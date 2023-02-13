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Американские военные сбили ещё один летающий объект
Американские военные вечером в воскресенье сбили ещё один – за последние дни третий, после китайского аэростата и неопознанного объекта над Аляской, – летающий объект. Он был сбит истребителем F-16 над озером Гурон, предположительно находясь над территорией Канады недалеко от канадско-американской границы.
«Би-би-си» цитирует слова одного из помощников членов Конгресса, согласно которым объект имел форму восьмиугольника и находился на высоте чуть более 6 километров. Американские военные думают, что он потенциально мог использоваться для разведывательных целей. При этом в Пентагоне пока затрудняются сказать, что это был за объект и кто потенциально мог его запустить.
Ещё один неопознанный объект был сбит в субботу над Канадой.
В начале февраля внимание привлёк предположительно запущенный в Китае аэростат, пролетевший над значительной частью территории США. Американские власти считают, что он использовался для слежки за стратегическими объектами, в Китае утверждают, что это был обычный метеорологический зонд. Воздушный шар был сбит 4 февраля над побережьем Южной Каролины. Спустя несколько дней был сбит ещё один объект, над Аляской.
Объекты, сбитые над Аляской и Канадой в последние дни, не были похожи на китайский аэростат наблюдения, сбитый у побережья Южной Каролины, и были гораздо меньше по размеру, заявил в воскресенье представитель Совета национальной безопасности Белого дома. В американском воздушном командовании NORAD заявили, что страна происхождения, форма и устройство трёх объектов, сбитых над США и Канадой в последние дни, не могут быть подтверждены. Их обломки пока не найдены.
Другие новости дня
The Guardian: Иран тайно передал России 18 дальних беспилотников
В ноябре Иран тайно поставил России как минимум 18 вооружённых беспилотников дальнего радиуса действия для ударов по Украине. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на иранские источники, знакомые с продажей беспилотников, их возможностями и особенностями производства.
По словам собеседников газеты, Россия получила шесть дронов «Мохаджер-6» с дальностью полёта около 200 км и двумя ракетами под каждым крылом, а также двенадцать дронов «Шахед-191» и «Шахед-129» с модифицированным немецким двигателем – они могут сбрасывать бомбы и возвращаться на базу. Большая часть беспилотников была тайно погружена на российский катер в Каспийском море, остальные – отправлены государственной иранской авиакомпанией, уточняют источники.
Также, по рассказу собеседников газеты, Иран направил в Москву 54 технических специалиста: по три на каждый беспилотник – чтобы они помогли ввести дроны в эксплуатацию. Сообщается, что последний беспилотник был поставлен на вооружение 20 ноября.
Источники отмечают, что дроны были отправлены после ноябрьского визита российской делегации из десяти человек – «через несколько дней после того, как глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан впервые признал поставки иранских беспилотников России». Что это были за гости, The Guardian не уточняет.
Однако известно, что через четыре дня после признания Абдоллахиана Тегеран посетила делегация России во главе с секретарём её Совета безопасности Николаем Патрушевым. На встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси Патрушев обсуждал «различные вопросы российско-иранского взаимодействия в сфере безопасности, а также ряд международных проблем», пишет «Коммерсантъ».
- В середине сентября вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали.
- В ноябре Иран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
Politico: новые санкции ЕС против России могут затронуть Альфа-банк
В десятый пакет санкций Евросоюза, который, как ожидается, будет принят к годовщине начала войны в Украине, могут включить четыре российских банка, в том числе Альфа-банк, и около 130 физических и юридических лиц, среди которых военные, чиновники и журналисты российских государственных СМИ. Об этом сообщает Politico.
Кроме того, по данным издания, ЕС введёт запрет на экспорт в Россию грузовиков, строительной техники и электронных компонентов. В санкционные списки также планируют включить компании и физические лица в других странах, которые связывают с поддержкой войны в Украине или с «ЧВК Вагнера». По данным Politico, речь идёт о лицах и организациях из Ирана и Мали.
Ограничения могут также затронуть судоходную компанию из Дубая, подозреваемую в обходе антироссийских санкций. Считается, что компания купила несколько российских нефтяных танкеров, которым больше не разрешалось перевозить нефть из-за санкций ЕС. Сменив владельца танкеры снова могут перевозить российскую нефть, отмечает издание. О какой компании идёт речь неизвестно. В то же время, по словам источников, этому могут воспрепятствовать входящие в ЕС страны – перевозчики, например, такие как Кипр.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что 10-й пакет санкций закроет «лазейки» в уже принятых ограничениях. Новые меры, по её словам, также будут включать блокировку российского экспорта на 10 миллиардов евро.
