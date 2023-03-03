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Над Енакиево в Донецкой области сбит военный самолёт
Над городом Енакиево в Донецкой области Украины в пятницу 3 марта сбит военный самолёт. Пилоты успели катапультироваться. Пока неясно, какой стране принадлежал этот самолёт и кем он был сбит. Момент падения самолёта попал на видео.
Енакиево находится под контролем российских войск, относительно далеко от линии фронта. Назначенный Россией глава городской администрации Роман Храменков попросил жителей не выходить на улицы и по возможности уйти в укрытия.
«РБК-Украина» со ссылкой на руководство военно-воздушных сил Украины передаёт, что сбитый самолёт - российский Су-34. Украинские ВВС утверждают, что самолёт был сбит украинскими зенитчиками, и что один из пилотов погиб.
Пророссийские источники не исключают, что самолет был сбит «дружественным огнем» российской ПВО.
Министерство обороны России пока не комментировало случившееся. В сводке за 3 марта Минобороны заявило, что российская авиация сбила самолет Су-24 воздушных сил Украины в районе города Красноармейск (Покровск) в Донецкой области. Красноармейск и Енакиево находятся приблизительно в 100 километрах друг от друга.
Другие новости дня
У птиц выявили новую болезнь – пластикоз
У птиц впервые диагностировали фиброз желудка, вызванный исключительно проглатыванием пластика. Учёные назвали новую болезнь пластикозом.
Авторы исследования изучали буревестников с небольшого австралийского острова и выяснили, что чем больше пластика проглотила птица, тем больше рубцов было на её желудке. Пластикоз выявили даже у птенцов – исследователи считают, что загрязнённой пищей их кормили родители.
Птицы проглатывают кусочки пластика с пищей – это приводит к воспалению тканей пищеварительного тракта, последующему их рубцеванию и обезображиванию, что влияет на пищеварение, рост и выживание животных.
При этом натуральные материалы, обнаруженные в желудочно-кишечном тракте птиц (например, пемза), фиброз не вызывали, из чего учёные сделали вывод, что рубцы появляются именно из-за пластика.
Исследователи считают, что пластикоз может быть обнаружен и у других видов птиц в других частях планеты. Они утверждают, что воздействие пластика на организмы неизбежно, поскольку пластиковое загрязнение мира растёт и его последствия только начали изучать.
- Около 80 стран мира ввели ограничения на использование одноразового пластика.
- Тем не менее, ежегодно человечество производит около 400 миллионов тонн пластиковых отходов, из них, по разным оценкам, 9–14 миллионов тонн попадает в океан. Люди оставляют пластиковые изделия на побережье, выбрасывают с рыболовных судов в море, также их выносит реками с суши.
- Микропластик поднимается с поверхности океана, разносится по планете, попадает в воду и пищу. Три года назад учёные подсчитали, что в неделю средний человек на Земле "съедает" пластиковую банковскую карточку. А в марте 2022 года микропластик впервые обнаружили в крови человека.
Попавший под санкции «Тинькофф» приостановил переводы в Грузию
Российский банк «Тинькофф» сообщил о приостановке валютных переводов в Грузию из-за проблем с банком-корреспондентом, передает ТАСС.
«К сожалению, на данный момент мы не переводим в банки Грузии. Это связано с тем, что наш корреспондент перестал обрабатывать переводы в Грузию», – рассказали в службе поддержки кредитной организации.
Евросоюз включил «Тинькофф» в десятый пакет санкций. Приложение банка после этого удалили из App Store.
Пока, если верить информации на сайте, переводы в долларах возможны в ограниченное число банков Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Монголии, Таджикистана и Узбекистана, евро – в некоторые банки Китая и Узбекистана.
- Ранее бизнесмен Олег Тиньков обратился в МИД Великобритании с просьбой снять с него санкции. Лондон ввел против Тинькова, предполагающие заморозку активов и запрет на въезд в страну, в марте прошлого года – несмотря на то, что сразу после полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины бизнесмен публично осудил действия Владимира Путина и его окружения. Спустя месяц банкир продал свою долю в группе «Тинькофф», материнской компании «Тинькофф банка», холдингу «Интеррос», владельцем которого является приближённый к Владимиру Путину бизнесмен Владимир Потанин. Позже Олег Тиньков заявил, что был вынужден продать свою долю «за копейки» после звонка из Кремля и угроз отобрать у него всё без всяких компенсаций. В октябре прошлого года Тиньков заявил об отказе от российского гражданства, поскольку «не хочет ассоциироваться с путинским фашизмом».
Атаковавший телевышку в Харькове лётчик РФ получил 12 лет тюрьмы
Украинский суд приговорил к 12 годам тюрьмы российского лётчика по обвинению в бомбардировке объектов гражданской инфраструктуры – в том числе телебашни в Харькове. Россиянина признали виновным в нарушении законов и обычаев войны. Об этом сообщают Генпрокуратура и Служба безопасности Украины.
