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На счетах в Credit Suisse заблокированы почти $20 млрд российских активов
Швейцарский банк Credit Suisse утверждает, что после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину заморозил российские активы на сумму более 17,5 миллиардов швейцарских франков (около 19 миллиардов долларов). Об этом сообщает воскресный выпуск газеты Tages-Anzeiger.
Как говорится в сообщении, в общей сложности российские активы в Швейцарии оцениваются примерно в 46 миллиадов франков. Таким образом, на счетах в Credit Suisse заморожены более трети всех активов. При этом лишь небольшая часть из них - около 4 миллиардов - принадлежит людям, находящимся в санкционных списках Евросоюза. Швейцария и ряд других не входящих в ЕС стран присоединилась к введенным санкциям.
Часть остальных 13,6 миллиардов франков - как пишет газета - принадлежит или людям, внесенным в санкционные списки в других юрисдикциях, таких как США. Среди них, как утверждает издание, миллиардер Виктор Вексельберг, имеющий счет в Credit Suisse, но не могущий вывести деньги, даже несмотря на то, что в санкционном списке ЕС его нет.
Еще одна часть этих денег может принадлежать российскому Центробанку или прямо Российской Федерации.
Газета отмечает, что в другом швейцарском банке UBS заморожены около 7,5 миллиардов российских активов, то есть более чем в два раза меньше, чем в Credit Suisse.
Данные поступили на фоне сообщений о проблемах, которые испытывает банк Credit Suisse. В прошлом году компания получила крупнейший в своей истории убыток. Газета задается вопросом, не связано ли это, в том числе, с бегством российских капиталов после начала войны.
Точных данных о том, сколько российских активов сейчас заморожено в странах, которые ввели санкции, нет. В конце прошлого года Еврокомиссия называла сумму более 60 миллиардов евро. Теоретически в странах Запада должны быть заморожены около 300 миллиардов евро средств российского Центробанка, однако на данный момент правительства стран ЕС сообщают о том, что обнаружили лишь часть этой суммы. В любом случае, 17,5 миллиардов франков - существенная сумма даже на фоне всех потенциально подпадающих под ограничения российских активов.
Другие новости дня
В Грузии произошло третье за два дня землетрясение
В Грузии произошло третье за два дня землетрясение, сообщает SOVA.
По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от города Ахалкалаки. Сила землетрясения составила 3,1 балла.
Напомним, утром подземные толчки силой 4,6 произошли недалеко от села Гоми, а днем ранее землетрясение магнитудой 4,3 сотрясло прилегающий к курорту Бахмаро район.
Бывший глава МИД побеждает на выборах президента Кипра
На Кипре победу во втором туре президентских выборов, по предварительным данным подсчета голосов, одержал бывший министр иностранных дел страны Никос Христодулидис. Он с незначительным отрывом опередил дипломата Андреаса Мавроянниса. Маврояннис уже признал свое поражение, не дожидаясь официальных результатов.
По данным экзит-пола, проведенного местной телекомпанией CyBC, Христодулидис набрал от 50,5 до 50,5% голосов. Подсчет голосов показал, что он набрал около 52%, его соперник - 48%.
Оба кандидата баллотировались как независимые. В первом туре на третьем месте остался представитель правящей партии Авероф Неофиту.
Во втором туре 49-летнего Христодулидиса поддержали правые и правоцентристские партии, а его соперника - левые силы. Оба кандидата перед выборами заявляли о необходимости сохранять национальное единство.
Христодулидис придет на смену нынешнему президенту Никосу Анастасиадесу, который провел на посту главы государства два пятилетних срока.
- Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. В 1974 году на территорию Кипра вторглась Турция – в результате северная его часть, около 36% всего острова, оказалась под турецким контролем. В 1983 году Турецкая республика Северного Кипра провозгласила свою независимость. Ее признала только Турция, против ТРСК были введены международные санкции.
