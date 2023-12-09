На границах стран ЕС множатся безымянные могилы мигрантов

Британское издание The Guardian опубликовало статью о захоронениях беженцев и мигрантов, которые, достигнув Европы, не смогли пережить лишения и страдания, испытанные в пути. Их прах захоронен в безымянных могилах, количество которых не имеет прецедентов на территориях, которые не затронуты войной.

Британское издание The Guardian подтверждает, что не менее 1015 мужчин, женщин и детей, погибших на границах Европы в последние 10 лет, были захоронены без предварительного опознания. Наскоро вырытые, нередко безымянные могилы выстроились вдоль пограничных линий, заросли сорняками на кладбище Сидиро в Греции; грубые деревянные кресты стоят на острове Лампедуза в Италии; на севере Франции безликие плиты с надписями «Господин Икс»; в Польше и Хорватии плиты с инициалами NN. На испанском острове Гран-Канария на одной из могильных плит написано: «Мигрант с лодки номер 4.25/09/2022».

Европейский парламент в 2021 году принял резолюцию о необходимости идентифицировать мигрантов и заносить их имена в базу данных, чтобы сохранять сведения об останках.

Но это требование совершенно игнорируется, заявила Европейский комиссар по правам человека Дунья Мийатович. По ее словам, страны ЕС не выполняют своих обязательств, вытекающих из международного права в области прав человека.

«Мы располагаем всеми необходимыми инструментами. У нас есть и учреждения, и судебные эксперты. Но они должны быть наняты правительствами. Подъем крайне правых сил и недостаток политической воли, похоже, и далее будут мешать развитию системы учета «трагически пропавших мигрантов», подчеркнула комиссар.

В тех местах, где навсегда остаются тела погибших, местные жители по своей инициативе пытаются делать то, что в их силах. Патологи, например, собирают образцы ДНК и регистрируют те не многие, предметы, которые были найдены при телах погибших. Сколько-нибудь значимые предметы имеют почти ничтожное значение: мелкие монеты иностранных валют, четки, сувенир в виде значка футбольного клуба Manchester United.