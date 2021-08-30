На МКС нашли трещины ещё в одном российском модуле

Космонавты при обследовании Международной космической станции нашли несквозные трещины на самом старом модуле МКС — "Заря". Об этом сообщил руководитель полета, генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Соловьев. Он опасается, что со временем они начнут расползаться, учитывая, что ранее сквозные трещины были обнаружены на другом российском модуле МКС.

По словам Соловьёва, системы российского сегмента МКС сильно изношены. Производители оборудования не дают гарантию, что после 2025 года оно не начнет выходить из строя, добавил генеральный конструктор . "На словах все убеждают, что ничего не поломается, но подписи под документом не ставят",— сказал Соловьев.

В конце июля состоялось заседание президиума Научно-технического совета "Роскосмоса", где отмечалось, что станция дышит на ладан", - отметил он. Ранее Соловьев спрогнозировал лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на станции после 2025 года, а траты России на МКС оценивал в 10-15 миллиардов рублей.

История с дырками и трещинами в российском сегменте МКС, которые становятся причинами утечек кислорода, тянется не первый год. Все началось в августе 2018 года с отверстия в обшивке корабля "Союз". В ее появлении сначала обвинили самих космонавтов, но потом выяснилось, что оно было просверлено ещё на Земле, во время сборки космического корабля. Новая утечка воздуха была зафиксирована на МКС спустя год. В августе-сентябре 2020 года скорость утечки возросла в пять раз. Последовательная герметизация отсеков станции позволила установить, что причина утечки - трещина в российском сегменте станции - "Звезда". Космонавты заделали её герметиком, однако утечка воздуха продолжилась. В мае этого года Россия и США создали рабочую группу для поиска причин утечки воздуха в российском модуле МКС. В июле поиск трещин возобновили.

Сейчас на МКС работает 65-я экспедиция в составе двух россиян, двух американцев, японца и француза.