На «Восточном» готовят запуск «Луны-25» с посадочным модулем

В Москве после неоднократных задержек объявлено о готовящемся запуске к Луне космического зонда «Луна-25». Спускаемый аппарат возьмёт образцы грунта в районе южного полюса Луны и проведет «продолжительные научные исследования», сообщило агентство AFP.

Сборка ракеты-носителя «Союз» и монтаж посадочного лунного модуля происходили на космодроме «Восточный» в Амурской области.

В задачу миссии входит мягкая посадка на поверхность Луны, анализ образцов грунта и последующее длительное обследование района посадки – впервые это будет участок, прилегающий к южному полюсу Луны. СМИ обращают внимание на то, что предыдущие посадки на Луну проводились в относительной близости к лунному экватору.

По словам представителя Роскосмоса, старт намечен на ранние часы пятницы. Речь идет о первом с 1976 года полете на Луну российского космического аппарата. Около полувека назад советский автоматический аппарат «Луна-24» доставил на Землю образцы лунного грунта. Изучение этих образцов, как заявили учёные, позволило установить наличие воды на Луне. Последовавшие затем исследования подтвердили, что объемы воды в виде льда, находящегося на поверхности или под поверхностью Луны, могут оказаться достаточными для нужд первых колонистов с Земли.

В преддверии запуска «Луны-25» местные органы власти сообщили о готовящейся эвакуации жителей поселка Шахтинский в Хабаровском крае в связи с падением в этом районе отработавших ступеней ракеты-носителя.

AFP отмечает намерение президента Владимира Путина развивать освоение околоземного пространства в сотрудничестве с Китаем. Пекин в последние годы свою национальную лунную программу, наряду с пилотируемыми орбитальными полетами и строительством собственной долговременной орбитальной станции.