Имя осуждённого не называется. Сообщается, что он заместитель командира воинской части шестой армии военно-воздушных сил и ПВО Западного военного округа.
По версии следствия, 6 марта прошлого года российский военный на боевом самолёте пересёк границу Украины и атаковал харьковскую телевышку. Также был нанесён удар по заводу бронетехники. Лётчик использовал восемь авиабомб.
Российский самолёт сбили вооружённые силы Украины. Военный катапультировался. Его задержали после приземления. На видео допроса вскоре после захвата в плен лётчик представился как Максим Криштоп. Он управлял бомбардировщиком Су-34.
Российская сторона приговор не комментировала.
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НПО призвали МВД Грузии соблюдать права задержанных на акции у парламента
15 неправительственных организаций призывают МВД Грузии соблюдать права граждан, задержанных на акции протеста вечером 2 марта у здания парламента страны. НПО также обращаются в Специальную следственную службу с призывом своевременно изучить факты задержаний и принять соответствующие меры, пишет СОВА.
По оценке организаций-подписантов, события, произошедшие на акции против закона об «иноагентах», подтверждают, что действующее законодательство об административных правонарушениях является репрессивным инструментом в руках полиции. Власти используют его для необоснованного ограничения прав человека.
«Права части задержанных защищают адвокаты организаций, подписавших это заявление. Однако в этом процессе выявлены существенные препятствия. По имеющимся у нас данным, в настоящее время в изоляторах временного содержания находятся не менее 15 человек. Сообщается, что часть задержанных всю ночь продержали в машинах патрульной полиции и только утром доставили в изолятор. Адвокатам и членам семей сложно определить точное местонахождение задержанных, что препятствует возможности встретиться с адвокатом и, соответственно, защитить свои права. Некоторые из задержанных говорят о телесных повреждениях, полученных ими при задержании», – сказано в заявлении.
НПО обращают внимание на то, что МВД Грузии так и не сделало официального заявления о том, почему некоторые задержанные до сих пор содержатся в изоляторах и почему они не были освобождены ночью под подписку, как другие лица.
«Хотим четко заявить, что практика задержаний в административном порядке и последующие действия неприемлемы и нарушают основные права человека», — говорится в тексте.
Подписавшие совместное заявление НПО призывают МВД:
- Предоставить всем задержанным возможность связаться с членами семей;
- Своевременно предоставить адвокатам задержанных информацию о том, в какие изоляторы переведены лица, находящиеся под их защитой;
- Незамедлительно доставить задержанных в суд, а срок задержания не увеличивать без оснований до 48 часов.
Специальную следственную службу призывают:
- Своевременно изучить факты задержания / предполагаемого нанесения травм представителям СМИ и демонстрантам и реагировать соответствующим образом;
Авторы обещают продолжить защищать права задержанных. Совместное заявление заканчивается лозунгом «Нет российскому закону!».
Новый советник госсекретаря США посетит Тбилиси, Баку и Ереван
Старший советник по переговорам на Кавказе Луис Боно на следующей неделе отправится в регион в свою первую поездку в этой должности. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента США Нед Прайс в ходе брифинга 2 марта.
«Мы ожидаем, что это будет первая из регулярных поездок во все три страны Южного Кавказа. Г-н Боно планирует встретиться с высшими руководителями, чтобы поддержать мирный процесс между Арменией и Азербайджаном и нашу твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Грузии. В рамках своего визита он посетит все три страны Южного Кавказа. Он поедет и в Баку, и в Ереван, и в Тбилиси, в таком порядке», – отметил Прайс.
По словам пресс-секретаря Госдепа, это даст Боно возможность развивать результаты встречи между госсекретарем США, премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, состоявшуюся на полях Мюнхенской конференции по безопасности в середине февраля.
«Мы, как это было отмечено по завершении этого трехстороннего взаимодействия, воодушевлены недавними усилиями Армении и Азербайджана по продуктивному участию в мирном процессе. И Г-н Боно помогает – надеется, что сможет развить эти усилия и увидеть, что этот прогресс продолжится. Во всех трех этих городах г-н Боно подчеркнет, что Соединенные Штаты привержены делу обеспечения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа», – заявил Прайс.
Луис Боно сменил на посту Филипа Рикера. В январе текущего года стало известно, что Рикер покидает должность и дипломатическую службу.
Песков: случившееся в Брянской области «будет разбираться»
Владимир Путин в пятницу проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности. Это подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. На совещании, как ожидается, будут обсуждаться события 2 марта в Брянской области. Там в течение нескольких часов два села оказались под контролем вооружённых отрядов, перешедших украинско-российскую границу. Путин назвал случившееся терактом.
Как сказал Песков, случившееся «будет разбираться» и «будут приняты меры по недопущению такого впредь».
