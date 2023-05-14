На выборах президента Турции лидирует Эрдоган. Подсчет продолжается

На президентских выборах в Турции действующий глава государства Реджеп Эрдоган лидирует с 55,03% голосов. То есть он побеждает уже в первом туре.

У основного соперника Эрдогана, кандидата от оппозиционного объединения «Народный альянс» Кемаля Кылычдароглу - 39%. Такие результаты приводит Reuters со ссылкой на новостной канал TRT Haber после обработки чуть более 21% избирательных бюллетеней.

Подсчет продолжается. Ранее высказывались предположения, что Турцию может ожидать второй тур президентских выборов. Нынешнее голосование называют самым напряженным для Эрдогана за более чем 20 лет его нахождения у власти - в качестве президента и главы правительства. Большинство предвыборных опросов показывали небольшое преимущество оппозиционного кандидата.

В Турции 14 мая проходили также парламентские выборы. Глава Высшей избирательной комиссии страны Ахмет Йенер заявил, что воскресное голосование прошло без ситуаций, которые могли бы негативно сказаться на результатах.



Всего на президентских выборах были представлены три кандидата - Реджеп Эрдоган, кандидат от оппозиции Кылычдароглу и представитель политического блока «Альянс АТА» («альянс предков») Синан Оган.

После закрытия избирательных участков в 17 часов по местному времени Реджеп Эрдоган написал в твиттере, что процесс голосования «соответствовал демократии». В офисе Национально-республиканской партии, которую представляет Кемаль Кылычдароглу, заявили, что ожидают высокой явки.

Критики Эрдогана опасаются, что в случае его переизбрания Турция окончательно превратится в автократию. Турция подошла к выборам с целым набором проблем, включая последствия разрушительного землетрясения на юго-востоке страны три месяца назад. Его жертвами стали более чем 50 тысяч человек. Пострадавшие регионы требуют восстановления.

Страна переживает также экономический кризис. В прошлом году инфляция в Турции превысила 80%. Нерешенным остается и вопрос курдского меньшинства и курдского сепаратистского движения.