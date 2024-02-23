Над Черным морем, возможно, сбит второй российский самолет A-50

Над Черным морем, по всей вероятности, сбит второй российский самолет-разведчик A-50. Об этом пишет в телеграме российский провоенный блогер Владимир Романов. По его словам, борт был сбит ракетой, запущенной из района Мариуполя – то есть речь, как и в прошлый раз, может идти о «дружественном огне». Подтверждений информации Романова в других источниках пока нет. Украина это сообщение пока не комментировала.

По другой версии, А-50 был сбит над Краснодарским краем.

Украинские издание Liga.net пишет со ссылкой на источник «в силах безопасности и обороны», что A-50 был сбит «в рамках совместной операции Главного управления разведки и воздушных сил».

В свою очередь оперативный штаб Краснодарского края сообщил о падении в Каневском районе Кубани двух летательных аппаратов. В результате произошел пожар на площади 250 квадратных метров. Угрозы домам нет, заявили в штабе.

В прошлый раз A-50 – российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения, которых у России осталось меньше 10 – был сбит над Черным морем в районе Бердянска 14 января. Россия тогда потерю самолета не признала.

А-50 применяется, в частности, для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также оповещения командных пунктов о воздушной и надводной обстановке.