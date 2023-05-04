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«Наполи» – чемпион Италии. Хвича Кварацхелия выиграл Серию А
Клуб «Наполи» стал чемпионом Италии по футболу впервые за 33 года – со времен Диего Марадоны.
В составе неаполитанского клуба чемпионский титул выиграл и грузинский футболист Хвича Кварацхелия. В 29 матчах в Серии А на его счету 12 голов и 12 результативных передач. Он трижды был признан лучшим игроком месяца в итальянском чемпионате.
«Наполи» смог выиграть чемпионство за пять туров до окончания розыгрыша. На выезде команда сыграла вничью с «Удинезе» со счетом 1-1 и теперь опережает идущий на втором месте римский «Лацио» на 16 очков.
«Наполи» ранее выигрывал чемпионат Италии лишь дважды – в 1987 и 1990 годах.
Другие новости дня
Стали известны новые детали о стрельбе на улице Гогебашвили в Тбилиси
Стали известны новые детали о стрельбе, произошедшей на улице Гогебашвили в Тбилиси, в ходе которой погиб один человек и двое получили ранения.
По словам местных жителей, стрельба велась с двух сторон, одно лицо выстрелило в направлении двух человек, ранив одного из них, а сопровождавшие раненого убили нападавшего.
«Я знаю, что встретились три человека, один выстрелил и ранил другого. Сопровождавший раненого достал оружие, выстрелил в того мужчину и убил его. Я слышал стрельбу, стреляли много», - сказал один из горожан.
«Одного раненого увезла скорая помощь. Я услышал звук выстрелов и вышел. Было 6-8 выстрелов. Стрельба была обоюдной», - сказал другой гражданин.
Как сообщили «Интерпрессньюс» в МВД, расследование начато по статье 108 УК Грузии, что подразумевает умышленное убийство. Обвиняемый в убийстве идентифицирован.
Шредер потерял право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ
Герхард Шредер потерял свое право на пользование офисом бывшего канцлера ФРГ. Административный суд земли Берлин отклонил его иск против решения бюджетного комитета бундестага. Суд обосновал свое решение тем, что экс-канцлер больше не выполняет никаких обязанностей, связанных с его прежней деятельностью.
Личную связь Шредера с президентом России Владимиром Путиным и работу в российских концернах суд не рассматривал и не назвал ее среди причин постановления. Несмотря на потерю прав пользоваться офисом, Шредер сохраняет свое право на пенсию бывшего канцлера и бюджетное финансирование личной охраны.
Бундестаг в мае 2022 года утвердил закон правительственной коалиции ФРГ, который допускает отказ в праве на пользование персональным офисом бывшего канцлера, если ушедшие с поста политики больше не выполняют никаких связанных с их прежней деятельностью обязанностей. Шредер первым потерял это право.
Ранее все бывшие канцлеры после ухода со своего поста получали возможность до конца жизни содержать офис с сотрудниками, которые вели их текущие дела. На это из государственного бюджета выделялось более 400 тысяч евро в год.
После начала Россией полномасштабной войны против Украины Шредер не оборвал свои личные контакты с Владимиром Путиным и не сделал никаких публичных заявлений с осуждением его действий. За это он подвергался жесткой критике в Германии. Уже после начала войны сотрудники офиса Шредера по собственной инициативе заявили о сложении своих полномочий и подали заявление на расторжение рабочего договора.
Правительственная коалиция приняла новый закон, чтобы среагировать на поведение в роли экс-канцлера Шредера по отношению к Путину, но документ будет действовать для всех последующих глав кабинета министров.
Офис предоставляется экс-канцлерам в основном для ведения текущих дел по организации выступлений и участия в различных мероприятиях. Уже ранее Шредер не пользовался политическим авторитетом в ФРГ и не представлял Германию внутри страны и за рубежом из-за своей связи с Путиным и руководящей работы в концернах «Северный поток» и «Роснефть». После 24 февраля он фактически стал в ФРГ персоной нон грата и не использовал свой офис по назначению. Поэтому административный суд подтвердил формальную правильность решения Бундестага.
Подобный процесс не имеет прецедентов в истории ФРГ. Шредер не присутствовал лично на заседании суда. Эксперты исходят из того, что экс-канцлер подаст апелляцию в следующую инстанцию.
- Герхарду Шредеру 79 лет. Он был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. С 1999 года по 2004 год он занимал пост председателя Социал-демократической партии Германии. Несмотря на многочисленные требования из кругов СДПГ и германской общественности, Шредер до сих пор не отказался от членства в партии.
