших на аудиенции, встретили слова папы аплодисментами. Понтифик пригласил украинских детей на подиум и подарил каждому шоколадное пасхальное яйцо.
По словам главы католической церкви, последние сообщения из Украины, вместо того чтобы вселять надежду на скорое прекращение войны, свидетельствуют о "новых зверствах". В особенности Франциск осудил убийства мирных жителей.
В Буче после отступления российских военных были обнаружены тела десятков убитых мирных жителей. Точное число жертв пока не установлено, утверждается, что в братских могилах могут быть похоронены сотни людей. По многочисленным свидетельствам, жителей города убивали российские военные. Россия категорически это отрицает, обвиняя Украину и страны Запада в "провокации".
Ранее Франциск говорил, что не исключает своего приезда в Киев.
Всеукраинский совет церквей, объединяющий все крупнейшие религиозные организации Украины, включая Украинскую православную церковь Московского патриархата, в среду выступил с обращением, в котором призвал признать расправы над мирными жителями Киевской области "геноцидом украинского народа". Ранее этот термин употребил президент Украины Владимир Зеленский. В заявлении совета церквей говорится, что главы конфессий молятся за победу Украины, "падение человеконенавистнического режима в России" и "прозрение и покаяние ослеплённых пропагандой российских граждан".
Бибилов: Кокойты будет спецпредставителем Южной Осетии «на время проведения спецоперации РФ»
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов накануне провел встречу с экс-президентом Эдуардом Кокойты.
Как сообщил по итогам встречи Бибилов в своем Telegram-канале, Кокойты «станет специальным представителем Южной Осетии на все время проведения спецоперации РФ».
Отметим, что ранее Кокойты, не допущенный до президентских выборов, активно критиковал Бибилова и говорил о невозможности провести законные выборы 10 апреля.
Кокойты также заявлял, что у военных из Южной Осетии, которых отправили на войну в Украину, должны быть «элементарные условия», так как они – «не пушечное мясо». После этих слов экс-президента стало известно, что часть конкрактников отказалась от участия в боевых действиях и вернулась в Цхинвали.
Бибилов теперь говорит, что несмотря на политические разногласия с Кокойты, они «будут служить одной цели – развитию и укреплению Южной Осетии».
Увольнение с армии – не самая большая проблема которая может быть у наших ребят, и на этом должно все закончиться
«Очень важно, что мы с вами встретились. В первую очередь это важно для нашего общества, тем более перед выборами. Считаю, что политические деятели должны встречаться и обсуждать существующие вопросы. Не могу не поблагодарить вас за соучастие в судьбе наших ребят – участников спецоперации России на Украине. Этот вопрос беспокоит и солдат, и их родителей. Я думаю, мы сделаем все возможное, чтобы максимально минимизировать издержки, которые могли быть у них. Увольнение с армии – не самая большая проблема которая может быть у наших ребят, и на этом должно все закончиться», – заметил Бибилов.
Сообщается, что Эдуард Кокойты выразил благодарность Анатолию Бибилову.
«Вами тоже было сделано немало для этих ребят, и хочу еще раз поблагодарить их за то, что прислушались к нашему мнению и не устроили акции. Они не принесли бы пользы. У нас есть достаточно ресурсов, чтобы отстоять позиции наших ребят, за такие поступки могли быть более жесткие наказания, это один из примеров, когда мы действуем совместно и приносим пользу нашему народу», – сказал Кокойты.
Он добавил, что необходимо пресекать разговоры о том, что «это не наша война».
«Спецоперация, в ходе которой Россия борется с националистами, в том числе и наша спецоперация, потому что Россия наш стратегический партнер. И эта беда может прийти и к нам», – добавил Кокойты.
На встрече он прокомментировал инициативу Бибилова провести референдум о вступлении Южной Осетии в состав России, заявив, что поддерживает «независимую Республику».
«Я сам за независимую Республику, за союзное с Россией государство. Но то что, референдум нужен, я понимаю, – это наша поддержка России. Крайне необходимо создать все условия для нашей интеграции с Россией, мы должны думать о глобальной безопасности», – сказал Кокойты.
Бибилов добавил, что референдум не стоит увязывать с президентскими выборами.
«Будущее нашего народа нельзя привязывать к выборам», – отметил югоосетинский лидер.