Обсуждение нового пакета санкций начнётся в среду, – сообщает корреспондент Радио Свобода/Радио Свободная Европа Рикард Йозвяк. По его данным, в пакете не будет санкций, связанных с энергетическим сектором. Одобрен он может быть на следующей неделе.
- 16 декабря Евросоюз ввел девятый пакет санкций против России. Под ограничения попали более 150 физических и юридических лиц. Также Евросоюз инициировал приостановку на своей территории вещания телеканалов НТВ, «НТВ Мир», «Россия 1», РЕН ТВ и Первого канала. Гражданам Евросоюза запретили занимать должности в руководящих органах подконтрольных России юридических лиц и в организациях в России. Кроме того, был введен запрет на новые инвестиции в российские энергетический и горнодобывающий секторы.
- Крупнейший российский частный банк – Альфа-банк попал под полные блокирующие санкции США в апреле – в связи с военным вторжением России в Украину. Ограничительные меры предполагает полную блокировку активов и транзакций Альфа-банка. Позже к этим санкциям присоединилась Япония.
- Ранен «Альфа-групп» объявила о продаже своего грузинского актива «VEON-Грузия» (бренд «Билайн») за 45 млн долларов. Новым владельцем компании стала бизнес-группа грузинского бизнесмена Хвичи Макацария (CBS Group). Кроме того, попавшая под санкции «Альфа-Групп» уступила правительству Грузии 7.73% акций компании IDS Borjomi International, после чего пакет акций в 50.01% теперь уже принадлежит правительству Грузии и семье Бадри Патаркацишвили.
Связанный с «ЧВК Вагнера» телеграм-канал опубликовал еще одно видео казни завербованного заключенного
Телеграм-канал GREY ZONE, близкий к «ЧВК Вагнера», распространил видео, на котором мужчину бьют кувалдой по голове, после чего появляется надпись – «ликвидирован».
В описании к видео говорится, что на нем – бывший боец «ЧВК Вагнера» Евгений Нужин. Нужин был завербован в ЧВК в одной из российских тюрем, где отбывал наказание за убийство, и отправлен в Украину. В начале сентября он сдался в плен.
Евгений Нужин месяц назад дал интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову, в котором критиковал политику России и войну в Украине. Нужин заявил, что решил присоединиться к «ЧВК Вагнера», чтобы как можно скорее сдаться в плен и воевать на стороне ВСУ. После окончания войны он надеялся остаться в Украине, где живут его родственники.
Видео казни прокомментировал владелец «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин: «Я предпочитаю смотреть историю в театре. Что касается окувалдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаке – собачья смерть».
Человек на видео утверждает, что находился в городе Днепр, где получил удар по голове и потерял сознание.
«Очнулся в этом помещении, где мне сказали, что меня будут судить», – продолжает мужчина.
На ролике видно, как сразу после этого стоящий за ним человек бьет кувалдой по месту, где находится его голова. Мужчина падает назад, а человек с кувалдой продолжает его добивать. Большая часть кадра размыта, поэтому понять, что именно происходит, невозможно.
В том же ролике опубликованы фрагменты рассказа попавшего в плен «вагнеровца», которые еще в ноябре прошлого года разместили некоторые украинские СМИ. Мужчина рассказывает, что был осужден на 19 лет и отбывал наказание в Саратовской области, в городе Энгельсе. По его словам, направляясь на фронт, он планировал «найти какую-нибудь лазейку, просто, как говорится, сбежать». Далее он рассказывает, как сдался в плен украинским военнослужащим около Бахмута.
«ЧВК Вагнера» – российское неофициальное военное подразделение, бойцы которого принимают участие в военных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Законодательно его деятельность никак не урегулирована и формально подпадает под статью «наемничество». Организация считается одним из наиболее боеспособных подразделений, участвующих в боях на украинских территориях. Бойцов «ЧВК Вагнера» подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
Летом 2022 года появились сведения о том, что «ЧВК Вагнера» вербует и отправляет на войну российских заключенных. Вербовкой занимается лично Пригожин, который посетил более десяти колоний в разных областях страны.
США вновь призвали американцев покинуть Россию и не ездить туда
Гражданам Соединенных Штатов следует воздержаться от поездок в Россию из-за «непредсказуемых последствий» полномасштабного вторжения российских войск в Украину, а тем, кто находится в стране, нужно срочно ее покинуть. Об этом говорится в предупреждении, опубликованном на сайте посольства США в Москве.
В сообщении на сайте дипмиссии отмечается, что российские власти могут отказать находящимся в России американцам в признании двойного гражданства, лишить их доступа к консульской помощи, подвергнуть мобилизации и призвать на военную службу, а также воспрепятствовать их выезду из страны.