- Весной Шредер по своей инициативе оставил пост главы наблюдательного совета «Роснефти». Незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционные списки российских олигархов.
Бельгия направит Украине помощь, полученную от доходов России
Брюссель направит Киеву помощь в размере 200 миллионов евро, полученных с доходов от замороженных российских активов. Средства пойдут на военные поставки и поддержку беженцев. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Александер де Кроо на совместной пресс-конференции с главой правительства Нидерландов Марком Рютте и президентом Украины Владимиром Зеленским в Гааге.
По словам бельгийского премьера, использование российских активов обосновано с экономической и моральной точек зрения.
Ранее власти Бельгии сообщали о заморозке российских активов и финансовых транзакций на общую сумму в размере почти 250 миллиардов евро. Брюссель решил использовать налоги с процентов, полученных от размещения российских активов, на поддержку Украины. Теперь Бельгия хочет использовать и сами проценты в полном объеме, подчеркнул премьер-министр. Правовая база для этого разрабатывается при участии Еврокомиссии.
По данным СМИ, власти Бельгии получили за счет налогов от размещенных в стране российских активов 625 миллионов евро.
Евросовет в октябре прошлого года поручил Еврокомиссии разработать механизм использования подсанкционных российских активов для восстановления Украины. Позднее Еврокомиссия допустила возможность конфискации средств России для выплат репараций Киеву.
Кремль заявлял, что если зарубежные страны решат использовать замороженные российские активы для поддержки Украины, то такой шаг будет расцениваться Москвой как прямое воровство. Президент России назвал предложения ЕС нарушением правил и норм международной торговли.
В результате стрельбы на улице Гогебашвили в Тбилиси погиб один человек
В результате стрельбы на улице Гогебашвили в Тбилиси погиб один человек. По существующей информации, еще один человек ранен, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Полиция оградила место происшествия желтой лентой, на месте находится бригада скорой медицинской помощи.
По словам одного из местных жителей, стрельба была обоюдной и они слышали до восьми выстрелов.
«Одного раненого увезла скорая помощь. Я услышал звук стрельбы и вышел. Было шесть-восемь выстрелов. Это была обоюдная стрельба. Были разные звуки оружия», - рассказал местный житель.
Официальная информация о происшествии пока не распространяется.
Саломе Зурабишвили летит в Лондон на коронацию короля Карла III
Президент Грузии Саломе Зурабишвили посетит с рабочим визитом Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, где 6 мая она примет участие в церемонии коронации короля Карла III. Президент Грузии также приглашена на прием в Букингемском дворце, пишет агентство «Новости-Грузия».
В сентябре прошлого года Саломе Зурабишвили присутствовала на церемонии похорон Елизаветы II.
Королева Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет, после чего на британский престол в возрасте 73 лет взошёл ее сын.
Карл III будет коронован вместе со своей женой, королевой-консортом Камиллой. Он станет 40-м коронованным в Вестминстерском аббатстве правящим монархом. В этот день перед взорами публики предстанут пышные процессии и традиции, соблюдаемые вот уже более 1000 лет.
На церемонию приглашено около 2 000 гостей. Список включает членов королевской семьи, глав иностранных государств и высокопоставленных лиц, британских политических лидеров и 850 человек получивших признание за благотворительную деятельность.
ЕС выделит помощь армиям Молдовы и Грузии
Европейский союз предоставит помощь из Европейского фонда мира (ЕФМ) для Вооруженных сил Республики Молдова и Сил обороны Грузии. Такое решение принял Совет ЕС в четверг, 4 мая, для повышения национальной безопасности и устойчивости обороны этих стран, сообщает Deutsche Welle.
«Мы помогаем укреплять их оборонные секторы и улучшать их способность участвовать в военных миссиях и операциях ЕС. Это третий пакет помощи для обеих стран в рамках ЕФМ, четко подчеркивающий непоколебимую приверженность Евросоюза безопасности и стабильности в регионе», - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Молдове будет выделено 40 млн евро в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования для наблюдения за воздушным пространством, транспортировки, логистики, управления и контроля, а также для киберзащиты. Средства также выделяются на снабжение подразделений молдавской армии, включая техническую подготовку в случае необходимости. Как сообщили в Брюсселе, это ответ на запрос Кишинева от 6 февраля. В июне 2022 года Совет ЕС уже выделил ему подобную помощь на 40 млн евро, а в декабре 2021 года - на 7 миллионов евро.
