На парламентских выборах в Италии победила правая коалиция

В Италии правоцентристская коалиция победила на прошедших в воскресенье выборах в парламент. Больше всего голосов набрала радикально-правая партия "Братья Италии", её лидер, 45-летняя Джорджа Мелони, вероятнее всего, станет первой в истории страны женщиной-главой правительства.

Согласно результату подсчёта голосов к утру понедельника, коалиция набрала около 44 процента голосов в обеих палатах. Однако из-за особенностей избирательной системы в Италии, правые партии получат большинство мест: около 240 из 400 в Палате депутатов и 120 из 206 в Сенате.

Лидер коалиции, "Братья Италии" выступают против признания гей-браков и гражданских союзов гей-пар, не согласны упрощать процедуры, связанные с абортами, и имеют чёткую антииммигрантскую политику, сообщает "Настоящее время". Партия долгое время считалась одной из самых лояльных к Кремлю в Италии, но сейчас публично выступает строго за поддержку Украины.

Вместе с ней в состав правительства войдут право-популистская партия "Лига" Маттео Сальвини, правоцентристская "Вперёд, Италия" Сильвио Берлускони и близкая к центристам "Мы с Италией" Маурицио Лупи.

Левоцентристская коалиция во главе с Демократической партией набрала около 26 процентов голосов, ещё 15 процентов получили евроскептики из "Движения пяти звезд". Остальные голоса разделили несколько малых партий и движений.