- С тех пор велись переговоры об объединении Кипра. В 2017 году они зашли в тупик. Нынешний кандидат в президенты Маврояннис ранее возглавлял греко-кипрскую делегацию на переговорах. Христодулидис тогда был главой МИД. Оба кандидата выступили за возобновление переговоров, однако позиция Христодулидиса более жесткая.
- В качестве члена ЕС Кипр поддерживает санкции против России. Изменения политики при новом президенте не ожидается.
Пленные бойцы «ЧВК Вагнера» рассказали CNN о потерях и убийствах
Двое россиян, взятые в плен в Украине и утверждающие, что они являются бывшими заключенными, завербованными «ЧВК Вагнера», рассказали американской телекомпании CNN об огромных потерях российских войск в ходе боевых действий и о расстрелах наемников «Вагнера» их собственными командирами.
CNN не называет имен тех, с кем говорили журналисты, из соображений их безопасности. Подчеркивается, что разговор шел в присутствии украинских военных.
Утверждается, что россияне были взяты в плен в конце прошлого года. Оба ранее отбывали длительные тюремные сроки, один из них - 20 лет лишения свободы за убийство.
Пленные описали наступление на Белогоровку в Луганской области. По их словам, из 90 человек, бывших в их отряде, под артиллерийским огнем погибли 60. По словам бойцов «ЧВК Вагнера», большие потери не являются препятствием для продолжения наступления: «Если одна из групп не добивается успеха, вперед идет следующая. Если и она проваливается, вперед посылают третью». Утверждается, что тех, кто отступил, не выполнив задачу, расстреливают на месте. Один из собеседников CNN рассказал о случае, когда был расстрелян боец, отказавшийся идти в атаку; его заставили вырыть себе могилу. При этом, как утверждают пленные, не обеспечена эвакуация раненых с поля боя, они должны добираться до своих собственными силами.
Пленные заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после 6 месяцев боев, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.
Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут сражаться с наемниками из стран Запада, в частности Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы бежала.
Пригожин или другие представители ЧВК пока не комментировали интервью.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- О том, что Пригожин объезжает российские колонии, предлагая заключенным отправиться на войну в составе «ЧВК Вагнера», первые сообщения появились летом прошлого года. Точных данных о том, сколько заключенных завербовано, нет, однако, по утверждениям правозащитников и источников различных СМИ, речь может идти о десятках тысяч человек.
- На днях Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнера» остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине.
- Большие потери при попытке наступления на Белогоровку летом прошлого года признавали и российские провоенные ресурсы.
- В январе стало известно, что бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Он нелегально пересек российско-норвежскую границу. Перед этим он выступил с заявлениями об издевательствах бойцов «ЧВК Вагнер» друг над другом.
- На то, что «ЧВК Вагнера» расправляется с «предателями», неоднократно намекал сам Пригожин. Близкие к группировке ресурсы осенью прошлого года опубликовали видео, на котором предположительно было запечатлено убийство кувалдой Евгения Нужина, бывшего заключенного, завербованного «ЧВК Вагнера», сдавшегося в плен, а затем при невыясненных обстоятельствах вновь оказавшегося в России. Пригожин прямо не подтвердил и не опроверг, что Нужин был убит. Собеседники Би-би-си в российских колониях утверждали, что им показывали видео и с другими подобными убийствами.
Трансляцию выступления президента Ирана прервали хакеры
Хакеры из группы Edaalate Ali сорвали онлайн-трансляцию выступления президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины Исламской революции.
Речь Раиси на государственном телеканале была прервана видео, в котором человек в маске призвал иранцев участвовать в протестах и вывести деньги из банков «коррумпированного режима». Заканчивается 44-секундный ролик пожеланием смерти исламской республике и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Иранские СМИ пишут, что атака произошла только в интернете.
Осенью прошлого года в Иране начались протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение.
Иранцы по всей стране продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение Хаменеи и за демократизацию страны.
По данным правозащитных групп, за время массовых акций более 500 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Протесты начали стихать после того, как стало известно о первых казнях.