Российские власти утверждают, что атаку на Брянскую область осуществили две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ответственность за рейд в сёла Любечане и Сушаны, однако, взял на себя так называемый Русский добровольческий корпус. Это вооружённое формирование из российских эмигрантов ультраправых взглядов, воюющее на стороне Украины.
При этом представители украинских властей отрицают, что Киев имеет какое-то отношение к случившемуся в Брянской области, называя его внутренней борьбой в России.
«Партизаны, которые атакуют населённые пункты – всё это прямые следствия контроля в России, и все это последствия войны. Украина к внутренним конфликтам в РФ не имеет отношения», – написал в твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Российское ФСБ в пятницу опубликовало видео, на котором, как утверждается, запечатлены два легковых автомобиля, по которым открывали огонь предполагаемые диверсанты. На видео - изрешечённые пулями «Жигули», а также автомобиль «Нива», за рулём видны тела двух убитых. Также на видео показаны мины, как утверждается, оставленные диверсантами. Накануне сообщалось, что на одной из мин подорвался автомобиль Росгвардии, четыре бойца пострадали.
Видео смонтировано, определить, в каком месте сняты кадры, невозможно. Телеграм-канал «Можем объяснить» обратил внимание, что на видеозаписи автомобиль стоит в одном месте, а на фотографиях, которые демонстрируются в том же видео — в другом.
По официальным данным российских властей, в ходе нападения были убиты двое мирных жителей (они были за рулём автомобилей) и ранен мальчик. В Кремле его уже обещали наградить. Бойцы РДК на записанном в селе Любечане видео заявили, что не воюют с мирными жителями.
Также телеграм-каналы «База» и «Астра» утверждают, что ранения получили двое пограничников. Официально это не подтверждено.
Нет точной информации о том, имело ли вообще место боестолкновение между российскими сотрудниками силовых органов и Русским добровольческим корпусом. Судя по сообщениям РДК, его бойцы покинули сёла раньше, чем российские военные попытались их отбить. Как следует из хронологии событий, опубликованной «Базой», первые сигналы о вооружённых людях в сёлах начали поступать от их жителей около 8 часов утра в четверг, однако так называемый сигнал «Эдельвейс»о теракте был объявлен местным ФСБ введён только около полудня - тогда же появились первые сообщения в СМИ и телеграм-каналах.
ФСБ накануне вечером сообщила, что диверсантов "выдавили" на территорию Украины и нанесли по ним "массированный артиллерийский удар".
По всей видимости, ни на линии границы, ни в сёлах не было ни пограничников, ни полиции. При этом ровно месяц назад секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, посетив Брянскую область, заявлял: «Опыт Брянской области, без преувеличения, можно назвать передовым. В сверхсжатые сроки укрепили границу – мышь не проскочит».
- 24 февраля 2022 года российские военные начали широкомасштабное вторжение на территорию Украины. Война официально не объявлена, российские власти называют происходящее «специальной военной операцией». При этом предполагаемые украинские обстрелы российской территории (Киев их или отрицает, или не комментирует) и вчерашний инцидент в Брянской области прокремлёвские комментаторы гневно осуждают, обвиняя Украину в агрессии и «терактах».
Нобелевский лауреат Беляцкий приговорён к 10 годам колонии
Суд Ленинского района Минска в пятницу приговорил белорусского правозащитника, лауреата Нобелевской премии мира Алеся Беляцкого к десяти годам колонии. Об этом сообщает Белорусская служба Радио Свобода.
Вместе с Беляцким судили его коллег по правозащитной организации «Весна». Валентин Стефанович приговорён к девяти годам колонии, Владимир Лабкович – к семи годам, Дмитрий Соловьёв, которого судили заочно - к восьми годам.
Правозащитников признали виновными в финансировании протестов против Александра Лукашенко в 2020 году и контрабанде денежных средств. Вину они не признали, заявив, что их преследование носит политический характер.
Беляцкий стал лауреатом Нобелевской премии в прошлом году, когда уже находился в белорусском СИЗО. Вместе с ним лауреатами стали украинский Центр гражданских свобод и запрещённая российскими властями организация "Мемориал". Награду за Беляцкого получила его супруга Наталья Пинчук.
«В тюрьме сидит не только Алесь – там тысячи белорусов, десятки тысяч репрессированных, посаженных за гражданскую позицию. Сотни тысяч вынуждены бежать из страны только потому, что хотели жить в демократическом государстве. В Беларуси, к сожалению, годами идет война против собственного народа, языка, истории и демократических ценностей», – сказала Наталья Пинчук, выступая с торжественной речью в Осло.
Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей с 14 июля 2021 года. На процессе, который начался в январе, они сидели в металлической клетке.
Обвиняемые в ходе заседания подали ходатайства, чтобы процесс проходил на белорусском языке. Судья Марина Запасник отказалась удовлетворить ходатайство, сославшись на два государственных языка в Беларуси. При этом она разрешила всем троим продолжать говорить в суде по-белорусски.