«Если вы хотите уехать из России, вам следует как можно скорее принять самостоятельные меры. Посольство США имеет серьезные ограничения в своих возможностях помочь гражданам США покинуть страну, и возможности транспортировки могут внезапно стать еще более ограниченными», – сказано в сообщении.
Кроме того, посольство США рекомендовало своим гражданам, находящимся в России, проявлять «повышенную осторожность из-за риска неправомерных задержаний», «избегать любых политических или социальных протестов» и не фотографировать сотрудников спецслужб на подобных акциях.
После начала полномасштабной войны в Украине американское посольство в Москве не раз обращалось к своим гражданам с призывом уехать из России. Последний раз такое обращение было опубликовано в конце сентября, после объявленной в стране «частичной» мобилизации.
Хвича отметил день рождения голом в ворота «Кремонезе»
Грузинский футболист Хвича Кварацхелия забил очередной гол в составе «Наполи». Полузащитник, которому накануне исполнилось 22 года, открыл счёт в матче с аутсайдером Серии А «Кремонезе» на 22-й минуте.
Матч, прошедший на стадионе «Диего Армандо Марадона», завершился со счётом 3:0. Кроме Хвичи, отличились Виктор Осимхен и Элиф Элмас.
В 23 официальных матчах за «Наполи» Кварацхелия, которого в Неаполе называют «Кварой» или «Кварадоной», забил 11 голов, на его счету 14 результативных передачей.
«Наполи», в последний раз выигравший чемпионский титул в 1990 году, уверенно возглавляет турнирную таблицу Серии А, опережая «Интер» на 16 очков.
Ранее стало известно, что в «Наполи» готовы удвоить зарплату грузинского полузащитника с 1,2 млн евро до 2,5 млн — с продлением контракта до 2028 года.
В Грузию не пустили российскую правозащитницу, признанную «иноагентом»
Анну Ривину, основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, не пустили в Грузию. Об этом Ривина сообщила изданию «Холод».
В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».
По словам Анны, она прилетела в Грузию, где живет последние несколько месяцев, из Армении. После трех часов, проведенных на границе, ей объявили о недопуске в страну и выдворении, не сообщив о причинах такого решения. Ривина отметила, что при въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну.
Ривина улетела из Тбилиси в Израиль, сообщил блогер Николай Левшиц.
Десятого февраля Минюст России объявил Анну Ривину «иноагентом». Ведомство мотивировало это тем, что глава «Насилию.нет» «распространяла негативную информацию о деятельности госорганов», в частности Минобороны.
Центр «Насилию.нет» внесли в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», в декабре 2020 года. Анна Ривина заявила тогда, что решение стало местью за продвижение организацией закона против домашнего насилия, а также за поддержку ЛГБТ.
В марте прошлого года американский журнал Time поставил Анну Ривину на свою обложку. В материале внутри номера было отмечено, что российские центры помощи жертвам насилия «сталкиваются с растущей враждебностью со стороны Кремля и русской православной церкви», и что власть «фактически объявила группы, борющиеся с домашним насилием, предателями».
Отметим, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.
На счетах в Credit Suisse заблокированы почти $20 млрд российских активов
Швейцарский банк Credit Suisse утверждает, что после начала российского широкомасштабного вторжения в Украину заморозил российские активы на сумму более 17,5 миллиардов швейцарских франков (около 19 миллиардов долларов). Об этом сообщает воскресный выпуск газеты Tages-Anzeiger.
Как говорится в сообщении, в общей сложности российские активы в Швейцарии оцениваются примерно в 46 миллиадов франков. Таким образом, на счетах в Credit Suisse заморожены более трети всех активов. При этом лишь небольшая часть из них - около 4 миллиардов - принадлежит людям, находящимся в санкционных списках Евросоюза. Швейцария и ряд других не входящих в ЕС стран присоединилась к введенным санкциям.
Часть остальных 13,6 миллиардов франков - как пишет газета - принадлежит или людям, внесенным в санкционные списки в других юрисдикциях, таких как США. Среди них, как утверждает издание, миллиардер Виктор Вексельберг, имеющий счет в Credit Suisse, но не могущий вывести деньги, даже несмотря на то, что в санкционном списке ЕС его нет.
Еще одна часть этих денег может принадлежать российскому Центробанку или прямо Российской Федерации.
Газета отмечает, что в другом швейцарском банке UBS заморожены около 7,5 миллиардов российских активов, то есть более чем в два раза меньше, чем в Credit Suisse.
Данные поступили на фоне сообщений о проблемах, которые испытывает банк Credit Suisse. В прошлом году компания получила крупнейший в своей истории убыток. Газета задается вопросом, не связано ли это, в том числе, с бегством российских капиталов после начала войны.
