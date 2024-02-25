В воскресенье 25 февраля началось досрочное голосование на выборах президента России. Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия. Основное голосование должно пройти в три дня, 15-17 марта.

ЦИК опубликовала подборку фотографий первого дня голосования, отметив, что оно проводится в отдаленных поселениях. «Местности действительно труднодоступные: чтобы попасть туда, члены избирательных комиссий используют вертолеты, вездеходы и другой проходимый транспорт», - говорится в сообщении. При этом в нем нет фото голосования в оккупированной Россией части Запорожской области, где оно, согласно сообщению ТАСС, тоже началось 25 февраля.

По закону, досрочное голосование возможно «в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях». Однако ЦИК ранее приняла решение, что досрочное голование будет проведено и на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. По словам председательницы запорожского избиркома Галины Катющенко, «в связи с условиями СВО [так российские власти называют войну в Украине – РС]» вся территория региона признана труднодоступной. ТАСС уточняет, что «первыми голосуют жители населенных пунктов возле линии боевого соприкосновения (ЛБС), в том числе и военнослужащие». В Херсонской, Донецкой и Луганской областях голосование начнется чуть позже.

В сентябре 2023 года на оккупированных территориях тоже проводилось досрочное голосование - на выборах в российские региональные парламенты. По данным ЦИК, тогда досрочно там проголосовали от 26 до 53% всех избирателей – в зависимости от региона.

Ранее ЦИК России опубликовала «особенности» проведения выборов в период военного положения, которое действует на оккупированных территориях. Среди прочего ЦИК разрешила голосовать не по паспорту, аккредитовывать журналистов «в особом порядке», а также перемещать бюллетени и другие документы «в безопасное место» в случае угрозы.

ЦИК оправдала такие меры «необходимостью обеспечить безопасность всем участникам голосования». Некоторые из положений прямо противоречат федеральному закону «О выборах президента России».