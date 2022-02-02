На митинг против Янгулбаевых в Грозном собрали бюджетников и студентов

В центре Грозного прошел митинг, призванный показать единство чеченцев против семьи Янгулбаевых. По мнению чеченских властей, она стоит за критикующим правительство Кадырова анонимным телеграм-каналом 1ADAT.

Российские СМИ, в том числе чеченские ресурсы, назвали митинг «несанкционированным».

Как пишет сайт Кавказ.Реалии, перед собравшимися выступили спикер парламента Чечни Магомед Даудов, муфтий Салах Межиев, другие официальные лица из ближайшего окружения Рамзана Кадырова, семья главы Чечни.

Судя по опубликованным с места митинга кадрам, на площади собрались несколько тысяч людей. По данным ЧГТРК «Грозный», их более 400 тысяч. Они держат заранее заготовленные типовые плакаты с перечеркнутыми фото семьи Янгулбаевых, их демонстративно ломают, бьют палками и топчут ногами. Тут же находится импровизированный костер, в котором жгут фото отца и сыновей Янглубаевых.

Несмотря на действующие в республике жесткие противоэпидемиологические ограничения в связи с коронавирусом, массовое мероприятие прошло без вмешательства полиции, а его участники стоят без масок на лицах.

«Собравшиеся выразили свой решительный протест оскорблениям великого Шейха, авлия Кунта-Хаджи Кишиева (да будет возвышена его святость) со стороны семьи Янгулбаевых и попросили добиться всеми силами их экстрадиции в Россию», - говорится в новости государственного чеченского телеканала.

Также собравшиеся требуют от президента России Владимира Путина привлечь к уголовной ответственности журналиста «Новой газеты» Елену Милашину, руководителя правозащитной организации «Комитет против пыток» Игоря Каляпина и прекратить деятельность в России «Новой газеты», телеканала «Дождь» (признан в России выполняющим функции иностранного агента) и самого «Комитета против пыток».

Накануне митинга телеграм-канал 1ADAT опубликовал скрины переписок из чатов в мессенджерах, где студентов мужского пола обязывают явиться на митинг. От них также требуют надеть головные уборы. Примеры такой же переписки приведены и по бюджетным организациям Грозного.

«Власти Чечни сами раскручивают эту историю, не понимая, что говорят и делают. Знакомые из Чечни, с того же митинга, присылают фотографии и говорят – нас сюда пригнали, не верь им. Это демонстрация испуга власти Чечни. Кадыров чувствует, что теряет поддержку Кремля. Он хочет показать Кремлю массовую поддержку чеченцами, но Кремль пока дистанцировался от этой истории просто наблюдает. Митинг выглядит максимально искусственно и, скорее, еще сильнее озлобляет жителей Чечни», - рассказал Кавказ.Реалии правозащитник Абубакар Янгулбаев. ​