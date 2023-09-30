На фоне жары и засухи в бразильском озере погибли более сотни дельфинов

За последние несколько дней на фоне жары и засухи в бразильском озере Тефе погибли более сотни речных дельфинов, или иний, и тысячи рыб.

По словам Айана Флейшманна, исследователя геологии из Института устойчивого развития Мамирауа, основным фактором гибели дельфинов и рыб стала «глубина и температура воды». Накануне вода в озере нагревалась до 39°C, а количество осадков, выпавших в районе Тефе в сентябре, было на две трети ниже нормы.

Бразилия, как и другие страны, страдает от природных катаклизмов, вызванных антропогенным изменением климата и природным явлением Эль-Ниньо – повышением экваториальных вод Тихого океана. На юге Бразилии – ливни и вызванные ими наводнения, а на севере – засуха. Уровень Амазонки – крупнейшей реки мира – падает на 30 сантиметров каждый день. Каналы высохли, и местным жителям приходится передвигаться на каноэ по грязи.

В Международной Красной книге иния имеет статус уязвимого вида. В мире осталось всего шесть видов пресноводных дельфинов.