В 2011 году Беляцкого приговорили в Беларуси к четырём с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Всего Беляцкий привлекался к уголовной ответственности более 20 раз – за годы активной общественной и правозащитной деятельности.
- США, государства ЕС и ряд других стран после выборов в Беларуси в августе 2020 года не признали легитимно избранным на них главой государства Александра Лукашенко. Против него и его окружения были введены санкции. Режим Лукашенко обвиняют в грубых нарушениях прав человека и преследовании оппозиции.
Бжания: действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил, что действующее руководство Грузии «держит ситуацию под контролем», но оппозиция «планирует ряд нехороших мероприятий» в Абхазии.
Об этом Бжания сказал на пресс-конференции, комментируя внесенные на рассмотрение в парламент поправки в закон «Об органах государственной безопасности». Как сообщалось ранее, законопроект не прошел в первом чтении: за него проголосовали лишь двое парламентариев. Депутаты восприняли предлагаемые поправки как попытку закручивания идеологических гаек в обществе и ограничения свободы мысли.
«Некоторые думают, что мы прочно закрепились у Христа за пазухой, и нам ничего не угрожает вообще. И это притом, что бомбы и снаряды падают уже на территории нашего стратегического союзника (России – ред.). Действующее руководство Грузии держит ситуацию под контролем, но оппозиция планирует здесь (в Абхазии – ред.) ряд нехороших мероприятий. Что-то нам удалось пресечь. Но что, органы безопасности Абхазии – это инородный материал? Там служат приглашенные манкурты или это граждане Абхазии? А что, у нас прошел закон «О противодействии организованной преступности»? Там же речь не идет о «закручивании гаек», о лишении людей возможности свободно мыслить, свободно высказываться. Он же тоже по каким-то причинам не прошел», – сказал абхазский лидер.
Аслан Бжания считает, что оба этих законопроекта должны быть приняты парламентом.
«Безопасность – это наиважнейшее условие развития нашего государства. Мы должны обеспечить безопасность нашего государства, и превентивные меры никогда не могут быть лишними. Я не знаю, кто там испытывал опасения и почему. Разве мы можем охарактеризовать систему власти в Абхазии как репрессивную? Разве мы не сталкиваемся с тем, что люди говорят все, что угодно и где угодно, безнаказанно оскорбляя кого угодно? Кто из тех, кто хотел высказаться, был лишен такого права? Когда такое было, подскажите мне. У нас есть статья в бюджете, мы финансируем независимые СМИ. В Европе такого уже нет, и в России тоже, а мы финансируем независимые СМИ, они же на своих каналах высказываются очень нелицеприятно и несправедливо в отношении руководства», – добавил он.
- Некоторые украинские политики призывали Грузию воспользоваться ситуацией в Украине и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает и Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически опровергают.
Air Moldova отменила рейсы в Тбилиси и другие европейские столицы
Полеты авиакомпании Air Moldova по пяти направлениям отменены, сообщила авиакомпания на своей странице в соцсети Facebook.
«Рейсы в Прагу, Лондон, Париж, Стамбул и Тбилиси отменяются. Причиной отмены являются оперативные трудности. Два самолета из парка авиакомпании в настоящее время недоступны для полета», – говорится в публикации.
Air Moldova также сообщила, что активно работает над преодолением последствий отмены рейсов и реорганизацией расписания, пишет РБК.
Ранее венгерский лоукостер Wizz Air объявил, что с 14 марта приостановит все рейсы в Молдову из-за потенциальных рисков для безопасности пассажиров. В Управлении гражданской авиации страны выразили сожаление в связи с «внезапным решением» венгерского лоукостера остановить полеты.
Air Moldova начала выполнять рейсы между Молдовой и Грузией в октябре прошлого года. Первым рейсом из Тбилиси в Кишинев вылетела президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Премьер Грузии назвал евроинтеграцию страны «необратимой»
Год назад, 3 марта 2022 года Грузия подала официальную заявку на вступление в ЕС. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, подписавший документ, опубликовал сегодня заявление, выразив уверенность, что «необратимый процесс» евроинтеграции «увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе».
Гарибашвили говорит, что ему выпала особая честь подписать документ, «воплощающий мечту многих поколений грузин, многовековое стремление» грузинского народа.
«В этот день была перевернута новая страница нашей истории. Вскоре признание европейской перспективы Грузии Советом ЕС еще больше приблизило нас к членству в европейской семье свободных наций. В прошедшем году мы активизировали наши усилия для достижения цели, которая определяет всю нашу историю и, естественно, деятельность нашей власти. Мы предприняли все шаги, чтобы приблизиться к европейскому образу жизни и стандартам, институциональным механизмам и законодательству, выполнить взятые на себя обязательства», – отметил Гарибашвили.