Ранее стало известно, что экс-президенты, в том числе Эдуард Кокойты вошли в инициативную группу по проведению референдума о вступлении Южной Осетии в состав РФ.
Югоосетинский ЦИК зарегистрировала инициативную группу по проведению референдума
Центральная избирательная комиссия самопровозглашенной республики Южная Осетия зарегистрировала инициативную группу, в которую входят 26 общественных и политических деятелей, по проведению референдума о вхождении республики в состав России.
Представитель ЦИК Игорь Чочиев сообщил информагентству «Рес», что заседание Центризбиркома прошло в среду вечером, теперь, как только инициативная группа проведению референдума об объединении Южной Осетии с Россией получит свидетельство о регистрации, она может приступить к сбору подписей.
В составе инициативной группы – действующий глава республики Анатолий Бибилов, экс-президенты Людвиг Чибиров, Эдуард Кокойты, Леонид Тибилов, всего 26 человек – политических и общественных деятелей, - отметил он.
Вопрос, предлагаемый для вынесения на референдум: «Вы поддерживаете объединение Республики Южная Осетия и России?».
С момента получения регистрационного свидетельства инициативная группа вправе добровольно и самостоятельно начать собирать подписи в поддержку проведения референдума в течение трех месяцев.
После окончания сбора подписей ЦИК проверяет все документы в течение 15 дней и направляет свое заключение президенту. Президент в течение 10 дней со дня поступления документов направляет их в Верховный суд республики с соответствующим запросом.
Верховный суд проверяет соблюдение требований, предусмотренных Конституцией, и в течение 14 дней направляет президенту соответствующее решение, которое подлежит незамедлительному опубликованию. В случае положительного решения Верховного суда президент обязан назначить дату референдума в течение 10 дней. В случае отрицательного решения Верховного суда все процедуры прекращаются.
Фильм Радио Свобода отмечен на фестивале «Артдокфест»
Объявлены победители «АртдокСети», последнего конкурса независимого фестиваля документального кино «Артдокфест», который уходит с российских площадок из-за давления властей и радикальных «патриотических» групп. «АртдокСеть» включает документальные фильмы, созданные специально для интернет-платформ или размещенные на них. Это второй по статусу конкурс «Аритдокфеста».
Главный приз получил фильм Марии Борзуновой «Страна в изгнании» о протестах в Беларуси и судьбах их участников. Лучший фильм – работа Анны Немзер «Кандидатка в президентки» о политике Галине Старовойтовой. Обе ленты спродюсированы телеканалом «Дождь». Как отметила на церемонии в zoom Мария Борзунова, вынужденная уехать в Грузию после закрытия телеканала, ей пришлось разделить судьбу героев своей ленты. Анна Немзер, принимая награду, упомянула об антивоенной деятельности Галины Старовойтовой.
Специальный приз жюри получила короткометражка Константина Селина «Третья волна» о борьбе с эпидемией коронавируса в провинциальном городе. Специальным упоминанием жюри отмечен фильм «Карета подана» режиссера Максима Пахомова с формулировкой «за создание точной картины последней волны уличных протестов в России». Это короткометражная лента из проекта «Признаки жизни» Радио Свобода. На конкурс «АртдокСеть» было представлено три работы проекта.
Международный фестиваль независимого документального кино «Артдокфест», основанный в 2007 году дирекцией российской Национальной премии в области неигрового кино «Лавровая ветвь», в 2014 году перенес часть программ в Ригу и Санкт-Петербург. Фестиваль неоднократно подвергался политическому давлению из-за фильмов, показывающих военные действия в Украине, уличные протесты в России и Беларуси, документальных портретов лидеров оппозиции.
В этом году московская часть документального форума должна была проходить под девизом «Мы за мир!». После срыва церемонии открытия в московском кинотеатре КАРО-Октябрь президент «Артдокфеста» режиссер Виталий Манский объявил об уходе из России. Тем не менее, в кинотеатре «Пионер» 6 апреля состоялся показ фильма «Художники Перестройки» из программы специальных показов. 7 апреля фестиваль завершится французским конкурсным фильмом «Тоска по острову» о русских эмигрантах. При отмене сеансов зрители получают доступ к онлайн-просмотру.
Около 60 псковских десантников отказались ехать воевать в Украину
Около 60 псковских десантников отказались от участия в военных действиях в Украине, сообщает издание "Псковская губерния" со ссылкой на свои источники. Некоторым из военнослужащих, по данным издания, угрожают уголовными делами.