Клаар: В условиях такой трагедии в Турции отрадно видеть поддержку Армении
Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар приветствовал помощь Армении соседней Турции, пострадавшей от землетрясения.
«В условиях такой большой трагедии, которая произошла в Турции, отрадно видеть поддержку, оказанную соседней Арменией, и последовавшую за этим положительную реакцию», - написал Клаар на своей странице в Twitter.
В результате землетрясений в Турции и на северо-западе Сирии, по последним данным, число пострадавших превысило 29 тысяч человек, спасательные работы продолжаются, пишет Радио Азатутюн.
При содействии спасательных групп Турции, Армении и США на седьмой день землетрясения из-под завалов в Адыямане были извлечены две девочки, сообщил сегодня депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан.
Вчера Армения отправила 100 тонн гуманитарного груза в Турцию по мосту Маргара на армяно-турецкой границе, которая закрыта с 1993 года.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.
«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч на своей странице в Twitter.
Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».
Армения также направила спасателей и гуманитарную помощь в Сирию.
В Тбилиси проходит акция под названием «Искусство живо и независимо!»
У Национальной галереи в Тбилиси проходит акция под названием «Искусство живо и независимо!». Она связана с уголовным делом, возбужденным против художника Сандро Сулаберидзе.
4 февраля 2023 года работа Сулаберидзе была представлена на выставке «Автопортрет у зеркала», которая проходила в Национальной галерее. Молодой художник снял работу со стены, а на ее месте написал баллончиком фразу - «Искусство живо и независимо!».
Директор Национальной галереи и заведующая выставочным отделом Национального музея Александра Мацацо Габуния опубликовала сегодня заявление по поводу художника, назвав перформанс Сандро Сулаберидзе «инфантильным вредительством», пишетSOVA со ссылкой на Tbilisi_life.
По ее словам, в будущем артисты должны планировать свои «перфомансы» таким образом, чтобы они «не вступать в конфликт с законом, а если вступите, то будьте готовы к наказанию».
Украина ввела санкции против 199 россиян и одного украинца
Украина ввела санкции против 200 человек, связанных с Россией. Соответствующий указ подписал президент президент Владимир Зеленский.
Под ограничения попали помощник президента России и член набсовета «Росатома» Юрий Ушаков, помощник президента Лариса Брычева, советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, экс-руководитель аппарата военно-промышленной комиссии Игорь Боровков и назначенный Россией директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Он единственный украинец в санкционном списке.
В начале февраля Зеленский ввел санкции против 200 компаний из России – в том числе в отношении «Росатома», его дочерних компаний и других фирм атомной отрасли. В список вошло ФГУП «Запорожская АЭС».
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Украинская сторона утверждает, что сотрудников станции вынуждали заключать контракты с «Росатомом».
Евросоюз рассматривает введение десятого по счету пакета санкций против Москвы из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения могут затронуть ядерный сектор.
Гарибашвили примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае.
Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.
Москва и Хартум согласовали создание военной базы в Порт-Судане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Судан согласовал создание военной базы на берегу Красного моря. Источники Associated Press сообщают, что все опасения по поводу соглашения были устранены.
Договор предусматривает размещение в Порт-Судане базы, на которой будут находиться 300 российских моряков и до четырех кораблей – в том числе с атомными двигателями.
Соглашение заключается на 25 лет с возможностью продления на 10.
Россия получит порт с быстрым доступом к Индийскому океану. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием.
Судан – одна из немногих стран, признавших аннексию Россией Крыма.
О том, что Москва и Хартум подписали соглашение о создании на суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре 2020 года.
По данным США, российские наемники из «ЧВК Вагнера» занимаются в Судане и других африканских странах эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Москва эти обвинения отвергает.
Посол Грузии в Турции: Мы отправимся в зону бедствия
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава отправится в город Адыяман и доставит гуманитарную помощь. По словам дипломата, граждане Грузии будут эвакуированы из зоны землетрясения.
