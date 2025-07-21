Налоговая служба требует принудительного взыскания долга со счётов «Батумелеби»

Налоговая служба обратилась в суд с требованием взыскать с информационного интернет издания «Батумелеби» инкассо (налоговое распоряжение, предполагающее перечисление запрашиваемой суммы в государственную казну) из-за задолженности. В СМИ уверенны, что реальная причина тому – намерение «остановить работу медиаорганизации», а оказание давления на основателя и директора «Батумелеби» и «Нетгазети» Мзию Амаглобели, которая находится в предварительном заключении обвинению в совершении уголовного преступления.

«1 июля с «Батумелеби» связались из Налоговой службы и сообщили, что у нас есть задолженность, которую мы должны погасить в течение 5 дней, в противном случае будет произведено взыскание по счетам, а затем на имущество будет наложен арест и начнётся принудительное исполнение. Другими словами, Национальное бюро исполнения продаст имущество «Батумелеби». Речь идёт о техническом оснащении редакции и офиса», — пишет издание.

На данном этапе бюджетный долг (основная сумма) «Батумелеби» составляет 47 тысяч лари. Как заявляют в редакции, в начале месяца было выплачено 136 тысяч лари.

«Также начисляется другая сумма – страховой взнос 126 тысяч лари и штраф 109 тысяч лари. «Батумелеби» признало свою задолженность перед государством и ежемесячно выплачивает соответствующие суммы для её погашения», — говорится в сообщении.

СМИ официально обратилось в Налоговую службу с предложением графика погашения задолженности в соответствии с Налоговым кодексом, но получили отказ. 17 июля на счета «Батумелеби» было наложено взыскание.

«Сегодня, 21 июля, состоится последнее досудебное слушание по делу Мзии Амаглобели в суде. Соответственно, взыскание и все другие операции, запланированные на ближайшую неделю, направлены на то, чтобы сломить Мзию Амаглобели, а в дальнейшем – уничтожить созданную ею организацию. Простой пример: согласно официальной информации Налоговой службы от 21 мая 2025 года, задолженность телекомпании «Имеди» перед бюджетом составляет 17 миллионов лари. У «Рустави-2» - 25 миллионов лари», – пишет издание «Батумелеби».