Он говорит, что власти чувствуют поддержку народа и это «является сильнейшим стимулом для повседневной деятельности правительства» и политической команды «Грузинской мечты».
«Мы благодарны нашим европейским друзьям, правительствам стран-партнеров и людям, которые поддерживают нас в достижении этой цели. Расширение ЕС – это процесс, основанный на заслугах, и именно это дает нам наибольшую надежду. Европейская страна со всей своей историей, культурой, ценностями, органическая часть западной цивилизации и сотворец ее великой культуры – Грузия, несомненно заслуживает справедливого признания своим настоящим, масштабными реформами, темпами и качеством развития. Я глубоко верю, что исторический процесс, ставший год назад необратимым, вскоре увенчается полноправным членством Грузии в Евросоюзе», – добавил Гарибашвили.
Отметим, что в США и ЕС уверены, что принятие закона об «иноагентах» в Грузии подорвет евроатлантические устремления страны.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
Госдеп США подтвердил обеспокоенность грузинским законопроектом об «иноагентах»
Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в очередной раз выступил с критикой законопроекта об «иноагентах», обсуждаемого в парламенте Грузии.
«Тот, кто проголосует за этот законопроект, будет нести ответственность за потенциальную угрозу евроатлантическому будущему Грузии», — заявил Прайс.
Он повторил, что нельзя сравнивать внесенный в Грузии документ с американским законом о регистрации иностранных агентов (FARA), который предусматривает лишь регистрацию организаций, представляющих интересы зарубежных правительств.
«Мы несколько раз говорили об этом законе за последние несколько дней и постоянно выражали обеспокоенность. Закон пока проходит процедуры в системе Грузии. Несмотря на это, мы по-прежнему глубоко обеспокоены предложенным законом об «иноагентах». В частности, из-за того, что он стигматизирует граждан Грузии и заставит замолчать те независимые голоса, которые пытаются построить лучшую страну для своих сограждан и общества. Мы глубоко обеспокоены потенциальными последствиями этого закона для свободы слова и демократии в Грузии», — заявил Нед Прайс.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
В Греции забастовки из-за катастрофы поездов с десятками жертв
Рабочие и служащие железных дорог Греции провели однодневную забастовку, протестуя против устаревшей системы безопасности и гибели десятков пассажиров. По состоянию на вечер четверга, число жертв столкновения пассажирского и грузового составов приблизилось к 60.
Члены профсоюза железнодорожников считают, что системы безопасности не работали должным образом, о чем они неоднократно предупреждали правительство.
Как сообщает Би-би-си, в нескольких городах Греции вспыхнули протесты. Столкновения протестующих с полицией произошли в Афинах у штаб-квартиры компании Hellenic Train, обслуживающей греческие железные дороги. Акции протеста также прошли в Салониках и городе Лариса, недалеко от места катастрофы.
В связи с катастрофой в Греции был объявлен трехдневный траур. Министр транспорта в среду подал в отставку.
Многие из 350 пассажиров пассажирского поезда - студенты, они возвращались в Салоники после длинных выходных в связи с греческим православным постом.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в телеобращении сказал, что причиной столкновения поездов стал, вероятно, человеческий фактор. По его словам, виновные будут привлечены к ответственности
Белый дом обнародовал Национальную стратегию кибербезопасности
Новая Национальная стратегия кибербезопасности обнародована Белым домом в четверг. В документе сформулированы задачи, решение которых обеспечит частным лицам, государственным структурам и бизнесу возможность действовать в цифровой сфере, не подвергаясь риску. Об этом сообщил "Голос Америки".
Администрация Байдена выступила за принятие федеральных нормативных актов для защиты онлайновой сферы от хакеров. Ответственность за кибербезопасность должна быть перенесена с потребителей на государственные и частные компании, считают в Белом доме.
Госдепартамент в тот же день опубликовал своё заявление, в котором говорится: "Мы сталкиваемся со сложной и опасной средой: государственные и негосударственные субъекты действуют, угрожая нашим интересам. В то же время технологии нового поколения ускоренными темпами достигают зрелости, способствуют инновациям, увеличивая цифровую взаимозависимость".
Стратегия администрации строится на пяти основных принципах, среди которых защита критически важной инфраструктуры; уничтожение и ликвидация субъектов угроз; формирование рыночных сил, обеспечивающих безопасность.
Стратегия была разработана после ряда крупных кибератак, включая атаку на Colonial Pipeline в 2021 году и кибервзлом федеральных правительственных учреждений в 2019-2020 годах.
Жители подмосковной Коломны «слышали взрыв». МЧС ведёт проверку
Сотрудники МЧС проверили несколько объектов в Коломне и не нашли признаков взрыва, сообщили российские СМИ. В правоохранительных органах заявили агентству ТАСС, что взрыв произошел в воздухе, и речь может идти о беспилотнике. Однако его обломки пока не найдены. Об этом, в частности, написал «Коммерсантъ».