«Мы уже помогли многим гражданам уехать в Грузию или перебраться в Анкару, Стамбул и другие, более безопасные районы Турции. В настоящее время мы постараемся вместе с нашими гражданами разработать план эвакуации. Я призываю граждан и их родственников, связаться по горячей линии со мной и нашими сотрудниками, чтобы мы могли принять участие в их безопасном переезде в другие регионы страны», - сказал посол Грузии в Турции, передает Общественный вещатель.
На данный момент в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения.
Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло более 28 тысяч человек.
В Грузии произошло второе за два дня землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, толчки были зафиксированы в 12:07 по тбилисскому времени.
Эпицентр находился в селе Гоми около города Озургети. По данным центра, магнитуда землетрясения составила 4,6 (ML).
Накануне вечером в Грузии произошло землетрясение силой 4,3 балла. Его эпицентр находился недалеко от курорта Бахмаро.
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 29 тысяч
В Турции число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 24,5 тысячи. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
В Сирии при землетрясении, по данным Al Jazeera погибли более четырех с половиной тысяч человек.
Число раненых в обеих странах превышает 80 тысяч. Сотни тысяч людей лишились крова.
Работы по разбору завалов продолжаются. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран. До сих пор поступают сообщения о нахождении живых людей, среди которых дети.
В Турции ведется следствие по делу об обрушении зданий. Вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых. Около 50 человек задержаны за мародерство. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они не уйдут от наказания.
В воскресенье, 12 февраля, посольство России в Анкаре сообщило об эвакуации 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, недалеко от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на родину. Борт предоставила компания «Росатом». Она ведет строительство в Турции первой атомной станции «Аккую».
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В обеих странах разрушены памятники архитектуры.
- В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
Над Канадой сбито неизвестное летающее устройство
Неизвестное летающее устройство сбили в воздушном пространстве Канады. Аппарат цилиндрической формы был замечен на высоте 12 километров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отдал приказ уничтожить объект, поскольку он мог мешать полетам гражданских авиалайнеров.
Устройство было сбито при помощи истребителя F-22 военно-воздушных сил США, приписанного к совместной канадско-американской базе на Аляске. Канадские военные собирают обломки, чтобы идентифицировать объект.
Это уже третий подобный случай за неделю в воздушном пространстве Северной Америки.
- 4 февраля США сбили над штатом Южная Каролина аэростат, принадлежавший Китаю. По мнению американской стороны, он мог использоваться для шпионажа за военными объектами; Китай настаивает, что это был гражданский метеорологический зонд. Власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм.
- 10 февраля летающий объект был сбит над штатом Аляска; ведутся работы по его идентификации.
В 10-ти столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили
В 10-ти столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информацию распространяет российский правозащитник Марк Фейгин, пишет SOVA.
Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге.
6 февраля Тбилисский городской суд отказал отсрочить исполнение наказания третьему президенту Грузии.
Члены семьи и адвокаты Саакашвили просили об отсрочке приговора или освобождении от наказания по состоянию здоровья, соответствующий иск был подан в суд в начале декабря 2022-го. Судебное разбирательство по делу продолжалось 2 месяца.
Подтвердился факт гибели еще одного гражданина Грузии в Турции
Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию Общественному вещателю Грузии предоставило Министерство иностранных дел.
Посольство Грузии в Турецкой Республике подтвердило факт смерти гражданина И.П. в городе Газиантеп.
К этому времени в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате разрушительного стихийного бедствия.
Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло около 24 тысяч человек.
Залужный: Россия использовала морские надводные дроны
Россия использовала в войне против Украины морские надводные дроны. Об этом в субботу заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Как он написал в фейсбуке, в ходе телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли Залужный выразил обеспокоенность в связи с использованием дронов - по его словам, это представляет угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
О том, что у России есть такое оружие и о его использовании ранее не сообщалось. Вечером 10 февраля о том, что российские военные предположительно использовали морской беспилотник, написал ряд телеграм-каналов, освещающих войну с пророссийских позиций. Они опубликовали видео, на котором, как утверждается, беспилотник поражает опору моста под Одессой.