Десантники, о которых идёт речь, воевали в Украине с самого начала вторжения российских войск на территорию этой страны. Затем их вывели в соседнюю Беларусь, после чего вернули в место дислокации, город Псков, для перегруппировки. Уже там десятки военных отказались от новой командировки в Украину, по каким именно причинам - не уточняется.
Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях отказов воевать в Украине представителей российских силовых структур. Утверждалось, что приказам командования не подчинились, в частности, кубанские нацгвардейцы и омоновцы из Хакасии.
Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в Североатлантический союз, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" - независимыми, Путин потребовал от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
Точное количество жертв войны на данный момент установить невозможно, но с высокой долей вероятности речь идёт о десятках тысяч военных и мирных жителей.
С сайта «НМГ» убрана информация о главе совета директоров Алине Кабаевой
С сайта холдинга «Национальная медиа группа» (НМГ), в который входят Первый канал, «5 канал», телеканалы РЕН ТВ и СТС, исчезли упоминания о главе совета директоров Алине Кабаевой. На это обратило внимание издание «Агентство».
Отмечается, что еще несколько дней назад на сайте НМГ в разделе «Совет директоров» была страница с большой фотографией Кабаевой. Сейчас этой страницы нет.
Ранее находящийся в заключении оппозиционный политик Алексей Навальный призвал Запад ввести санкции против российских государственных СМИ и их руководства, в том числе против Алины Кабаевой, которую Навальный назвал «любовницей Владимира Путина».
В 2019 году несколько западных изданий опубликовали материалы о том, что отцом детей олимпийской чемпионки по художественной гимнастике Алины Кабаевой может быть президент России Владимир Путин. В Кремле эту информацию не комментировали, но 23 мая 2019 года, спустя пару недель после даты родов Кабаевой, Путин наградил акушера-гинеколога Лейлу Адамян орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. По данным СМИ, именно Адамян принимала роды у Кабаевой. Кроме того, акушер-гинеколог и ее дочь приобрели в центре Москвы недвижимость на сумму более миллиарда рублей, и покупка совпала с беременностью и родами бывшей гимнастки.
Незадолго до этого Кабаева вошла в совет директоров «Национальной медиа группы», совладельцами которой являются бизнесмены из ближайшего окружения Путина. За один год работы в холдинге Кабаева заработала 785 миллионов 400 тысяч рублей.
Журналиста Дмитрия Гордона внесли в российский список экстремистов
Украинские журналисты Дмитрий Гордон и Фахрудин Шарафмал внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Их банковские счета в России, если они имеются, будут заморожены. Оба журналиста уже являются обвиняемыми по уголовным делам.
Ранее Следственный комитет России возбудил против Гордона уголовное дело сразу по трём статьям. Журналисту вменяют публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и публичное распространение фейков о действиях российских вооруженных сил. По версии следствия, Гордон распространял заведомо ложную информацию о бомбардировках и артиллерийских обстрелах со стороны России гражданской инфраструктуры и мирных граждан.
Шарафмала обвиняют в возбуждении ненависти и реабилитации нацизма после публичного призыва к массовым убийствам россиян. Соответствующее заявление журналист сделал в эфире украинского телеканала "24" 15 марта. В сообщении Следственного комитета отмечается, что "он обосновал свои призывы идеологией нацистских преступников, в том числе Адольфа Эйхмана, изображение которого продемонстрировал в эфире". Позднее журналист принес извинения за свои слова.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военной операции он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
- 4 марта Госдума единогласно и сразу в трех чтениях одобрила изменения в Уголовный кодекс России. Согласно поправкам, за "распространение фейков о военной операции, призывы к санкциям и дискредитацию Вооруженных сил России" могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
США ввели санкции против Сбербанка, Медведева и дочерей Путина
Соединённые Штаты вводят полные блокирующие санкции против российских Сбербанка и Альфа-банка - в связи с российской агрессией в Украине.
Новый пакет ограничительных мер предполагает полную блокировку активов и транзакций Сбербанка и Альфа-банка, за исключением транзакций, имеющих отношение к энергетике.
По сообщению высокопоставленного представителя Белого дома, санкции также вводятся против дочерей президента России Владимира Путина, жены и дочери главы МИД Сергея Лаврова, а также главы правительства Михаила Мишустина и заместителя Путина по Совету безопасности Дмитрия Медведева.