Грузии будет выделено 30 млн евро также в течение 36 месяцев на финансирование нелетального оборудования - инженерного, командно-диспетчерского, медицинского, логистического и киберзащитного, а также снабжения грузинской армии, включая техподготовку при необходимости. Помощь была запрошена Грузией 8 февраля. В декабре 2021 и 2022 годов Совет ЕС выделил Тбилиси 12,75 млн и 20 млн евро соответственно.
Нынешняя помощь призвана способствовать повышению оперативной эффективности армий Молдовы и Грузии, а также приведению их в соответствие со стандартами ЕС, «что позволит лучше защитить гражданское население во время кризисов и чрезвычайных ситуаций», заявили в Брюсселе. Меры направлены и на укрепление потенциала армий этих стран для участия в военных миссиях и операциях ЕС за его пределами.
Диалог и сотрудничество с Кишиневом и Тбилиси Брюссель ведет в рамках соглашений об ассоциации. Они предполагают постепенное сближение в области внешней политики, обороны и политики безопасности. При этом Молдова с 2022 года является кандидатом на вступление в Евросоюз. а Грузия считается страной с «европейской перспективой».
Более 20 городов России отменили парады в честь Дня Победы
В 21 городе России в этом году отменили проведение парадов в честь Дня Победы, хотя годом ранее они там проводились. По соображениям безопасности от мероприятия отказались Саратов, Орёл, Калуга, Рязань, Липецк, Елец, Гусев и Тюмень, сообщает издания «Вёрстка».
Власти Пскова и Великих Лук объяснили отмену парадов заботой об «участниках СВО». По словам главы региона Михаила Ведерникова, участники вторжения в Украину приезжают на реабилитацию в эти города и могут воспринять фейерверки «абсолютно по-другому». В Курске отмену парада объяснили «текущей ситуацией», а в Белгороде тем, чтобы «не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих».
Власти Брянска, Краснодара и Сочи не объяснили отмену праздничных мероприятий. В Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске парады отменили из солидарности с другими городами.
Также по соображениям безопасности парады отменены в городах аннексированного Крыма.
- Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что парад 9 мая на Красной площади в Москве состоится – несмотря на попытку удара двух беспилотников по Кремлю в ночь на 3 мая, в которой российские власти обвинили Украину. По словам Пескова, президент России Владимир Путин выступит на параде с трибуны. При этом Кремль заявил, что в Москве усилены меры безопасности. Мэр города Сергей Собянин накануне распорядился о запрете полётов БПЛА над Москвой.
- Комментируя удар дронов по куполу Сенатского дворца, Песков вновь обвинил в нём Украину, заявив и об ответственности США. По словам Пескова, «Москва рассматривает самые разные варианты ответа», «речь может идти только о продуманных и соответствующих интересам страны шагах». Накануне Дмитрий Медведев призвал к «физическому устранению» президента Украины Владимира Зеленского.
- Власти Украины заявляют о непричастности к атаке дронов. Представитель Белого дома Джон Кирби в четверг заявил, что США не причастны к атаке, и отметил, что у Вашингтона нет данных о том, кто за ней стоял. Обвинения в адрес США, высказанные Песковым, он назвал нелепыми.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Курская, Белгородская и Брянская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
В Тбилиси могут построить новый аэропорт
Новый международный аэропорт может быть построен в Тбилиси. Об этом заявил министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили.
По его словам, у действующего аэропорта нет возможности расширяться в той мере, в какой это необходимо стране. Поэтому на повестке дня стоит строительство нового аэропорта с большей пропускной способностью, сказал Хуцишвили.
Согласно действующему контракту, заключенному правительством Грузии с компанией TAV Georgia, строительство нового аэропорта запрещено в радиусе 200 километров от Тбилиси. Новый аэропорт может быть построен к 2027 году, когда срок действия контракта с TAV Georgia истекает, говорит Хуцишвили.
Ранее о планах построить новый аэропорт заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не сообщив подробностей.
По информации источников «Эха Кавказа», новый аэропорт может быть построен на базе военного аэродрома Вазиани. О такой возможности в правительстве «Грузинской мечты» говорили еще в 2013 году.
Оппозиционеры создают в парламенте Грузии новую политическую группу
Депутаты Хатия Деканоидзе и Роман Гоциридзе, ранее вышедшие из «Единого Национального движения», создают новую политическую группу в парламенте Грузии.
Деканоидзе и Гоциридзе покинули «Национальное движение» после того, как председателем партии стал Леван Хабеишвили.
