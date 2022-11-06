На войне в Украине погиб настоятель храма при штабе РВСН

На войне в Украине погиб священник Московской епархии Михаил Васильев. Об этом сообщил сайт Московской патриархии, отметив, что он погиб «в зоне специальной военной операции» «при исполнении пастырских обязанностей». Другие подробности пока не известны.

Васильев был настоятелем храма храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца в подмосковном поселке Власиха. В этом закрытом поселке находится штаб Ракетных войск стратегического назначения. Храм имеет статус Патриаршего подворья при штабе РВСН.

Михаил Васильев не имел церковного образования, однако окончил Академию Генштаба. Как говорится на сайте РПЦ, он «участвовал в командировках в «горячие точки» и в миротворческих операциях в Косово, Боснии, Абхазии, Киргизии, на Северном Кавказе и в Сирии». Был награждеен орденом Мужества.

В интервью «Комсомольской правде», опубликованном за день до начала российского вторжения в Украину, 23 февраля, Васильев, в частности, говорил: «Мне выпала честь последние 24 года окормлять ракетные войска стратегического назначения. Нет ничего более миролюбивого, чем ядерный щит. У тебя ядерная дубина, у меня ядерная дубина, каждый подумает, прежде чем ее применять, планета-то одна». «Те мультики, которые показывал наш верховный главнокомандующий пару лет назад, становятся явью», - говорил священник о российском ядерном оружии.

Несколько дней назад внимание привлекло высказывание Васильева в эфире телеканала «Спас». Священник заявил, что, если бы женщины рожали больше детей, им было бы не столь больно, если бы их дети гибли на войне. «Каждой даме Господь в большинстве случаев попустил родить множество деток. И если дама, исполняя эту заповедь божью «плодитесь и размножайтесь», отказалась от искусственных средств прерывания беременности в самом широком спектре, то, очевидно, ребеночек у нее будет не один, а больше. А значит, ей не так больно и страшно будет с ним расставаться», - заявил священник. Высказывание прокомментировал замглавы отдела Московской патриархии по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, который отметил, что жизнь каждого ребенка одинаково ценна, независимо от количества детей в семье.