Поздно вечером 2 марта местные жители сообщили в соцсетях о громком взрыве. В подмосковном Минэнерго сказали, что нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры в Коломне не зарегистрировано. Где конкретно проводилась проверка, не уточняется.
Телеграм-канал Mash опубликовал видео с камеры наблюдения, на котором слышен звук взрыва.
По данным Telegram-канала Baza, полиция и МЧС расширили поиск возможных обломков предполагаемого беспилотника в соседних с Коломной районах — Раменском и Воскресенском.
28 февраля неподалеку от деревни Губастово, вблизи Коломны в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Газпром» упал беспилотник. Как утверждали СМИ со ссылкой на ФСБ, дрон был начинен взрывчаткой C-4. В результате инцидента никто не пострадал.
На акции у парламента Грузии задержали 36 человек
МВД Грузии подтвердило задержание 36 человек на акции протеста у здания парламента. Всех задержали в административном порядке — за мелкое хулиганство и неповиновение сотруднику полиции.
Сколько человек отпустили из отделений полиции, не сообщается.
К полночи по местному времени отпустили задержанных на акции журналистов — руководителя издания «Публика» Зуру Вардиашвили и репортера «Табулы» Беку Джикурашвили.
Митинги у парламента начались в связи с обсуждением в комитетах двух законопроектов об «иноагентах». Они были вынесены на совместное заседание комитетов по внешним связям и обороне и безопасности. Заседание проходило на фоне противостояния.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
В Грузии начался сбор подписей под петицией «Миллион подписей за ЕС»
Сбор подписей под петицией о поддержке вступления Грузии в Евросоюз и НАТО начался в сети. Заявленная цель - собрать миллион подписей жителей Грузии.
«Я, гражданин Грузии, независимо от моей политической принадлежности, поддерживаю предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС и вступление Грузии в Европейский Союз и НАТО. Поскольку правительство Грузии не выполняет возложенное Конституцией обязательство относительно вступления Грузии в Европейский Союз и НАТО, я согласен с тем, что представители прозападной оппозиции будут вести переговоры с нашими западными партнерами от моего имени. По важнейшему вопросу о статусе кандидата в члены ЕС и, как следствие, о вступлении Грузии в ЕС и НАТО», - говорится дословно в петиции.
Сбор подписей ранее анонсировали три оппозиционные партии - «Гирчи больше свободы», «Дроа» и «Стратегия Агмашенебели», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Цель кампании – выразить мнение грузинского народа о том, что Грузия достойна быть членом Европейского Союза и НАТО, и ни одно правительство может пересмотреть эту цель», - заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. По его словам, своим планом принять закон об иноагентах и тем самым заклеймить неправительственные организации и СМИ, власти подтвердили, что хотят вести страну по российскому пути и этому надо противостоять.
Это не единственная инициатива оппозиции в ответ на проекты закона об иноагентах, которые уже начали рассматривать комитеты парламента. «Единое национальное движение» сегодня объявило, что создает Реестр агентов российского влияния, а партия «За Грузию», зарегистрировала в парламенте законопроект «О защите от влияния страны-оккупанта - Российской Федерации».
В ответ на волну критики и в Грузии и со стороны международных организаций, власти заявляют, что идея закона об иноагентах не противоречит демократическим принципам, а направлена на прозрачность источников финансирования из-за рубежа. Оба варианта будущего закона об иноагентах на фоне акций протеста оппозиции, представителей СМИ и НПО сегодня одобрили парламентские комитеты по международным отношениям и обороне. Ожидается, что комитет по юридическим вопросам обсудит законопроекты на следующей неделе.
Законопроекты об «иноагентах» переданы на рассмотрение комитета по юридическим вопросам
Завершено обсуждение законопроектов «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации акта об иностранном агенте» на совместном заседании комитетов по внешним связям и обороне и безопасности. Законопроекты были переданы на рассмотрение ведущего комитета по юридическим вопросам, сообщает Общественный вещатель Грузии.
Ожидается, что комитет по юридическим вопросам обсудит законопроекты на следующей неделе. Согласно процедуре, законопроекты должны быть приняты в первом чтении на пленарном заседании. Законопроекты будут обсуждаться в формате пленарного заседания на следующей неделе.
Несколько недель назад движение «Сила народа» инициировало в парламенте законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Как отметили представители «Силы народа», в целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, где будут зарегистрированы все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы финансируются иностранными силами в размере более 20 процентов.
Вопрос регистрации вышеуказанных лиц в качестве агентов иностранного влияния обеспечивается Национальным агентством публичного реестра, а для субъектов, уклоняющихся от регистрации, предусмотрены соответствующие административные штрафы. Кроме того, представители «Силы народа» заявили, что уплата штрафа не освобождает субъекта от обязанности регистрироваться в качестве агента иностранного влияния.