Новую политическую группу возглавит Роман Гоциридзе, название группы будет объявлено позже, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Я считаю, что это правильное и хорошее решение. Мы будем использовать все парламентские ресурсы, включая работу в аппарате, законотворческую работу, наше участие в делегациях…», — сказала Деканоидзе на брифинге.
Гоциридзе заявил, что находится в активном поиске названия для группы и готов принимать предложения. По его словам, рабочее название он протестировал в беседе с журналистами – но они его забраковали и убедили в том, что версия неудачная.
Казахстан запретит перевозку нефтепродуктов в порт Тамань
Руководство железных дорог Казахстана с 8 мая запретит транспортировку нефти и нефтепродуктов в российский черноморский порт Тамань. Об этом сообщает агентство Reuters, ознакомившееся с соответствующим распоряжением. Приказ адресован транспортным компаниям, причины запрета не уточняются.
Компания «Российские железные дороги» также приостановила транспортировку нефти в Тамань с 3 мая. В документе РЖД причины также не указаны, однако это произошло сразу после пожара на одном из резервуаров нефтехранилища в Тамани. Предположительно, причиной пожара была атака беспилотника.
Город и порт Тамань Краснодарского края - один из важных транспортных узлов для отгрузки энергоносителей. В 2022 году через него прошли 7,3 миллиона тонн нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа из России, Казахстана и Кыргызстана. Город находится в непосредственной близости от Крымского (Керченского) моста, через него осуществляются также поставки нефтепродуктов в аннексированный Крым.
Раздувшийся аналог Солнца проглотил планету на глазах у учёных
Американские учёные впервые наблюдали, как раздувшаяся от старости звезда проглотила планету и выплюнула её остатки. Та же судьба ожидает Землю через пять миллиардов лет.
Звезде, которая по размерам и составу была похожа на Солнце, десять миллиардов лет. Она находится в конце своего жизненного цикла: в её ядре закончилось водородное топливо и её размеры увеличиваются. По мере роста поверхность звезды достигла планеты, которая вращалась вокруг – и поглотила её, вызвав вспышку.
Красные звёзды-гиганты могут раздуваться в сотни раз больше своего первоначального диаметра, поглощая любые планеты на своём пути. По мнению Кишалая Де из Массачусетского технологического института, Солнце проглотит три самые близкие к нему планеты: Меркурий, Венеру и Землю, когда войдёт в стадию красного гиганта примерно через пять миллиардов лет.
«Единая Осетия» представила в югоосетинский Минюст отчетную документацию
Партия «Единая Осетия» представила в министерство юстиции самопровозглашенной республики Южная Осетия сводный финансовый отчет. Об этом сообщил глава Минюста Олег Гаглоев.
Ранее он говорил, что партия нарушает законодательство. Минюст планировал обратиться в Верховный Суд для приостановления деятельности политической партии.
«Вот так – «не мытьём, так катаньем» приходится приучать общественные организации к правопослушному поведению», – написал Гаглоев в телеграм-канале.
«Печально, что такие элементарные вещи, как сводный финансовый отчет, приходится вытягивать от некоторых наших политических партий буквально клещами. А ведь во время выборов представители политических партий вещают нам о высоком: о законности и необходимости соблюдения закона», – добавил он.
Гаглоев говорит, что многие общественные организации привыкли жить «по понятиям» – «без отчётности и прочего».
«Но не устаю повторять им всем: у Минюста требование одно для всех – строгое соблюдение норм закона», – заявил он.
Гаглоев предупредил, что партии, представившие отчётность с нарушением требований закона, понесут соответствующую административную ответственность.
- «Единая Осетия» перешла в оппозицию после поражения на президентских выборах бывшего югоосетинского лидера Анатолия Бибилова. При этом у партии 20 из 34 депутатских мандатов в парламенте действующего созыва.
В абхазском МВД прокомментировали задержание молодежных активистов
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия прокомментировали задержание активистов инициативной группы «ҲАРАҲПИЦУНДА» («НашаПицунда»).
По информации МВД, группа молодых людей была обнаружена минувшей ночью сотрудниками сухумского УВД в ходе патрулирования. В заявлении говорится, что активисты находились на перилах эстакады железнодорожной станции «Гума» «в нарушении общественного порядка».
«Как впоследствии установлено, молодые люди размещали плакаты. Аналогичные действия были совершены на перилах эстакады по ул. Кодорское шоссе, в центре Сухума по ул. Воронова. Так же по ул. Сахарова был остановлен автомобиль, при осмотре которого обнаружена часть рукописных плакатов», – говорится в заявлении.
