На границе Турции и Сирии произошли новые землетрясения

Посетившие Грузию американские сенаторы подытожили свой визит пресс-конференцией. Джин Шахин и Дик Дурбин выступили перед журналистами и ответили на вопросы, связанные с войной в Украине, состоянием Михаила Саакашвили, новым законом «О прозрачности иностранного влияния» и пр., пишет SOVA.

«Скоро первая годовщина вторжения России в Украину, и для нас особенно важно находиться в это время в Грузии, где в 2008 была аналогичная с Украиной ситуация. У нас состоялись встречи с гражданским обществом, мы обсуждали стратегию, особенно с точки зрения безопасности Черноморского региона. Прошли встречи с депутатами парламента, президентом, премьер-министром, и на всех этих встречах мы еще раз выразили нашу твердую и непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии».

Джин Шахин

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«В первую годовщину жестокого вторжения России в Украину президент Джо Байден посетил Киев, что стало еще одним выражением нашей твердой поддержки свободы Украины. Мы хотим отметить и оценить действия Грузии, грузинского народа по оказанию помощи Украине и предоставлению первых генераторов, что было требованием украинцев, т.к. они в этом нуждались, а также по принятию украинских беженцев. С одним из них мы сегодня встретились и услышали очень душераздирающий рассказ о том, через что ему и его семье пришлось пройти в результате агрессивных действий России. Неспровоцированное, несправедливое вторжение России в Украину, а также мужество и стойкость украинского народа объединили многие народы Европы, и, конечно, к этому присоединяется и Грузия. Ее заявление на членство – часть этих усилий и мы будем их поддерживать».

Дик Дурбин

«В рекомендациях Евросоюза свобода СМИ и защита прав человека являются одними из главных направлений. Это очень важно для исправного функционирования демократии. Очень важно, чтобы у журналистов было право и была возможность работать по профессии, выполнять профессиональный долг. Грузия должна дать ответ на эти вызовы, если она думает о членстве в ЕС».

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«30 лет США поддерживают стремление Грузии и грузинского народа жить в демократической стране, быть благополучными и успешными и, разумеется, поддерживают стремления Грузии стать членом ЕС и НАТО. На сегодняшних встречах мы еще раз подтвердили эту поддержку. Мы порекомендовали правительству продолжить прилагать усилия по таким направлениям, как подотчетность, прозрачность, призвали поддержать желание грузинского народа интегрироваться в евроатлантическое сообщество».

Джин Шахин

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«Я лично знаком с Михаилом Саакашвили. Я познакомился с ним, когда он был президентом, и он часто приезжал к нам. В последнее время мы внимательно следим за ситуацией вокруг него. У меня нет информации относительно выдвинутых против него обвинений. Я также не являюсь экспертом в области медицины, чтобы говорить об этом, но я читал отчеты, мы знаем, что его состояние ухудшается. Призываю всех к гуманному отношению, к защите его прав. Ему, как и любому другому заключенному, должна быть оказана надлежащая медицинская помощь».

Дик Дурбин

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«Я скажу очень четко, представленный в парламент Грузии законопроект [«О прозрачности иностранного влияния»] не похож на тот, что есть в американском законодательстве. Он похож на российский закон. Аналогичный закон был принят в Венгрии, было подтверждено, что он не соответствует европейским стандартам, в том числе с точки зрения защиты прав человека. Когда мы говорим об откате демократии, то имеем в виду и это».

Джин Шахин

«Мы обсудили эти вопросы с премьер-министром и подняли их на встречах. Скажем, аналогичный закон, связанный с прозрачностью есть в США. Но самое главное то, что подобный закон не должен создать такую ситуацию, чтобы организации [финансируемые из-за рубежа] прекратили свою деятельность или же им не дали возможности работать. Это то направление, которое избрали Россия и Венесуэла».

Дик Дурбин