Точных данных о том, сколько российских активов сейчас заморожено в странах, которые ввели санкции, нет. В конце прошлого года Еврокомиссия называла сумму более 60 миллиардов евро. Теоретически в странах Запада должны быть заморожены около 300 миллиардов евро средств российского Центробанка, однако на данный момент правительства стран ЕС сообщают о том, что обнаружили лишь часть этой суммы. В любом случае, 17,5 миллиардов франков - существенная сумма даже на фоне всех потенциально подпадающих под ограничения российских активов.
В Грузии произошло третье за два дня землетрясение
В Грузии произошло третье за два дня землетрясение, сообщает SOVA.
По данным Центра сейсмического мониторинга, эпицентр находился недалеко от города Ахалкалаки. Сила землетрясения составила 3,1 балла.
Напомним, утром подземные толчки силой 4,6 произошли недалеко от села Гоми, а днем ранее землетрясение магнитудой 4,3 сотрясло прилегающий к курорту Бахмаро район.
Бывший глава МИД побеждает на выборах президента Кипра
На Кипре победу во втором туре президентских выборов, по предварительным данным подсчета голосов, одержал бывший министр иностранных дел страны Никос Христодулидис. Он с незначительным отрывом опередил дипломата Андреаса Мавроянниса. Маврояннис уже признал свое поражение, не дожидаясь официальных результатов.
По данным экзит-пола, проведенного местной телекомпанией CyBC, Христодулидис набрал от 50,5 до 50,5% голосов. Подсчет голосов показал, что он набрал около 52%, его соперник - 48%.
Оба кандидата баллотировались как независимые. В первом туре на третьем месте остался представитель правящей партии Авероф Неофиту.
Во втором туре 49-летнего Христодулидиса поддержали правые и правоцентристские партии, а его соперника - левые силы. Оба кандидата перед выборами заявляли о необходимости сохранять национальное единство.
Христодулидис придет на смену нынешнему президенту Никосу Анастасиадесу, который провел на посту главы государства два пятилетних срока.
- Кипр получил независимость от Великобритании в 1960 году. В 1974 году на территорию Кипра вторглась Турция – в результате северная его часть, около 36% всего острова, оказалась под турецким контролем. В 1983 году Турецкая республика Северного Кипра провозгласила свою независимость. Ее признала только Турция, против ТРСК были введены международные санкции.
- С тех пор велись переговоры об объединении Кипра. В 2017 году они зашли в тупик. Нынешний кандидат в президенты Маврояннис ранее возглавлял греко-кипрскую делегацию на переговорах. Христодулидис тогда был главой МИД. Оба кандидата выступили за возобновление переговоров, однако позиция Христодулидиса более жесткая.
- В качестве члена ЕС Кипр поддерживает санкции против России. Изменения политики при новом президенте не ожидается.
Пленные бойцы «ЧВК Вагнера» рассказали CNN о потерях и убийствах
Двое россиян, взятые в плен в Украине и утверждающие, что они являются бывшими заключенными, завербованными «ЧВК Вагнера», рассказали американской телекомпании CNN об огромных потерях российских войск в ходе боевых действий и о расстрелах наемников «Вагнера» их собственными командирами.
CNN не называет имен тех, с кем говорили журналисты, из соображений их безопасности. Подчеркивается, что разговор шел в присутствии украинских военных.
Утверждается, что россияне были взяты в плен в конце прошлого года. Оба ранее отбывали длительные тюремные сроки, один из них - 20 лет лишения свободы за убийство.
Пленные описали наступление на Белогоровку в Луганской области. По их словам, из 90 человек, бывших в их отряде, под артиллерийским огнем погибли 60. По словам бойцов «ЧВК Вагнера», большие потери не являются препятствием для продолжения наступления: «Если одна из групп не добивается успеха, вперед идет следующая. Если и она проваливается, вперед посылают третью». Утверждается, что тех, кто отступил, не выполнив задачу, расстреливают на месте. Один из собеседников CNN рассказал о случае, когда был расстрелян боец, отказавшийся идти в атаку; его заставили вырыть себе могилу. При этом, как утверждают пленные, не обеспечена эвакуация раненых с поля боя, они должны добираться до своих собственными силами.
Пленные заявили, что вербовку в их колонии осуществлял лично основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин, обещая помилование и снятие судимости после 6 месяцев боев, а также денежное вознаграждение и выплату кредитов.
Также, по словам собеседников CNN, им было сказано, что они будут сражаться с наемниками из стран Запада, в частности Польши и Германии, поскольку украинская армия якобы бежала.
Пригожин или другие представители ЧВК пока не комментировали интервью.