Также США запретят любые новые американские инвестиции в России.
Санкционный список, как ожидается, будет опубликован в среду позднее. В нём также будут другие российские государственные предприятия и физические лица.
В сообщении "Сбера" говорится, что "санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании россиян, поскольку система уже адаптировалась к ранее введённым ограничениям".
США ужесточили санкции после того, как стало известно о массовых убийствах жителей украинского города Буча. По многочисленным свидетельствам, ответственность за убийства несут российские военные; Россия это отрицает.
Ранее сообщалось, что Евросоюз может включить в санкционные списки главу "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаску, Бориса Ротенберга и ещё нескольких близких к Кремлю бизнесменов, а также дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Владимир Путин прямо не признает, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми.
Депутаты в Чехии приняли резолюцию в память о Голодоморе
Нижняя палата парламента Чехии приняла резолюцию (текст имеется в распоряжении Радио Свобода) в память о Голодоморе – голоде на территории Украины в начале 30-х годов XX века. Тогда погибли, по разным оценкам, от двух до семи миллионов человек, то есть до четверти населения республики.
Депутаты пишут, что Голодомор происходил на фоне насильственной коллективизации в СССР. В 1932 году советская власть заставляла украинских крестьян платить необоснованно высокие хлебные пошлины. Эта мера сопровождалась другими формами репрессий и весной 1932 года привела к массовому голоду. При этом Советский Союз продолжал экспортировать зерно, говорится в резолюции.
Депутаты отмечают, что голод был намеренно организован сталинским руководством в Москве. "Сегодняшняя резолюция отдает еще один исторический долг. Особенно в связи с продолжающейся жестокой российской агрессией на территории Украины", — говорится в документе.
Отдельно депутаты приняли резолюцию, осуждающую действия российской армии в городе Буча, в пригороде Киева. В начале апреля оттуда поступили сообщения о массовых расстрелах мирных жителей. Украина и страны Запада обвинили Россию в военных преступлениях. Москва все обвинения категорически отвергает.
- Украина в 2006 году официально признала Голодомор актом геноцида украинского народа.
- В 2018 году Сенат США поддержал резолюцию, в которой говорилось, что многомиллионные жертвы стали результатом целенаправленных действий фактического руководителя СССР Иосифа Сталина и его окружения, устроивших геноцид, чтобы сломить сопротивление народа коллективизации и коммунистическому режиму.
- Согласно официальной российской позиции, Голодомор нельзя рассматривать отдельно от голода в других областях СССР в то время, а массовая гибель людей стала “крупнейшей гуманитарной катастрофы” и “общей трагедией россиян, украинцев, казахов и других советских народов”.
Госдума одобрила закон об аресте за сравнение СССР и нацистской Германии
Государственная дума России в третьем чтении одобрила законопроект о наказании за "публичное отождествление" СССР и нацистской Германии. За публикацию в СМИ или в сети на эту тему физическим лицам грозит арест до 15 суток, должностным лицам – штраф в четыре тысячи рублей, юридическим лицам – штраф до 50 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте Госдумы РФ.
В законопроекте говорится, что под отождествлением имеется в виду упоминание сходства целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии. Кроме того, закон запрещает отрицать "решающую роль советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран Европы".
При повторном нарушении нового закона штраф для граждан предлагается увеличить до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – до 20 тысяч рублей, а также ввести дисквалификацию от шести месяцев до года. Штраф для юрлиц при повторном нарушении – от 50 до 100 тысяч рублей или остановка работы на 3 месяца.
Даур Кове назначен главой абхазского Минкульта
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ о назначении Даура Кове министром культуры.
Кове возглавлял абхазское министерство иностранных дел Абхазии с 4 октября 2016-го по 18 ноября 2021 года. После того, как главой МИД стал Инал Ардзинба, Кове был назначен заместителем секретаря Совета Безопасности.
Должность главы Минкульта была вакантной с 11 февраля текущего года, когда Гудиса Агрба был освобожден от должности министра.
Лидеры «Альянса патриотов Грузии» проводят переговоры в Москве
Лидеры прокремлевской партии «Альянс патриотов Грузии» проводят переговоры в Москве.
Как сообщается на сайте Совета Федерации России, первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров провел встречу с делегацией.