Изданию The Insider удалось подтвердить геолокацию видео, оно действительно снято в Затоке, где расположен мост. Насколько серьезные повреждения нанесены мосту - неясно, однако видно, что он не рухнул. Ранее по этому мосту - единственному, напрямую связывающему юг Одесской области с остальной территорией Украины - наносились ракетные удары.
Из слов Залужного неясно, говорил ли он именно об ударе по мосту под Одессой, или были и другие случаи использования Россией таких дронов.
Залужный также обсудил с Милли ход боевых действий и результаты массированного ракетного удара, который Россия нанесла 10 февраля. «Тяжелые бои идут в районах Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону» - пишет украинский генерал. Он также упомянул, что украинская армия удерживает Бахмут в Донецкой области.
В конце октября 2022 года российское Минобороны заявляло об атаке украинских морских беспилотников на порт аннексированного Севастополя, сообщалось, что один из кораблей был поврежден. Об использовании подобных беспилотников российскими военными Минобороны не сообщало.
- 10 февраля российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ. Также наносились удары беспилотниками «Шахед». Пострадали объекты энергетики. Российское Минобороны заявило, что удары привели к остановке производства на оборонных заводах Украины, украинская сторона это не комментировала.
- Россия также в ночь на субботу авиаудар по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщило украинское командование «Юг». Остров был захвачен Россией в первый день войны 24 февраля 2022 года, однако в июне российские войска покинули его.
- Губернатор российской Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле села Гуево в граничащем с Украиной Суджанском районе в субботу погиб строительный рабочий, еще один был ранен. В обстреле он обвинил Украину. Украинские военные сообщение не комментировали.
Границу Армении с Турцией открыли, чтобы пропустить гумпомощь
Сухопутная граница между Арменией и Турцией была в субботу открыта впервые за 35 лет - через пограничный пропускной пункт проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении для пострадавших от разрушительного землетрясения районов на юге Турции. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Последний раз пограничный переход между Арменией (тогда еще в составе СССР) и Турцией был открыт в 1988 году после землетрясения, разрушившего армянский город Спитак. Тогда гуманитарные грузы были доставлены из Турции в Армению.
Несколько дней назад из Армении в Турцию вылетела команда спасателей - 27 человек.
Грузовики со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи отправились в город Адыяман. Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил за помощь спецпредставителя Армении, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна. «Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч в твиттере.
Отношения между Турцией и Арменией являются напряженными как по историческим причинам, так и в связи с тем, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Армения, как и многие страны мира, считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны, в Турции с таким определением не согласны. Между странами нет дипотношений, граница между ними закрыта. При этом Анкара и Ереван ведут переговоры об улучшении отношений.
Число жертв произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции землетрясения, по официальным данным, превысило 25 тысяч. Из них более 22 тысяч погибли в Турции и более 3,5 тысяч в соседней Сирии. Это число постоянно растет - разбор завалов продолжается. Надежды найти под обломками выживших все меньше, однако такие случаи отмечались и в субботу, на пятый день после землетрясения. В частности, в провинции Газиантеп была спасена целая семья из пяти человек. Всего сообщается о спасении в субботу из-под завалов более 10 человек, многие из которых - дети. Двух девочек, как утверждается, спасла команда из Азербайджана - в Турцию были направлены более 700 сотрудников МЧС этой страны.
В субботу полиция Турции задержала 12 человек, которые, как утверждается, имели отношение к сооружению многоэтажных домов, рухнувших во время землетрясения. Многие жители страны предъявляют серьезные претензии к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Также были задержаны около 50 человек, подозреваемых в мародерстве.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран, в том числе из России. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
- Президент Владимир Зеленский в субботу посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших. Украина также направила спасателей в страну.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 4,3
В Грузии произошло землетрясение. По информации Института наук по изучению Земли и Национального центра сейсмического мониторинга, мощность землетрясения составила 4,3 магнитуд.
