На юге Украины похищен мэр еще одного города в Запорожской области

В Запорожской области Украины российскими военными похищен мэр еще одного города.

Как сообщили 13 марта украинские власти, на этот раз захвачен глава администрации Днепрорудного – Евгений Матвеев.

«Военные преступления становятся систематическими», - написал в Фейсбуке, комментируя ситуацию, глава военной администрации Запорожья Александр Старух.

Днепрорудное – небольшой город с населением около 20 тысяч человек, на берегу Каховского водохранилища. Как отмечает Украинская служба Радио Свобода, этот город не находится под контролем российских сил. Но он окружен ими со всех сторон, а на подступах дежурит местная самооборона и волонтеры из числа горожан.

Ранее в Запорожской области, 11 марта, был похищен мэр Мелитополя Иван Федоров, что вызвало протестные выступления местных жителей. Немедленно освободить чиновника призвал и президент Украины Владимир Зеленский.

В воскресенье жители Мелитополя вновь вышли на улицы с требованием отпустить городского главу. Отмечается, что есть видеокадры того, как Ивана Федорова выводят из здания городской администрации, предположительно, в сопровождении российских военнослужащих, занявших Мелитополь.

Похищение мэров Днепрорудного и Мелитополя «российскими вооруженными силами» от имени руководства Евросоюза резко осудил в Твиттере глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

По информации CNN и ряда других медиа, в Мелитополе российская сторона уже назначила своего человека для управления городом.