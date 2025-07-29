На грузино-российской границе расширяют жилую зону, для «застрявших» здесь украинцев

Пограничная полиция МВД Грузии планирует экстренно расширить жилое пространство на КПП «Дариали» на грузино-российской границе для лиц, не допущенных в страну. Такая необходимость возникла в связи с депортированными из России украинцами, которым не разрешили въезд в Грузию. Предполагаемая стоимость закупки составляет 299 990 лари. Работы выполнит ООО «Барсона 21».

«Пограничный пункт пропуска «Дариали» - единственный действующий пункт пропуска, где в последнее время участились случаи, когда лица, прибывающие из Российской Федерации, желают пересечь государственную границу Грузии по недействительным документам и заявляют, что они граждане Украины, отбывавшие наказание на оккупированных территориях Украины за совершение уголовных преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких, и после оккупации территории Украины РФ отбывшие наказание в пенитенциарных учреждениях на территории России. После отбытия наказания РФ осуществляет так называемую «депортацию» упомянутых лиц на указанном грузинском пограничном пункте пропуска», — говорится в заявлении Пограничной полиции МВД.

Напомним, Россия направляет к российско-грузинской границе заключённых, которые изначально были осуждены на территориях Украины, впоследствии оккупированных Россией. Чаще всего они отбывали наказание уже в российских колониях, куда были насильственно вывезены. Украинские правозащитники связывают рост потока депортированных с указом Владимира Путина, вступившим в силу: согласно документу, украинцы до 10 сентября 2025 года должны либо легализовать свой статус, либо покинуть Россию. По мнению правозащитников, к сентябрю число депортируемых из России украинцев может значительно возрасти.

По словам грузинских правозащитников и самих украинцев, они находятся на территории пограничного пункта без доступа к адекватной медицинской помощи и питанию. В подвальном помещении нет достаточного количества спальных мест – украинцам приходится спать по очереди.