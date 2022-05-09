В России и ряде других стран бывшего СССР сегодня отмечается день Победы. 77 лет назад в СССР было объявлено о капитуляции нацистской Германии.

В этом году праздник отмечается на фоне так называемой специальной военной операции - так власти РФ называют российскую агрессию в Украине.

На Красной площади в Москве проходит военный парад. Ожидается, что на нём выступит президент России Владимир Путин. Перед днём Победы ряд британских и американских СМИ со ссылкой на источники в разведке писали, что Путин - в связи с относительными неудачами, которые терпит российская армия - может объявить Украине войну или заявить о мобилизации. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что этого не будет.

Путин уже прибыл на парад. На трибуне также другие руководители - в том числе глава правительства Михаил Мишустин, заместитель Путина в Совбезе Дмитрий Медведев, патриарх Кирилл.

Парад принимает министр обороны Сергей Шойгу. Сообщается, что воздушная часть парада из-за погоды отменена - самолёты, включая так называемый самолёт Судного дня, над Красной площадью не полетят.

Сегодня же во многих городах России проходят шествия так называемого Бессмертного полка. Они проходят в очном формате впервые за три года. Люди несут плакаты с портретами воевавших родственников. Организаторы разрешили приносить и портреты участников войны в Украине.

Сообщается о задержаниях в ряде городов, где люди принесли на "Бессмертный полк" плакаты антивоенного содержания. К такой форме протеста призывало в частности движение "Весна". Несколько его активистов в Петербурге и других городах незадолго до дня Победы были задержаны, в том числе по уголовным обвинениям.

В Украине сегодня тоже отмечается день Победы - хотя и без массовых мероприятий.

Президент Украины Владимир Зеленский, который накануне провёл параллели между гитлеровской Германией и современной Россией, в новом видеообращении заявил, что вскоре в Украине будут отмечаться два дня Победы, а "где-то" - ни одного.