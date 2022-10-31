Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва победил во втором туре на выборах главы государства действующего президента Жаира Болсонару. Результаты приводятся на сайте Высшего избирательного суда.

На момент публикации новости были подсчитаны 99 процентов голосов. Лула да Силва набрал 50,8 процента. Болсонару — 49,2 процента. В абсолютных числах разница составила почти два миллиона голосов при явке около 80 процентов.

До момента обработки двух третей протоколов Болсонару лидировал, однако Лула да Силва быстро сократил отставание за счёт голосов, поданных за него в северо-восточных штатах и малых городах, традиционно голосующих за левых кандидатов.

77-летний Лула да Силва — основатель левой Партии трудящихся, он руководил Бразилией с 2003 по 2011 годы, дважды победив на выборах президента после трёх неудачных попыток в 1989, 1994 и 1998 году. В 2018 году он был осуждён за коррупцию, что не позволило ему баллотироваться на третий срок. В марте прошлого года приговор был отменён.

Бразилия — крупнейшая экономика Южной Америки, она, вместе с Россией, Китаем, Индией и ЮАР создала состоит в международной экономической организации БРИКС, созданной при президентстве да Силвы. В мае в интервью журналу Time политик заявил, что не считает президента России Владимира Путина единственным виновным в войне в Украине. По его мнению, ответственность за конфликт несут также США и Евросоюз, и Киев.

"США и Евросоюз должны были сказать: Украина не присоединится к НАТО, это решило бы проблему, — заявил Лула да Силва. — Иногда я смотрю как президент Украины [Владимир Зеленский] выступает по телевидению, заслуживает аплодисменты, встречает стоячие овации [европейских] парламентариев. Этот парень ответственен за войну так же, как и Путин", — сказал он.