В Англии в уничтожении «дерева Робин Гуда» подозревают подростка

На севере Англии полиция арестовала 16-летнего подростка по подозрению в уничтожении трёхсотлетнего клёна, который называли «деревом Робин Гуда». Накануне клён обнаружили спиленным.

По данным полиции, сейчас подросток находится под стражей и помогает офицерам в расследовании. Полицейские подозревают, что уничтожение дерева было преднамеренным актом вандализма. Они, как и смотрители парка, прибывшие к спиленному клёну, считают, что «дерево искусно срезал бензопилой человек, который знал, что делает». При этом полиция призывает не делать преждевременных выводов: расследование только началось.

Древний клён рос в местечке Сикамор-Гэп и стал известен после выхода в 1991 году фильма «Робин Гуд: Принц воров» с Кевином Костнером в главной роли.

Как сообщает Би-би-си, представитель полиции Кевин Уоринг назвал погубленное дерево «всемирно известной достопримечательностью». По его словам, эта утрата отозвалась «горем и гневом» в сердцах многих людей. Местная жительница, которую цитирует The Guardian, сказала, что это похоже на «кражу радости».

Возле дерева оставляли памятные камешки с надписями, развеивали прах дорогих людей, делали предложения и устраивали семейные пикники. По словам мэра, управляющего тремя графствами севернее реки Тайн, Джеймса Дрисколла, «оно было частью нашей коллективной души».