По информации МВД, в сухумское УВД «для установления личностей и обстоятельств происходящего» доставили восемь граждан – шесть девушек и двое юношей.
Девушек отпустили домой «после профилактической беседы», а в отношении Айнара Хашига и Рашида Тания заведены дела об административном правонарушении по статье «мелкое хулиганство».
«В ходе опроса вышеназванные граждане отказывались от дачи объяснений и подписания протоколов об административном правонарушении без присутствия адвокатов. В связи с чем, адвокаты были приглашены и после оформления надлежащих процедур Тания и Хашиг отпущены домой», – заявили в МВД.
Как сообщалось ранее, активисты вывесили в Сухуми протестные плакаты. Они, в частности, выступают «против антиабхазского закона об апартаментах, против незаконной застройки исторических центров, против намеренного уничтожения энергетической системы».
Абхазского пограничника, обвиняемого в убийстве, заключили под стражу
Абхазского пограничника Давида Ахиба, обвиняемого в убийстве 29-летнего Джеро Маргания, заключили под стражу на два месяца. Решение принял военный суд самопровозглашенной республики Абхазия.
Ахиба – военнослужащий контрактной службы пограничной заставы «Цандрипш» абхазской Службы Государственной Безопасности.
Уголовное дело по факту умышленного убийства Джеро Маргания было возбуждено прокуратурой Гагрского района 29 апреля. Расследование дела поручено военной прокуратуре.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», друзья убитого сомневаются, что расследование будет справедливым. Они рассказали, что в молодого таксиста было выпущено 14 пуль, а Давида Ахиба задержали через день после убийства в Адлерском казино.
Зеленский в Гааге: «Хотелось бы увидеть тут другого Владимира»
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Нидерланды посетил в четверг Международный уголовный суд, который недавно выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина в рамках расследования дел о предполагаемых военных преступлениях, совершённых в ходе войны в Украине.
«Мы все хотели бы увидеть тут в Гааге другого Владимира» – пошутил Зеленский, выступая в Гааге с речью «Нет мира без справедливости». По его словам, российский президент заслуживает того, чтобы быть осуждённым за свои «преступные действия».
«Я уверен, что мы увидим это, как только победим — а мы победим», — приводит нидерландская телекомпания NOS слова президента Украины.
Зеленский в своём выступлении упомянул также о жертвах катастрофы малайзийского «Боинга», сбитого над Донбассом в июле 2014 года. Многие из них были гражданами Нидерландов. Нидерландский суд счёл доказанным, что «Боинг» сбили из российской установки «Бук».
Накануне Зеленский посетил с визитом Хельсинки, где прошёл саммит государств Северной Европы и Украины. Участники выразили поддержку стремлению Украины вступить в ЕС и НАТО.
Международный уголовный суд, юрисдикцию которого Россия не признаёт, выдал ордеры на арест Путина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой в связи с вывозом тысяч детей с оккупированных Россией украинских территорий в Россию.
Орбан обратился к Трампу: «Вернитесь, верните нам мир!»
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая на ежегодной Конференции консервативных политических действий (CPAC), обратился к бывшему президенту США Дональду Трампу. Орбан уверен, что при Трампе в Украине не было бы войны.
«Если бы президент Трамп был президентом, войны не было бы ни в Украине, ни в Европе. Господин президент, мистер Трамп, вернитесь, верните Америке былое величие, верните нам мир!», – заявил Орбан.
Трамп ранее говорил, что «ужасных событий» в Украине не было бы, будь он президентом. В марте текущего года, выступая на митинге в Техасе, он пообещал закончить войну в Украине за 24 часа.
В ноябре 2022 года Трамп объявил о выдвижении своей кандидатуры в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года. Лишь один президент в истории США (Гровер Кливленд) был избран на второй президентский срок после четырехлетнего перерыва. Это произошло в 1893 году.
Премьер Грузии на «антиЛГБТ-форуме»: «Мы защищаем права большинства»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выступил в Будапеште на «антиЛГБТ-форуме» – так СМИ называют Конференцию консервативных политических действий (CPAC).
Гарибашвили заявил, что абсолютное большинство грузинского общества «разделяет традиционные консервативные семейные ценности».
«Как силы, выступающие против свободы и правды, пытаются добиться своих целей? Именно через разрушение традиционных, семейных ценностей и принуждение к ложной свободе. Например, через пропаганду ЛГБТК+, пытаясь законодательно узаконить смену пола для детей в обход родителей, навязать т.н. «инновации», которые должны оторвать людей от их корней, семьи, традиций, культуры и истории. Легко управлять таким человеком – забывшим свою историю, веру – безродным человеком», – заявил он.