В пресс-релизе указано, что делегацию возглавляет «руководитель парламентской фракции Давид Тархан-Моурави». При этом «Альянс патриотов» отказался от депутатских мандатов и не представлен в парламенте страны. В состав делегации входит и генеральный секретарь партии Ирма Инашвили.
Как сообщается на сайте Совета Федерации, собеседники обсудили вопросы развития российско-грузинских отношений.
«Наши страны связывают столетия дружбы, и я уверен, что в Грузии очень много людей, которые выступают за расширение контактов с Россией», – сказал Владимир Джабаров.
Давид Тархан-Моурави проинформировал российских политиков о деятельности «Альянса патриотов Грузии», отметив, что партия является приверженцем нейтралитета страны на международной арене. Он также высказался за дальнейшее поддержание и развитие взаимовыгодных связей между Грузией и Россией.
По итогам встречи принято решение продолжить диалог, говорится в сообщении.
- На парламентских выборах 2020 года «Альянс патриотов» набрал 3.14% и получил четыре мандата. Ирма Инашвили, Георгий Ломия и Гоча Тевдорадзе отказались войти в парламент, после чего их депутатские полномочия были прерваны. Следующие за ними Автандил Энукидзе, Гела Микадзе, Фридон Инджия, Давид Зилпимиани создали новую партию и фракцию в парламенте – «Европейские социалисты».
Алиев и Пашинян проведут встречу в Брюсселе с участием главы Евросовета
Встреча председателя Евросовета Шарля Мишеля с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном пройдет сегодня в Брюсселе. Ильхам Алиев уже прибыл в Бельгию.
Как ожидается, на переговорах Мишель обсудит с собеседниками «дальнейшие пути для построения безопасного, стабильного и процветающего Южного Кавказа в угоду всем людям, живущим в регионе».
Глава Евросовета уже выступал посредником на переговорах между Алиевым и Пашиняном. В декабре прошлого года они также встречались в Брюсселе. До этого лидеры проводили переговоры 26 ноября в Сочи при посредничестве президента России Владимира Путина.
Говоря в конце марта о предстоящих переговорах, Алиев выразил надежду на то, что они пройдут плодотворно.
«Уже было несколько таких встреч. Мы должны продвигаться к миру между Азербайджаном и Арменией, как можно скорее подписать мирное соглашение», – подчеркнул он.
С аналогичным настроем в Брюссель отправится и Пашинян, пишет российское агентство ТАСС.
«Я надеюсь, что в ходе этой встречи все вопросы, связанные с началом мирных переговоров, будут обсуждены и согласованы с президентом Азербайджана», – указал он.
В Горийском муниципалитете у разделительной линии задержан гражданин Грузии
Гражданин Грузии Георгий Куджошвили задержан у разделительной линии в Горийском муниципалитете. По информации грузинской службы Радио Свобода, инцидент произошел накануне в селе Адзви.
Как заявили в Службе государственной безопасности Грузии, жителя села Ахалубани задержали представители оккупационного режима. Информацию ведомство получило по «горячей линии».
Куджошвили, предположительно, обвиняют в незаконном пересечении де-факто границы. Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия о задержании гражданина Грузии пока не сообщают.
Отметим, что очередное заседание в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) пройдет в селе Эргнети 12 апреля. Тбилиси потребует от югоосетинских властей освободить граждан Грузии, находящихся в заключении в Цхинвали.
Кулеба: «Ждем доказательств того, что Грузия не помогает России обходить санкции»
Киев ждет от Тбилиси доказательств того, что Грузия не помогает России обходить западные санкции. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.
«Если бы мы не оказали влияния на Грузию, на другие страны, через которые россияне пытаются организовать обход санкций, то они бы уже давно это сделали и влияние санкций на Россию было бы минимизировано. Это наша ежедневная задача. Мы работаем с партнерами. Если мы не имеем влияние на страну, мы находим страну, которая имеет влияние на нее и работаем таким образом, чтобы они не помогали РФ обходить санкции. Что касается Грузии. Мы ждем официальных доказательств и убедительных аргументов от Грузии, что они этого не делают. Затем будем решать, какие действия предпринимать, если эти доказательства и аргументы не будут достаточно убедительными», – отметил Кулеба.
Мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе назвал «постыдными» слова Дмитрия Кулебы, передает СОВА.
