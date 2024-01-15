Над Азовским морем, предположительно, сбит российский самолёт-разведчик А-50

Над Азовским морем, как утверждают украинские СМИ, был сбит российский самолёт-разведчик А-50.
Изначально информация о сбитом самолёте и подбитом российском бомбардировщике Ил-22М появилась в ночь на понедельник в телеграм-каналах депутатов Верховной рады Украины Юрия Мысягина и Александра Федиенко.
«А-50 сбит, а ИЛ-22 подбит, последний находился в воздухе и пытался добраться до ближайшего аэродрома, однако исчез с радаров после начала понижения в районе Керчи», – утверждает замглавы комитета Верховной рады по вопросам обороны Юрий Мысягин.
Позже эти сведения подтвердили «РБК-Украина» со ссылкой на украинских военных и «Громадське» со ссылкой на Главное управление разведки.
По информации СМИ, А-50 был сбит, а другой российский военный самолёт — Ил-22М — получил повреждения.
А-50 исчез с радаров и прекратил отвечать на запросы российской тактической авиации, а позже пилот российского Су-30 обнаружил «воспламенение и падение неустановленного воздушного судна», отмечает «РБК-Украина».
Источник издания также предоставил предполагаемый перехват разговора пилота бомбардировщика Ил-22М, который запросил у диспетчера экстренную посадку в аэропорту Анапы.
Минобороны России официально не комментировало информацию об ударах по самолётам.
Близкий к министерству обороны России телеграм-канал «Рыбарь» в качестве одной из версий случившегося называет «дружественный огонь» российской ПВО.
- А-50 – советский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он несёт на себе радар и используется в фронтовой разведке для подготовки ударов и предупреждения атак противника. У России, по официальным данным, менее 10 таких самолётов. Стоимость одного А-50 оценивается в 330 миллионов долларов.
- В феврале 2023 года белорусские активисты сообщили о повреждении А-50 в результате диверсии на военном аэродроме Мачулищи.