По их же информации, эпицентр находился в селе Вакиджвари, в 7 километрах от Озургети, пишет «ИнтерпрессНьюс».
Умер последний коммунистический премьер ГДР
В Берлине умер последний коммунистический глава правительства Германской демократической республики (ГДР) Ханс Модров. При нем фактически были начаты демократические реформы, завершившиеся объединением Германии в 1990 году.
О смерти 95-летнего Модрова сообщила германская Левая партия - правопреемница Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), руководившей ГДР.
17-летний Модров был взят в плен советскими войсками в 1945 году, 4 года был в плену в СССР, затем учился там же в комсомольской школе. Долгие годы он был высокопоставленным функционером СЕПГ, возглавлял дрезденскую партийную организацию. Главой правительства он стал спустя 4 дня после падения Берлинской стены, 13 ноября 1989 года, в условиях масштабного кризиса власти в ГДР, когда массовые демонстрации заставили правящую партию пойти на уступки.
На посту премьера Модров провел ряд демократических реформ. В состав правительства он включил ряд представителей оппозиции. Модров выступал против объединения Германии в ближайшей перспективе. В марте 1990 года он был вынужден объявить свободные выборы, по итогам которых к власти в ГДР пришли сторонники быстрого объединения с ФРГ. 12 апреля на посту премьера Модрова сменил Лотар де Мезьер, а уже в октябре Германия воссоединилась.
Модров стал депутатом бундестага от партии ПДС, в которую преобразовалась СЕПГ (впоследствии она была переименована в «Левую»). Был также депутатом Европарламента. Он настаивал на том, что бывшую ГДР нельзя оценивать лишь в негативном свете, отмечая, в частности, что руководство Восточной Германии способствовало послевоенному примирению с Польшей. В российском посольстве в ФРГ выразили соболезнования в связи с его кончиной.
На днях умерли еще два политика, занимавшие посты глав правительств в советские времена - бывший премьер-министр социалистической Чехословакии Любомир Штроугал и бывший глава правительства РСФСР и так и не ставшего полноценным правительством СССР Межгосударственного экономического комитета Иван Силаев.
На пристыкованном к МКС «Прогрессе» произошла разгерметизация
На грузовом космическом корабле «Прогресс МС-21», пристыкованном к Международной космической станции (МКС), произошла разгерметизация. Об этом сообщил в субботу «Роскосмос». В ведомстве утверждают, что угрозы для находящегося на борту МКС экипажа нет. По словам космонавта Дмитрия Петелина, обстановка на борту станции спокойная.
«Прогресс МС-21» 18 февраля должен быть отстыкован от станции. Как говорится в сообщении «Роскосмоса», сейчас он «изолирован от общего объема станции». Почему на грузовом корабле произошла разгерметизация - неясно. Подчеркивается, что инцидент не помешал в субботу пристыковаться к МКС другому грузовому кораблю - «Прогресс МС-22».
Случившееся с «Прогрессом МС-21» - уже второе за последние месяцы происшествие с космическим кораблем, пристыкованным к МКС. В декабре произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля «Союз МС-22». В результате на борту этого корабля резко повысилась температура. Было принято решение не использовать его для возвращения российско-американского экипажа на Землю. На 20 февраля намечен старт к МКС корабля «Союз МС-23», планируется, что двое российских космонавтов и американский астронавт полетят на Землю на нем. Пока не сообщалось о том, повлияет ли инцидент с «Прогрессом» на старт «Союза». В сообщении «Роскосмоса» говорится, что он не окажет влияния на «дальнейшую программу полета МКС».
Число жертв землетрясения в Турции и Сирии превысило 25 тысяч человек
В результате землетрясения в Турции и Сирии погибли, по последним данным, более 25 тысяч человек.
Президент Турции Реджеп Эрдоган в субботу заявил, что по последним данным в Турции погибли более 21,5 тысяч человек. Более 3,5 тысяч погибли в Сирии. Поисково-спасательные работы продолжаются.