«Это было постыдное заявление, как и многие другие постыдные заявления, которые мы слышали. И мы ожидаем, что, поскольку постыдные обвинения были озвучены украинской стороной, то они проявят любезность и предоставят какие-либо доказательства», – сказал Каладзе.
По словам мэра Тбилиси, действия Киева в последние дни «категорически неприемлемы».
«Я все понимаю – страна находится в состоянии войны. Я всячески воздерживаюсь от каких-либо комментариев. Мы делаем все, чтобы поддержать Украину и украинский народ, и на наших международных площадках был ряд важных решений, и наши стратегические партнеры открыто об этом заявляют. Но эти постыдные заявления, которые звучат в последние дни, категорически неприемлемы», – добавил политик.
- В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины утверждают, что россияне налаживают канал контрабанды подсанкционных товаров, в том числе военного назначения, через территорию Грузии с согласия политического руководства страны. В грузинском Минфине заявили, что обвинение Киева – «беспочвенное и абсурдное».
Би-би-си: 20% погибших в Украине российских военных – офицеры
В российских официальных источниках по состоянию на 5 апреля опубликованы имена как минимум 1083 погибших в Украине российских военнослужащих. 217 из них – офицеры от младшего лейтенанта до генерала, а это – больше 20 процентов, отмечает Русская служба Би-би-си.
При этом следует учитывать, что данные о потерях далеко не полные. Последний раз Минобороны России отчиталось о потерях 25 марта, сообщив о гибели 1351 военнослужащего. Вооруженные силы Украины называют куда большую цифру убитых российских военных – 18 300. Независимо подтвердить данные о потерях в условиях идущих военных действий крайне затруднительно.
Сейчас в списках потерь российского военного ведомства 10 полковников, 20 подполковников, 31 майор и 155 младших офицеров. Киев также утверждает, что погибли уже семь российских генералов, но Москва подтвердила только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.
По мнению экспертов, высокая доля "видимых" потерь среди офицеров не означает, что каждый пятый погибший на поле боя россиянин был офицером. Это может объясняться тем, что тела погибших командиров в российской армии стараются отправить домой в приоритетном порядке и об их смерти чаще объявляют публично.
Кроме того, в российской армии офицеры вынуждены брать на себя больше функций по руководству боем на передовой, что является причиной высоких потерь среди командного состава, считает Самуэль Кренни-Эванс из британского Королевского института исследований в области обороны и безопасности.
При изучении списка подтвержденных в России потерь просматривается ещё одна тенденция: около 15 процентов всех установленных погибших служили в воздушно-десантных войсках. Также в списке потерь указаны 15 спецназовцев ГРУ, включая пятерых офицеров и 10 представителей спецназа Росгвардии.
Среди погибших по меньшей мере три обладателя "краповых беретов" (Руслан Галямов и Олег Кириллов из Татарстана, Вячеслав Актяшев из Пермского края) – это элита спецназа России. Экзамен на право ношения крапового берета считается одним из сложнейших военных тестов в мире, пишет Би-би-си.
По состоянию на 5 апреля о потерях сообщили в 80 из 85 регионов России (включая аннексированный Крым). Максимальное число погибших военных из региона назвали власти и СМИ Дагестана – 93.
Дочери Путина могут попасть в санкционный список Евросоюза
Евросоюз в среду может включить в санкционные списки главу "Сбера" Германа Грефа, Олега Дерипаску, Бориса Ротенберга и ещё нескольких близких к Кремлю бизнесменов, а также дочерей Владимира Путина Катерину Тихонову и Марию Воронцову. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Владимир Путин прямо не признает, что Тихонова и Воронцова являются его дочерьми. Тихонова, младшая из них, возглавляет фонд "Иннопрактика". В ноябре 2021 года она подала заявку на регистрацию инвестиционного товарищества "Фонд технологических инвестиций". Фонд будет специализироваться на инвестициях в стартапы.
Воронцова – кандидат медицинских наук, в 2011 году окончила факультет фундаментальной медицины МГУ по специальности "лечебное дело". До 2014 года проходила ординатуру в Институте детской эндокринологии. В апреле 2021 года стало известно, что на генетические исследования под ее руководством российские власти выделят более 200 миллиардов рублей.
Как отмечает Bloomberg, cанкции в отношении предполагаемых дочерей Путина "символический жест", так как о существенных активах Тихоновой и Воронцовой за пределами России неизвестно.
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