На намазе в подмосковной мечети задержали около 60 мусульман. У них собрали образцы ДНК

В подмосковной мечети в Котельниках сотрудники полиции задержали мусульман, собравшихся на пятничную молитву. Об этом сообщило ОВД-инфо.

Видео из мечети также опубликовал телеграм-канал Baza, на нем видно, как полицейские проверяют документы у верующих.

По сообщениям очевидцев, значительному количеству собравшихся не давали выйти из здания, а затем около 60 человек было доставлено в отдел полиции «Люберецкое».

Затем адвокат Мария Красова, сотрудничающая с «Гражданским содействием» (признано в РФ НКО-иноагентом. - Прим.ред.), оказывавшая задержанным правовую помощь, сообщила ТАСС, что все задержанные отпущены без составления протокола.

«Как мне сказал один из правоохранителей, задержание было частью неких проверочных мероприятий, в рамках которых у задержанных взяли ДНК», - сказала Красова.

По ее словам, в момент задержания в мечети находились порядка 600 человек.

«Россиян, которые там были, отпустили после проверки паспортов. Иностранных граждан отвезли в отдел, где отпустили после сбора ДНК», - сказала адвокат.