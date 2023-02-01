На конференцию в Мюнхен вместо властей РФ пригласили Ходорковского

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что Россия не применит ядерное оружие, даже если украинские войска продолжат наступление и войдут в аннексированный Крым.

Об этом Буданов сказал в интервью The Washington Post. По его словам, Украина сделает всё, чтобы к лету нынешнего года восстановить контроль над Крымом.

Явные и скрытые намёки российских высокопоставленных деятелей на возможность применения оружия массового поражения против Украины Буданов назвал «тактикой запугивания». «Россия – страна, от которой можно ожидать многого, но не откровенного идиотизма. Извините, но этого не произойдет. Нанесение ядерного удара приведет не просто к военному поражению России, а к её распаду. И они это очень хорошо знают», – сказал глава ГУР. Подробности о том, как Украина, по его мнению, могла бы выбить российских военных из Крыма, он не назвал, однако выразил убеждённость в том, что «Крым нам вернут».

Говоря о развитии событий на фронте в ближайшее время, Буданов отметил, что считает маловероятным наступление российских войск с территории Беларуси. По его мнению, российские военные сосредоточат свои усилия на Донецкую и Луганскую области. Именно там сейчас идут основные бои, причём украинские войска, как правило, находятся в обороне.

По словам Буданова, на фронте сейчас более 320 тысяч российских военных. Примерно такую же цифру называло Минобороны России, отчитываясь о результатах проведённой осенью так называемой частичной мобилизации. В группировке, которая начинала вторжение в Украину в феврале прошлого года, по оценкам, было примерно в 2 раза меньше военнослужащих.

Глава ГУР заявил также, что у спецслужбы есть свои агенты в России. Это, по его словам, «люди, с которыми легко работать и которые понимают, что страна должна быть другой». Такие люди, как утверждает Буданов, есть и в российских органах власти.