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооруженное подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наемников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- О том, что Пригожин объезжает российские колонии, предлагая заключенным отправиться на войну в составе «ЧВК Вагнера», первые сообщения появились летом прошлого года. Точных данных о том, сколько заключенных завербовано, нет, однако, по утверждениям правозащитников и источников различных СМИ, речь может идти о десятках тысяч человек.
- На днях Пригожин заявил, что «ЧВК Вагнера» остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине.
- Большие потери при попытке наступления на Белогоровку летом прошлого года признавали и российские провоенные ресурсы.
- В январе стало известно, что бывший командир наемников «ЧВК Вагнера» Андрей Медведев запросил политического убежища в Норвегии. Он нелегально пересек российско-норвежскую границу. Перед этим он выступил с заявлениями об издевательствах бойцов «ЧВК Вагнер» друг над другом.
- На то, что «ЧВК Вагнера» расправляется с «предателями», неоднократно намекал сам Пригожин. Близкие к группировке ресурсы осенью прошлого года опубликовали видео, на котором предположительно было запечатлено убийство кувалдой Евгения Нужина, бывшего заключенного, завербованного «ЧВК Вагнера», сдавшегося в плен, а затем при невыясненных обстоятельствах вновь оказавшегося в России. Пригожин прямо не подтвердил и не опроверг, что Нужин был убит. Собеседники Би-би-си в российских колониях утверждали, что им показывали видео и с другими подобными убийствами.
Трансляцию выступления президента Ирана прервали хакеры
Хакеры из группы Edaalate Ali сорвали онлайн-трансляцию выступления президента Ирана Ибрахима Раиси по случаю 44-й годовщины Исламской революции.
Речь Раиси на государственном телеканале была прервана видео, в котором человек в маске призвал иранцев участвовать в протестах и вывести деньги из банков «коррумпированного режима». Заканчивается 44-секундный ролик пожеланием смерти исламской республике и верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи.
Иранские СМИ пишут, что атака произошла только в интернете.
Осенью прошлого года в Иране начались протесты из-за смерти 22-летней Махсы Амини. Она была задержана полицией нравов за неправильное ношение хиджаба. Из полицейского участка Амини увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной ее смерти стало избиение.
Иранцы по всей стране продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение Хаменеи и за демократизацию страны.
По данным правозащитных групп, за время массовых акций более 500 демонстрантов были убиты, около 20 тысяч человек заключили под стражу. Протесты начали стихать после того, как стало известно о первых казнях.
Клаар: В условиях такой трагедии в Турции отрадно видеть поддержку Армении
Специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе и по кризису в Грузии Тойво Клаар приветствовал помощь Армении соседней Турции, пострадавшей от землетрясения.
«В условиях такой большой трагедии, которая произошла в Турции, отрадно видеть поддержку, оказанную соседней Арменией, и последовавшую за этим положительную реакцию», - написал Клаар на своей странице в Twitter.
В результате землетрясений в Турции и на северо-западе Сирии, по последним данным, число пострадавших превысило 29 тысяч человек, спасательные работы продолжаются, пишет Радио Азатутюн.
При содействии спасательных групп Турции, Армении и США на седьмой день землетрясения из-под завалов в Адыямане были извлечены две девочки, сообщил сегодня депутат парламента Турции армянского происхождения Гаро Пайлан.
Вчера Армения отправила 100 тонн гуманитарного груза в Турцию по мосту Маргара на армяно-турецкой границе, которая закрыта с 1993 года.
Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил спецпредставителя Армении на переговорах, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна и отметил, что в город Адыяман отправились 5 грузовиков со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи.
«Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч на своей странице в Twitter.
Рубен Рубинян, в свою очередь, сообщил, что грузовики пересекли армяно-турецкую границу, подчеркнув: «Рад, что смог помочь».
Армения также направила спасателей и гуманитарную помощь в Сирию.
В Тбилиси проходит акция под названием «Искусство живо и независимо!»
У Национальной галереи в Тбилиси проходит акция под названием «Искусство живо и независимо!». Она связана с уголовным делом, возбужденным против художника Сандро Сулаберидзе.
4 февраля 2023 года работа Сулаберидзе была представлена на выставке «Автопортрет у зеркала», которая проходила в Национальной галерее. Молодой художник снял работу со стены, а на ее месте написал баллончиком фразу - «Искусство живо и независимо!».
Директор Национальной галереи и заведующая выставочным отделом Национального музея Александра Мацацо Габуния опубликовала сегодня заявление по поводу художника, назвав перформанс Сандро Сулаберидзе «инфантильным вредительством», пишетSOVA со ссылкой на Tbilisi_life.
