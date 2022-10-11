60-летней петербурженке грозит срок за записку на могиле родителей Путина

В Петербурге против 60-летней Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина. Ей грозит до пяти лет колонии. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на сына Цыбаневой.

По словам Максима Цыбанева, его мать ходила на кладбище в прошлую пятницу (пресс-служба городских судов уточняет, что это был четверг), а утром в понедельник к ней в квартиру пришел полицейский, после чего её увезли в отдел полиции. 11 октября Ирину Цыбаневу доставили в Приморский районный суд Петербурга.

Адвокат по назначению Сергей Трусов заявил, что против пенсионерке возбуждено дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения, совершенном по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти.

"Что в записке, доподлинно не известно. Но она сказала, что там пожелание сдохнуть", – рассказал Максим Цыбанев.

По словам адвоката, следствие намерено ходатайствовать о заключении петербурженки под стражу. Сегодня суд не стал рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения, срок задержания Цыбаневой продлили на 48 часов.