Позднее движение «Сила народа» инициировало еще один законопроект о «Законе о регистрации иностранных агентов», который, по их мнению, является точным переводом американского закона.
Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии – Аршакян
2 марта вице-спикер парламента Армении, руководитель группы дружбы Армения-Индия Акоп Аршакян выступил в Дели на форуме «Диалог Индия-Армения» в рамках 8-й конференции «Raisina Dialogue -2023». Об этом сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на официальный сайт парламента Армении.
«Мы высоко ценим заявление МИД Индии, в котором подчеркивается, что азербайджанские вооруженные силы должны быть выведены с суверенной территории Республики Армения, и озвученное индийской стороной осуждение в связи с развязанной против Армении Азербайджаном в сентябре прошлого года агрессией и блокадой Лачинского коридора с декабря. Мы также высоко ценим постоянную поддержку Индией мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта.
Азербайджанские вооруженные силы продолжают оставаться на суверенной территории Армении и, в дополнение к уже существующим трудностям, в настоящее время мы сталкиваемся с гуманитарным кризисом в Нагорном Карабахе, вызванным блокадой Азербайджаном Лачинского коридора, проводимой Азербайджаном политикой этнических чисток в Нагорном Карабахе, продолжающимися провокациями, а также притязаниями к суверенной территории Армении. Милитаристская риторика, максималистские устремления и агрессивные действия Азербайджана подрывают усилия Армении по установлению стабильности и мира на Южном Кавказе», - заявил Аршакян.
В сообщении отмечается, что вице-спикер армянского парламента отметил, что «Индия является важной опорой глобальной и региональной стабильности, по праву стремится играть более важную роль на международной арене», а также говорится, что Армения содействует Индии в получении постоянного членства в Совете Безопасности ООН в рамках текущей программы реформ.
«Армения ценит сбалансированную и стабилизирующую позицию Индии во времена глобальных потрясений. Успешное председательство Индии в Совете Безопасности ООН является ярким примером в этом направлении, и мы надеемся, что последовательное председательство Индии в G-20 и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) внесет такой же вклад в региональный и глобальный мир и стабильность», - подчеркнул, в частности, Аршакян.
Олег Дерипаска: Денег в стране не будет уже в следующем году
Российский миллиардер Олег Дерипаска, выступая на Красноярском экономическом форуме, заявил, что денег в России «не будет уже в следующем году», если в страну не придут иностранные инвесторы.
«С деньгами уже серьезные проблемы, поэтому начали трясти бизнес, как липку», - сказал Дерипаска, добавив, что для привлечения иностранных инвесторов из «дружественных стран» и возможного переключения рынка на Азию «очень важны верховенство права и предсказуемость».
«Если мы будем каждый квартал, в зависимости от каких-то проблем, менять правила игры, то нам никто не будет верить: ни российские, ни иностранные предприниматели», - подчеркнул миллиардер. По его мнению, экономическая ситуация в стране «очень непростая и непредсказуемая» и будет оставаться такой как минимум до середины 2025 года.
Также в ходе своего выступления Дерипаска предложил «сократить в два-три раза» количество чиновников и представителей силовых структур, назвав их нынешнее число «серьезной обузой для экономики, на которой за счет санкций висят гири». «Госкапитализм - это путь вникуда», - резюмировал бизнесмен.
Телеграм-канал Baza сообщает, что сидевший во время выступления Дерипаски рядом с ним губернатор Красноярского края Александр Усс сказал, что «готов сокращаться». Вместе с тем он предложил миллиардеру не обсуждать деликатные проблемы «в столь открытой аудитории».
- Олег Дерипаска - бывший руководитель компании «Русский аллюминий», ныне - председатель наблюдательного совета компании «Базовый элемент», основанной им самим. С апреля 2018 года он находится под санкциями США как лицо, приближенное к Владимиру Путину и финансирующее его проекты. После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Дерипаска попал также под санкции Евросоюза, Великобритании и ряда других стран. В связи с этим миллиардер был лишен гражданства Кипра, которое он получил в 2017 году.
- В сентябре 2021 года команда Алексея Навального опубликовала расследование, согласно которому родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями, принадлежащими Олегу Дерипаске. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя. За три года до этого Навальный выпустил расследование о том, как Дерипаска отдыхал на яхте с тогдашним вице-премьером России Сергеем Приходько, в чем оппозиционер усмотрел конфликт интересов. Публикация стала широко известна благодаря тому, что вместе с миллиардером и чиновником на яхте отдыхала сотрудница эскорт-агентства Настя Рыбка.
Президент Грузии предлагает запретить партии, которые противоречат принципам Конституции
Президент Грузии Саломе Зурабишвили напомнила, что необходимость интеграции в Евросоюз и НАТО прописана в Конституции страны. Так она отреагировала на инициирование в парламенте законопроекта об иноагентах, раскритикованного гражданским сектором и западными партнерами, пишет SOVA. При этом депутат Михаил Кавелашвили от движения «Сила народа», разработавшего документ, заявил, что ЕС для Грузии – не самоцель.