По ее словам, в будущем артисты должны планировать свои «перфомансы» таким образом, чтобы они «не вступать в конфликт с законом, а если вступите, то будьте готовы к наказанию».
Украина ввела санкции против 199 россиян и одного украинца
Украина ввела санкции против 200 человек, связанных с Россией. Соответствующий указ подписал президент президент Владимир Зеленский.
Под ограничения попали помощник президента России и член набсовета «Росатома» Юрий Ушаков, помощник президента Лариса Брычева, советник главы «Росатома» Ренат Карчаа, экс-руководитель аппарата военно-промышленной комиссии Игорь Боровков и назначенный Россией директор Запорожской АЭС Юрий Черничук. Он единственный украинец в санкционном списке.
В начале февраля Зеленский ввел санкции против 200 компаний из России – в том числе в отношении «Росатома», его дочерних компаний и других фирм атомной отрасли. В список вошло ФГУП «Запорожская АЭС».
Запорожская АЭС оккупирована российскими войсками с начала марта. Она периодически подвергается обстрелам, в которых Москва и Киев обвиняют друг друга. Украинская сторона утверждает, что сотрудников станции вынуждали заключать контракты с «Росатомом».
Евросоюз рассматривает введение десятого по счету пакета санкций против Москвы из-за агрессии в отношении Украины. Новые ограничения могут затронуть ядерный сектор.
Гарибашвили примет участие во Всемирном правительственном саммите в Дубае
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отбыл в Объединенные Арабские Эмираты.
По сообщению пресс-службы премьер-министра, глава правительства примет участие во Всемирном правительственном саммите, который пройдет в Дубае.
Ираклий Гарибашвили обратится к участникам форума. В рамках визита также запланированы двусторонние встречи на высшем уровне.
Москва и Хартум согласовали создание военной базы в Порт-Судане
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе визита в Судан согласовал создание военной базы на берегу Красного моря. Источники Associated Press сообщают, что все опасения по поводу соглашения были устранены.
Договор предусматривает размещение в Порт-Судане базы, на которой будут находиться 300 российских моряков и до четырех кораблей – в том числе с атомными двигателями.
Соглашение заключается на 25 лет с возможностью продления на 10.
Россия получит порт с быстрым доступом к Индийскому океану. В обмен Москва будет снабжать Судан оружием.
Судан – одна из немногих стран, признавших аннексию Россией Крыма.
О том, что Москва и Хартум подписали соглашение о создании на суданском побережье Красного моря пункта материально-технического обеспечения ВМФ, стало известно в декабре 2020 года.
По данным США, российские наемники из «ЧВК Вагнера» занимаются в Судане и других африканских странах эксплуатацией природных ресурсов для финансирования войны с Украиной. Москва эти обвинения отвергает.
Посол Грузии в Турции: Мы отправимся в зону бедствия
Посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава отправится в город Адыяман и доставит гуманитарную помощь. По словам дипломата, граждане Грузии будут эвакуированы из зоны землетрясения.
«Мы уже помогли многим гражданам уехать в Грузию или перебраться в Анкару, Стамбул и другие, более безопасные районы Турции. В настоящее время мы постараемся вместе с нашими гражданами разработать план эвакуации. Я призываю граждан и их родственников, связаться по горячей линии со мной и нашими сотрудниками, чтобы мы могли принять участие в их безопасном переезде в другие регионы страны», - сказал посол Грузии в Турции, передает Общественный вещатель.
На данный момент в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате сильного землетрясения.
Разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло более 28 тысяч человек.
В Грузии произошло второе за два дня землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По данным Национального центра сейсмического мониторинга Грузии, толчки были зафиксированы в 12:07 по тбилисскому времени.
Эпицентр находился в селе Гоми около города Озургети. По данным центра, магнитуда землетрясения составила 4,6 (ML).
Накануне вечером в Грузии произошло землетрясение силой 4,3 балла. Его эпицентр находился недалеко от курорта Бахмаро.
Число погибших при землетрясении в Турции и Сирии превысило 29 тысяч
В Турции число погибших в результате землетрясений 6 февраля превысило 24,5 тысячи. Об этом заявил вице-президент страны Фуат Октай.
В Сирии при землетрясении, по данным Al Jazeera погибли более четырех с половиной тысяч человек.
Число раненых в обеих странах превышает 80 тысяч. Сотни тысяч людей лишились крова.
Работы по разбору завалов продолжаются. В них принимают участие спасатели и медики из 70 стран. До сих пор поступают сообщения о нахождении живых людей, среди которых дети.
В Турции ведется следствие по делу об обрушении зданий. Вынесены постановления о задержании более 100 подозреваемых. Около 50 человек задержаны за мародерство. Президент страны Реджеп Эрдоган заявил, что они не уйдут от наказания.