Гарибашвили рассказал о принятии Антидискриминационного закона и изменений в конституцию Грузии.
«Мы приняли Антидискриминационный закон, который строго защищает гарантированный Конституцией права наших граждан. Однако мы также защищаем права большинства, для которых семья – это союз между мужчиной и женщиной. Где женщина – мать, а мужчина – отец. Мы защищаем права абсолютного большинства нашего населения, которое поддержало мою инициативу в 2014 году, на основе которой позже наша политическая партия внесла в конституцию определение брака как союза между мужчиной и женщиной», – отметил Гарибашвили.
Выступая на форуме, Гарибашвили призвал к миру в Украине. Он также сказал, что Грузия заслуживает статуса кандидата на вступление в ЕС.
Кроме того, Гарибашвили назвал участвующего в конференции премьера Венгрии Виктора Орбана «мудрым и дальновидным руководителем».
- Конференция консервативных политических действий, основанная в 1974 году, является крупнейшим и наиболее влиятельным собранием консервативных активистов и политиков в США.
Освобождены граждане Грузии, задержанные у разделительной линии в селе Двани
Граждане Грузии Чито Ахалкаци и Гоча Мамагулашвили, задержанные 30 апреля у разделительной линии близ села Двани Карельского муниципалитета, были освобождены накануне вечером и переданы грузинской стороне. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
«Для немедленного освобождения Ахалкаци и Мамагулашвили активно использовался как механизм «горячей линии», так и все другие инструменты, находящиеся в распоряжении центральной власти. Ответственность за все деструктивные действия, совершенные в оккупированных регионах Грузии и вдоль линии оккупации, лежит на оккупационной силе. Центральная власть, совместно с международными партнерами, продолжает активную работу по освобождению всех граждан Грузии, находящихся в незаконном заключении на оккупированных территориях», — отмечается в информации СГБ.
В цхинвальской тюрьме остаются несколько граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы.
В Ростовской области и на Кубани произошли взрывы на НПЗ
На территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области в ночь на 4 мая взорвался беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, дрон врезался в строящуюся конструкцию межцеховой эстакады. Возникший в результате взрыва пожар был потушен службами предприятия. Жертв и пострадавших нет. Голубев оценил ущерб как незначительный.
Новошахтинский завод уже подвергался атаке беспилотников в июне 2022 года. Тогда в результате взрыва возник пожар площадью 50 квадратных метров.
Ещё один пожар произошёл в Краснодарском крае. Там - предположительно из-за падения беспилотника – загорелся резервуар Ильского нефтеперерабатывающего завода. К утру пожар был потушен. По данным «Базы», всего в атаке участвовали четыре беспилотника.
- Накануне в Краснодарском крае загорелся резервуар с нефтепродуктами на базе компании «Таманьнефтегаз». Инцидент произошел в поселке Волна, рядом с ним находится порт Тамань, а также нефтеналивной терминал и хранилище. Причиной пожара стало падение беспилотника, об этом со ссылкой на анонимный источник сообщило госагентство ТАСС, а также несколько телеграм-каналов. Местные власти причины возгорания не комментируют.
- 29 апреля в Севастополе в аннексированном Россией Крыму после взрыва загорелись несколько резервуаров с топливом. Назначенный Россией губернатор города Михаил Развожаев заявил, что территория нефтехранилища в Казачьей бухте была атакована беспилотными летательными аппаратами.
- После полномасштабного российского вторжения в Украину дроны неоднократно атаковали объекты в аннексированном Крыму и на территории России. В феврале 2023 года после удара беспилотниками загорелась нефтебаза в Туапсе, в ноябре 2022 года дроны атаковали нефтехранилища в Брянской и в Орловской областях.
Meta удалила страницы и аккаунты, связанные с правительством Грузии
Компания Meta удалила 80 фейсбук-аккаунтов, 26 страниц, девять групп и два инстаграм-аккаунта, которые нарушили правила корпорации.
Сеть аккаунтов вела скоординированную деятельность, рассчитанную на внутреннюю аудиторию Грузии. Кроме фейсбука и инстаграма, она была нацелена на соцсеть TikTok.
«Несмотря на то, что лица, причастные к подобной интернет-активности, тщательно скрывали свои личности, компания выявила их связь с Департаментом стратегических коммуникаций правительства Грузии», – сказано в отчете.
В документе, в частности, указаны TikTok-аккаунты, о которых идет речь. Это – неофициальные страницы премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили (irakligashivili, irakli4georgia).