«Выступления члена парламента против Конституции вызывают тревогу. Основной закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз. Полная интеграция в Европейский союз и Североатлантический альянс является целью, провозглашенной Конституцией Грузии.
Деятельность всех тех политических партий, которые противоречат принципам Конституции, пути, избранному нашей страной и ее населением, должны быть объявлены неконституционными и запрещены», - говорится в заявлении Саломе Зурабишвили.
Отметим, что статья 78 Конституции Грузии гласит: «Конституционным органам в пределах своих полномочий принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
У парламента Грузии шумно, полиция задерживает участников акции
Полиция, предположительно, задержала нескольких граждан возле парламента Грузии, где проходит акция против принятия законопроектов об «иноагентах», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
В эти минуты между участниками акции протеста и полицией завязалась потасовка из-за того, что они не дают отъехать автомобилю патрульной милиции, в котором находился один из задержанных.
Участники акции стоят у обоих входов в парламент и скандируют «Русские! Рабы!».
МВД Грузии распространило заявление, в котором говорится, что министерство примет все меры для охраны общественного порядка. «Призываем участников акции не выходить за рамки закона о свободе собраний и выражения мнений. Вместе с тем, предостерегаем организаторов и участников акции от призывов к насилию», - говорится в заявлении ведомства.
Сегодня акция уже прошла у входа в законодательный орган. Ее участники предупредили, что каждый депутат парламента, который поддержит «российский закон», будет нести личную ответственность за разрушение европейской перспективы Грузии.
- Члены движения «Сила народа» внесли в парламент Грузии два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию.
- Евросоюз заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
Апелляционный иск отклонил иск адвокатов Саакашвили
Тбилисский апелляционный суд отклонил иск адвокатов заключенного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
Защита пыталась оспорить решение Тбилисского городского суда от 6 февраля, который оставил в заключении Саакашвили, признав не имеющим оснований ходатайство об отсрочке приговора и освобождении по состоянию здоровья.
Апелляционный суд заявил, что не нашел правовых основания для удовлетворения жалобы адвокатов на это решение. Решение Тбилисского городского суда остается без изменений, пишет агентство «Новости-Грузия».
Защита Саакашвили обращает внимание, что Апелляционный суд принял решение отклонить жалобу без слушаний сторон, только на основании материалов дела.
Герхард Шрёдер останется в СДПГ — несмотря на связи с Путиным
В Германии арбитражная комиссия Социал-демократической партии (СДПГ) отклонила запрос на исключение из СДПГ бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера.
Исключение экс-канцлера инициировали 17 региональных партийный объединений. В своём заявлении они указали, что Шрёдер недостаточно отстранился от Москвы и президента России Владимира Путина после начала российской войны против Украины.
Кроме того, критики бывшего канцлера указывали на его связь с российским нефтегазовым сектором.
В свою очередь соратники Шрёдера отмечают, что после нападения России на Украину политик дистанцировался от Кремля.
В августе прошлого года специальная комиссия СДПГ не нашла оснований для исключения Шрёдера из партии. Комиссия заявила, что не нашла в деятельности Шрёдера нарушений устава и принципов партии. Он не высказывал поддержки военной агрессии России в Украине и не оправдывал нападения. Дружба с Путиным относится к сфере частной жизни, считает комиссия, а с постов в российских госконцернах Шрёдер уже ушёл.
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток».
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров «Роснефти» Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла 600 тысяч долларов.
- Об уходе из совета директоров «Роснефти» Шрёдер заявил 20 мая 2022 года. Вместе с ним «Роснефть» покинули директор компании, германский бизнесмен Матиас Варниг, и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
- Шрёдер назвал ошибкой российского правительства начало войны с Украиной, но уже во время войны он неоднократно ездил в Москву. Бывший канцлер встречался там с российским руководством, в том числе и с Путиным, и обсуждал вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа.
Бжания: дискуссии по безопасности на Кавказе можно проводить в Минске
Минск мог бы стать нейтральным местом для проведения дискуссий по безопасности на Южном Кавказе. Об этом президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания заявил на пресс-конференции по итогам визитов в Россию и Беларусь. В Минске его принял белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко.
«Минск мог бы стать нейтральным местом, где мы могли бы проводить дискуссии по безопасности на Южном Кавказе. Это одно из направлений работы, которую нам необходимо продвигать», – сказал Бжания.
По его словам, были силы, которые не хотели, чтобы состоялась встреча лидеров Абхазии и Беларуси.
«(Лукашенко), приветствуя меня, акцентировал внимание на острой реакции со стороны Грузии», – отметил Бжания.
В 2022 году в МИД РФ заявляли, что «Женевские дискуссии стали заложником геополитики» и указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».
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