В воскресенье, 12 февраля, посольство России в Анкаре сообщило об эвакуации 39 россиян, которые жили и работали на юго-востоке Турции, недалеко от зоны землетрясения. Они пожелали вернуться на родину. Борт предоставила компания «Росатом». Она ведет строительство в Турции первой атомной станции «Аккую».
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. В обеих странах разрушены памятники архитектуры.
- В Турции на три месяца объявлено чрезвычайное положение.
Над Канадой сбито неизвестное летающее устройство
Неизвестное летающее устройство сбили в воздушном пространстве Канады. Аппарат цилиндрической формы был замечен на высоте 12 километров. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что отдал приказ уничтожить объект, поскольку он мог мешать полетам гражданских авиалайнеров.
Устройство было сбито при помощи истребителя F-22 военно-воздушных сил США, приписанного к совместной канадско-американской базе на Аляске. Канадские военные собирают обломки, чтобы идентифицировать объект.
Это уже третий подобный случай за неделю в воздушном пространстве Северной Америки.
- 4 февраля США сбили над штатом Южная Каролина аэростат, принадлежавший Китаю. По мнению американской стороны, он мог использоваться для шпионажа за военными объектами; Китай настаивает, что это был гражданский метеорологический зонд. Власти Китая выразили США свой протест, назвав сбитие своего аэростата «чрезмерной реакцией» и нарушением международных норм.
- 10 февраля летающий объект был сбит над штатом Аляска; ведутся работы по его идентификации.
В 10-ти столицах мира пройдут акции в поддержку Саакашвили
В 10-ти столицах мира пройдет серия акций в поддержку третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Митинги намечены на 20 февраля. Информацию распространяет российский правозащитник Марк Фейгин, пишет SOVA.
Акции пройдут в Афинах, Мадриде, Берлине, Кишиневе, Стокгольме, Варшаве, Тель-Авиве, Риге, Вашингтоне и Праге.
6 февраля Тбилисский городской суд отказал отсрочить исполнение наказания третьему президенту Грузии.
Члены семьи и адвокаты Саакашвили просили об отсрочке приговора или освобождении от наказания по состоянию здоровья, соответствующий иск был подан в суд в начале декабря 2022-го. Судебное разбирательство по делу продолжалось 2 месяца.
Подтвердился факт гибели еще одного гражданина Грузии в Турции
Еще один гражданин Грузии погиб в результате землетрясения в Турции. Информацию Общественному вещателю Грузии предоставило Министерство иностранных дел.
Посольство Грузии в Турецкой Республике подтвердило факт смерти гражданина И.П. в городе Газиантеп.
К этому времени в Турции обнаружены тела пятерых граждан Грузии, погибших в результате разрушительного стихийного бедствия.
Мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясения погибло около 24 тысяч человек.
Залужный: Россия использовала морские надводные дроны
Россия использовала в войне против Украины морские надводные дроны. Об этом в субботу заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. Как он написал в фейсбуке, в ходе телефонного разговора с главой Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли Залужный выразил обеспокоенность в связи с использованием дронов - по его словам, это представляет угрозу гражданскому судоходству в Черном море.
О том, что у России есть такое оружие и о его использовании ранее не сообщалось. Вечером 10 февраля о том, что российские военные предположительно использовали морской беспилотник, написал ряд телеграм-каналов, освещающих войну с пророссийских позиций. Они опубликовали видео, на котором, как утверждается, беспилотник поражает опору моста под Одессой.
Изданию The Insider удалось подтвердить геолокацию видео, оно действительно снято в Затоке, где расположен мост. Насколько серьезные повреждения нанесены мосту - неясно, однако видно, что он не рухнул. Ранее по этому мосту - единственному, напрямую связывающему юг Одесской области с остальной территорией Украины - наносились ракетные удары.
Из слов Залужного неясно, говорил ли он именно об ударе по мосту под Одессой, или были и другие случаи использования Россией таких дронов.
Залужный также обсудил с Милли ход боевых действий и результаты массированного ракетного удара, который Россия нанесла 10 февраля. «Тяжелые бои идут в районах Угледара и Марьинки. Мы надежно держим оборону» - пишет украинский генерал. Он также упомянул, что украинская армия удерживает Бахмут в Донецкой области.
В конце октября 2022 года российское Минобороны заявляло об атаке украинских морских беспилотников на порт аннексированного Севастополя, сообщалось, что один из кораблей был поврежден. Об использовании подобных беспилотников российскими военными Минобороны не сообщало.