В отчете говорится, что поддельные учетные записи использовались для управления страниц, размещения публикаций, комментариев и лайков на собственный контент, чтобы он казался популярнее, чем есть на самом деле. Фейк-аккаунты выдавали себя за местные, независимые, проправительственные группы. Сеть работала круглосуточно, чтобы расширить контент в поддержку нынешнего правительства Грузии, включая повторный показ постов, опубликованных на официальных правительственных страницах, и сообщений проправительственных СМИ. Они также разделяли критику оппозиции, особенно во время последних публичных протестов, связанных с ныне отозванным законом об «иностранных агентах». Лица, стоящие за этой сетью, размещали мемы, текстовые статьи и комментарии, в основном, на грузинском языке, указывает Meta.
В отчете сказано, что активность обнаружена вследствие внутреннего расследования предполагаемого скоординированного нетипичного для региона поведения.
Удаленные учетные записи потратили на фейсбук и инстаграм-рекламу примерно 33 500 долларов. У фейсбук-страниц и групп, а также инстаграм-аккаунтов было более 300 тысяч подписчиков.
В Абхазии задержали активистов, вывесивших протестные плакаты
В Абхазии сегодня, 4 мая задержали активистов инициативной группы «ҲАРАҲПИЦУНДА» («НашаПицунда»), которые вывесили в Сухуми протестные плакаты.
Как сообщили представители молодежного движения, активисты с утра находились в здании сухумского УВД, куда их пригласили для написания объяснительной записки. Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы об административном правонарушении. Днем стало известно, что активистов освободили. По информации «Нужной газеты», им грозит штраф за мелкое хулиганство.
«За что? За мирное проявление своей гражданской позиции. За цитаты. За мнение. Кроме того, баннеры были демонтированы. Их «отправили на экспертизу». Хоть они и не являются орудием преступления, поскольку преступления мы не совершали. В связи с этим происшествием, мы призываем журналистов и представителей общественности к действиям, чтобы обеспечить безопасность участников акции и выяснить обстоятельства их задержания», – сообщили представители движения в соцсети.
Ранее активисты заявили, что они выступают «против антиабхазского закона об апартаментах, против незаконной застройки исторических центров, против намеренного уничтожения энергетической системы».
«Мы знаем, что нас снова причислят к оппозиции, западу, попытаются повесить ярлыки, дискредитировать. Мы снова столкнемся с давлением, возможными провокациями. Но мы готовы. Мы преследуем лишь одну цель — свободная и независимая Абхазия», – сообщили они.
Отметим, что на протестные плакаты нанесены цитаты первого президента самопровозглашенной республики Абхазия Владислава Ардзинба, писателя Фазиля Искандера, действующего абхазского лидера Аслана Бжания («Ни о какой форме продажи земли в Абхазии не может идти речь»), а также требования и лозунги молодежного движения («Мы страну в казино не проигрывали, хватит отдавать бесценные земли»; «Мы ПРОТИВ апартаментов – это угроза демографии, экономически необоснованно, малый и средний бизнес Абхазии будет уничтожен» и т.д.).
Абхазские власти задержание активистов пока не комментировали.
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба заявил, что «правоохранительные органы превратились в карательный инструмент, направленный против свободы слова, против народа».
Ранее инициативная группа «ҲАРАҲПИЦУНДА» проводила акции в Абхазии против ратификации соглашения о передаче России пицундской госдачи.
Российским авиакомпаниям урезали господдержку. Они отменяют рейсы
Российские авиакомпании начали отменять рейсы по стране из-за сокращения господдержки. В 2023 году дотации на региональные полеты в обход Москвы урезали с 9 миллиардов до 7,5 миллиардов рублей, пишут «Известия». Причина в дефиците бюджета.
Наибольшее число не попавших в программу маршрутов пролегают в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.
Перевозчики уже начали отменять запланированные рейсы. Так отменены полетные программы по маршрутам Кемерово – Чита и Нижний Новгород – Петрозаводск. От двух еженедельных полетов из Санкт-Петербурга в Тобольск отказалась авиакомпания «Россия».
В 2023 году урезание программы произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета. Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%.
Власти регионов теперь в сложном положении – с одной стороны, им обещают федеральную поддержку и под это требуют развития местной аэропортовой и аэровокзальной инфраструктуры под будущие рейсы, а с другой сокращают финансирование.
- В середине апреля российское Министерство транспорта предупредило о возможном росте стоимости авиабилетов на внутренние рейсы на 15-30% в связи со снижением субсидирования перевозок в летнем сезоне 2023 года.