По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
Статистики по погибшим и пострадавшим животным нет. Зоозащитные организации направили свои команды в пострадавшие районы на помощь приютам и животным, оставшимся без дома. Выжившие животные, многие из которых ранены и находятся в состоянии шока, оказались на улице без доступа к воде и пище.
В Турции серьезные претензии предъявляются к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем.
По оценкам агентства Fitch Ratings, экономические потери Турции в результате землетрясения могут достичь четырех миллиардов долларов.
На север Сирии, где остается последний анклав, удерживаемый противниками президента Башара Асада, только на четвертые сутки после землетрясения добралась первая колонна с гуманитарной помощью. Спасатели сообщают, что здесь погибли как минимум 1900 человек, сотни людей оказались под завалами.
Власти Сирии заявляют, что введенные против режима Асада санкции усугубляют бедствие. В стране не хватает строительной техники и нефти. Накануне власти США объявили, что действующие против Сирии американские санкции не будут затрагивать транзакции, касающиеся оказания ей помощи в связи с землетрясением вплоть до августа 2023 года.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
«Нацдвижение» провело акцию возле резиденции Иванишвили в Шекветили
«Национальное движение» провело акцию протеста возле резиденции Бидзины Иванишвили в Шекветили. Активисты потребовали освобождения Михаила Саакашвили, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Как заявил председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили, акции протеста продолжатся в разных городах.
«Высокопоставленные чиновники, как и Бидзина Иванишвили, должны знать, что мирной политической жизни у них не будет. Сегодня у нас мирные предупредительные акции. В конечном итоге этот протест поднимется и соберется в центре столицы, а после посмотрим, какой приговор грузинский народ вынесет Иванишвили и его преступной группировке. Народ – судья, принимающий решения, и я уверен, что узник Путина Михаил Саакашвили и наша страна будут свободны», - сказал Леван Хабеишвили.
В конце митинга прозвучали гимны Грузии и Украины.
7 февраля новый председатель «Национального движения» Леван Хабеишвили представил план действий и анонсировал проведение акций протеста в Тбилиси и регионах.
Аргентина начала отзывать ВНЖ у уехавших из страны россиян
Миграционная служба Аргентины начала отзывать ВНЖ у россиян, которые получили его после рождения ребенка в стране, но потом решили уехать. Об этом в эфире телеканала C5N сообщила национальный директор миграционной службы страны Флоренсия Кариньяно.
Она пояснила, что когда в суде будет рассматриваться вопрос о предоставлении аргентинского гражданства россиянину, миграционная служба подаст данные о приостановке ВНЖ в связи с тем, что данный человек «провел месяц в Аргентине и больше никогда не приезжал».
«Если суд, несмотря на эти данные, хочет предоставить гражданство человеку, который не живет и не жил в Аргентине, это его дело. Мы отменяем вид на жительство», – сказала Кариньяно.
В пятницу стало известно, что в аэропорту Буэнос-Айреса сотрудники миграционной службы не пустили в страну нескольких беременных россиянок. Им отказали во въезде в страну по причине «ложного туризма». Власти считают, что их реальные цели пребывания в Аргентине не соответствуют заявленным. Однако по решению суда их все же пропустили.
Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, получает гражданство «по праву почвы». Его родители могут получить право на постоянное проживание и позднее также могут получить гражданство. Представители посольства России в Аргентине сообщали, что в 2022 году в страну переехали около 2500 россиян. Среди них было много беременных женщин, которые приехали туда с целью родить ребенка.
Армения сегодня направила гуманитарную помощь в Турцию
Армения сегодня отправила гуманитарную помощь в Турцию, сообщает пресс-секретарь МИД Ваан Унанян.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.
«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч на своей странице в Twitter.
Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».
Ранее из Армении в Турцию вылетело 27 спасателей, пишет Радио Азатутюн.
Отметим, что число жертв подземных толчков, произошедших 6 февраля в Турции, превысило 20 тысяч человек.
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