- 10 февраля российские войска выпустили по территории Украины 106 ракет, сообщает Генштаб ВСУ. Также наносились удары беспилотниками «Шахед». Пострадали объекты энергетики. Российское Минобороны заявило, что удары привели к остановке производства на оборонных заводах Украины, украинская сторона это не комментировала.
- Россия также в ночь на субботу авиаудар по острову Змеиный в Черном море. Об этом сообщило украинское командование «Юг». Остров был захвачен Россией в первый день войны 24 февраля 2022 года, однако в июне российские войска покинули его.
- Губернатор российской Курской области Роман Старовойт сообщил, что при обстреле села Гуево в граничащем с Украиной Суджанском районе в субботу погиб строительный рабочий, еще один был ранен. В обстреле он обвинил Украину. Украинские военные сообщение не комментировали.
Границу Армении с Турцией открыли, чтобы пропустить гумпомощь
Сухопутная граница между Арменией и Турцией была в субботу открыта впервые за 35 лет - через пограничный пропускной пункт проехали пять грузовиков с гуманитарной помощью из Армении для пострадавших от разрушительного землетрясения районов на юге Турции. Об этом сообщает Радио Азатутюн.
Последний раз пограничный переход между Арменией (тогда еще в составе СССР) и Турцией был открыт в 1988 году после землетрясения, разрушившего армянский город Спитак. Тогда гуманитарные грузы были доставлены из Турции в Армению.
Несколько дней назад из Армении в Турцию вылетела команда спасателей - 27 человек.
Грузовики со 100 тоннами продовольствия, медикаментов, воды и других пакетов экстренной помощи отправились в город Адыяман. Спецпредставитель Анкары на армяно-турецких переговорах Сердар Кылыч поблагодарил за помощь спецпредставителя Армении, вице-спикера армянского парламента Рубена Рубиняна и заместителя министра иностранных дел Ваана Костаняна. «Я всегда буду помнить помощь, направленную народом Армении для облегчения страданий нашего народа в пострадавшем от землетрясения регионе», - написал Кылыч в твиттере.
Отношения между Турцией и Арменией являются напряженными как по историческим причинам, так и в связи с тем, что Турция поддерживает Азербайджан в конфликте вокруг Нагорного Карабаха. Армения, как и многие страны мира, считает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи во время Первой мировой войны, в Турции с таким определением не согласны. Между странами нет дипотношений, граница между ними закрыта. При этом Анкара и Ереван ведут переговоры об улучшении отношений.
Число жертв произошедшего 6 февраля на юго-востоке Турции землетрясения, по официальным данным, превысило 25 тысяч. Из них более 22 тысяч погибли в Турции и более 3,5 тысяч в соседней Сирии. Это число постоянно растет - разбор завалов продолжается. Надежды найти под обломками выживших все меньше, однако такие случаи отмечались и в субботу, на пятый день после землетрясения. В частности, в провинции Газиантеп была спасена целая семья из пяти человек. Всего сообщается о спасении в субботу из-под завалов более 10 человек, многие из которых - дети. Двух девочек, как утверждается, спасла команда из Азербайджана - в Турцию были направлены более 700 сотрудников МЧС этой страны.
В субботу полиция Турции задержала 12 человек, которые, как утверждается, имели отношение к сооружению многоэтажных домов, рухнувших во время землетрясения. Многие жители страны предъявляют серьезные претензии к властям и строителям, которые, как считается, не соблюдали стандарты при возведении многоэтажных зданий в сейсмически активных зонах. Критика звучит и в адрес президента страны Реджепа Эрдогана: в том числе из-за задержек с доставкой помощи и позднего начала спасательных работ. Эрдоган признал «некоторые проблемы», однако сейчас, по его словам, ситуация под контролем. Также были задержаны около 50 человек, подозреваемых в мародерстве.
- По числу человеческих жертв землетрясение занимает уже седьмую строчку среди стихийных катастроф XXI века, подсчитало агентство Reuters. Десятки тысяч людей ранены, сотни тысяч лишились дома. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, землетрясение затронуло 23 миллиона человек, среди которых почти полтора миллиона детей.
- Первое землетрясение магнитудой 7,7 на юго-востоке Турции, затронувшее несколько районов Сирии, произошло в ночь на 6 февраля. Через несколько часов недалеко от его эпицентра произошло второе землетрясение магнитудой 7,6. После них было зафиксировано больше 1200 повторных подземных толчков. В Турции объявлен траур до 12 февраля.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран, в том числе из России. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии. США также выделяют 85 миллионов долларов на оказание помощи после землетрясений в Турции и Сирии. Всемирный банк объявил, что выделяет на помощь Турции 1,78 миллиарда долларов.
- Президент Владимир Зеленский в субботу посетил посольство Турции в Украине и почтил память погибших. Украина также направила спасателей в страну.
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