- Летний сезон в авиации действует с конца марта по конец октября. В прошлом году для покрытия расходов при выполнении внутренних перевозок в этот период авиакомпании получили от государства 100 миллиардов рублей. Деньги выделили на фоне санкционных ограничений, введенных после вторжения России в Украину.
- В начале апреля 2023 года Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта обратилась в Минтранс с предложением продлить субсидии авиаперевозчикам на очередной летний сезон. Перевозчики попросили 100 миллиардов рублей.
Россия атаковала беспилотниками-камикадзе Одессу и Киев
Россия атаковала Одессу и Киев дронами-камикадзе «Шахед» в ночь на 4 мая. Сообщается, что ПВО украинской столицы сбили все дроны. В Одессе были уничтожены 12 из 15 беспилотников, остальные три ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Из-за этого возник пожар. По сведениям украинской стороны, пострадавших в результате атак нет.
Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что по украинской столице также был нанесён удар ракетами баллистического типа, которые были уничтожены ПВО. В некоторых районах города зафиксированы падения обломков.
Украинская сторона сообщает, что на хвостах беспилотников, ударивших по Одессе, были сделаны написали «За Москву» и «За Кремль».
В ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать кремлёвскую резиденцию президента России Владимира Путина. Об этом заявила днём в среду пресс-служба Кремля. Российская сторона возложила ответственность за это на Украину. Впоследствии были опубликованы видео предполагаемой атаки. Власти Украины отвергли свою причастность к происшедшему. О пострадавших не сообщается.
- В середине сентября прошлого года вооружённые силы Украины впервые заявили, что сбили над Харьковской областью иранский беспилотник. По их данным, это был дальнобойный дрон-камикадзе «Шахед-136». Тогда же были опубликованы фото беспилотника с надписью на его оставшейся части «М214 Герань-2». С тех пор Украина регулярно сообщает о сбитых иранских дронах.
- Тогда Иран и Россия поставки для российской армии беспилотников отрицали. В ноябре Тегеран признал поставки России дронов – «небольшое их количество ещё до начала войны в Украине». Разведка Минобороны Украины утверждает, что располагает данными, что винт как минимум одного дрона был изготовлен после начала российского вторжения.
Зеленский: Украина – следующий претендент на членство в НАТО
Лидеры Дании, Исландии, Норвегии, Украины, Финляндии и Швеции по итогам саммита в Хельсинки в среду обнародовали совместное заявление, в котором поддержали стремление Киева к европейской и евроатлантической интеграции Украины.
В совместном заявлении участников саммита северных государств Европы и Украины, в частности, говорится, что, «будущее Украины и ее народа – в евроатлантической семье».
«Европейский Союз уже признал европейскую перспективу Украины и предоставил ей статус страны-кандидата. Северные страны-члены ЕС будут решительно поддерживать Украину в проведении необходимых реформ выполнении требований для скорейшего начала переговоров о вступлении.
Страны Северной Европы пообещали и впредь оказывать Украине гражданскую помощь.
Относительно евроатлантической интеграции Украины, участники саммита в Хельсинки записали в своем совместном заявлении, что поддерживают дальнейшую военную помощь Киеву через механизмы Североатлантического союза.
В сентябре 2022 года Украина официально обратилась в НАТО с просьбой об ускоренной процедуре приема в НАТО в связи с широкомасштабной российской военной агрессией. Теперь, в Хельсинки, северные государства Европы подтвердили свою поддержку Украине на ее пути к будущему членству в Североатлантическом союзе.
Вопросы безопасности Украины, по всей вероятности, будут обсуждаться и на предстоящем в июле в Вильнюсе саммите НАТО.
Как информирует «Европейская правда», Владимир Зеленский заявил в Хельсинки, что Украина должна стать следующим членом НАТО после того, как к Альянсу присоединится Швеция. Украинский лидер выступил на совместном брифинге с лидерами североевропейских стран в Хельсинки, сообщает корреспондент «Европейской правды». Зеленский поздравил Финляндию с тем, что она стала 31 членом НАТО в апреле. Он также пожелал Швеции завершить как можно скорее процедуру вступления. «Вместе с вами НАТО будет состоять из 32 членов. Украина может и должна стать 33 членом. Я так думаю, и я действительно желаю этого нашей стране», – заявил Зеленский.
Участники саммита и журналисты обратили внимание на высказанное Зеленским понимание того факта, что пока продолжается российская агрессия, невозможно реализовать процедуру вступления Украины в НАТО.
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