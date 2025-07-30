У берегов Камчатки 30 июля произошло землетрясение магнитудой 8,8, сильнейшее в мире с 2011 года и в регионе с 1952 года. Угроза цунами объявлена на Камчатке, Курильских островах, на Гавайских островах, Аляске, в Северной и Центральной Америке, в Новой Зеландии и в Японии.

В Северо-Курильске цунами затопило рыбный завод и порт, часть стоявших там кораблей сорвалась с якорей и вынесена в пролив, на Камчатке обрушилась стена детского сада (обошлось без пострадавших), в Гонолулу на Гавайских островах образовались пробки из-за спешащих эвакуироваться людей.