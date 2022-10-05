На корабле «Крю Дрэгон» в космос полетела россиянка

Космический корабль «Крю Дрэгон» корпорации SpaceX в среду стартовал с космодрома на мысе Канаверал в американском штате Флорида. На борту корабля в составе экипажа из 4-х человек - россиянка Анна Кикина. Это первый полет космонавта из России на борту «Крю Дрэгон» и пятая пилотируемая миссия на этом космическом корабле, разработанном SpaceX Илона Маска.

Спустя 10 минут после старта корабль вышел на орбиту. Планируется его стыковка с Международной космической станцией. Кроме Кикиной, на борту двое астронавтов из США и японский астронавт. Многоразовая первая ступень совершила успешную посадку.

В июле нынешнего года «Роскосмос» и НАСА подписали соглашение о перекрестных полетах на МКС трех российских космонавтов на Crew Dragon и трех американских астронавтов - на кораблях «Союз». 21 сентября в космос на «Союзе» с космодрома Байконур отправились 2 россиянина и американец Франциско Рубио.

После начала войны России с Украиной США и другие страны Запада ввели санкции против российской космонавтики, а также отказались от сотрудничества в рамках уже действующих проектов. В апреле тогдашний глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверял, что санкции не затронут работы на МКС. Соглашение о перекрестных полетах достигнуто в рамках программы МКС.