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Часы Путина на видео с голосованием показывали 10-е число
Часы президента России Владимира Путина на видеозаписях и фотографиях, на которых он запечатлен, как утверждается, в момент голосования на выборах в Госдуму, показывают 10 число. На это обратил внимание телеканал «Настоящее время».
Путин в распространенном Кремлем 17 сентября, в первый день выборов в Госдуму, видео говорит, что проголосовал дистанционно, поскольку находится на самоизоляции из-за случаев коронавирусной инфекции в его окружении. Журналисты отмечают, что возможности голосовать онлайн досрочно на выборах нет, а 10 сентября Путин еще не находился на карантине.
На других видео и фото, которые пресс-служба Кремля распространила 17 сентября, тоже видно, что часы Путина показывают 10 число. В частности, речь идет о фото с онлайн-совещания лидеров стран ШОС, которое прошло именно 17, а не 10 числа.
Кремль пока не комментировал показания часов президента. Как пишет то же «Настоящее время», дата на часах Путина отстает на 7 дней и на фото с других мероприятий.
Ранее президент ушел на самоизоляцию из-за того, что, как утверждается, заразились сотрудники служб безопасности и протокола, а также пресс-службы. Из-за этого Путин вынужден был проголосовать на выборах в Госдуму дистанционно через интернет. В пятницу было опубликовано видео, на котором президент голосует за своим рабочим компьютером.
Издание «Медуза» (признано российскими властями СМИ-иноагентом) обратило внимание на то, что на видео у Путина нет мобильного телефона, на который должен был прийти пароль для входа в систему. Ранее глава государства неоднократно заявлял, что у него нет мобильного телефона. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин использовал для электронного голосования гаджет одного из своих помощников. Он также еще раз подтвердил информацию, что у главы государства нет мобильного телефона.
Другие новости дня
В Абхазии подтверждено 109 новых случаев коронавируса
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 445 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 109 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Состояние 8 человек оценивается как тяжелое, 14 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 14 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 17, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 11 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 10 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 658 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 909 человек.
В ЕС критикуют решение Джо Байдена создать союз с Австралией и Британией
Европейские союзники США недовольны решением президента Джо Байдена создать стратегический индо-тихоокеанский альянс с Австралией и Великобританией. Такой союз, по замыслу Вашингтона, должен противостоять растущему влиянию Китая. Как отмечает телеканал Euronews, сожаление по поводу этого американского шага выразил главный дипломат ЕС Жозеп Боррель. Вместе с тем, одновременно, Боррель высказал надежду на улучшение трансатлантических отношений.
Представитель Европейского совета по иностранным делам Фредерик Грар прокомментировал решение Вашингтона в более резких выражениях: «Евросоюзу заявили, что ему нечего делать в Индо-Тихоокеанским регионе».
В 2018 году Франция первым из государств Европейского союза приняла свою Индо-Тихоокеанскую стратегию. Изменение расстановки сил в регионе становится для Франции «тяжелым ударом», подчеркивает Euronews, так как Париж, в частности, теряет многомиллиардную сделку по продаже подводных лодок Австралии.
Ранее, как сообщает «Голос Америки», Китай и Франция с возмущением отреагировали на договоренность между Соединенными Штатами и Великобританией о помощи Австралии в разработке атомных подводных лодок.
В Белом доме попытались смягчить недовольство, которое проявили Китай и Франция. Так, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам:
«Это партнерство, о котором было объявлено вчера, не связано с какой-либо конкретной страной. Оно направлено на продвижение стратегических интересов Соединенных Штатов, поддержание основанного на правилах международного порядка и обеспечение мира и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе».
Договоренность между США, Великобританией и Австралией стала причиной, по которой Австралия аннулировала контракт с Францией на 43 миллиарда долларов. Такова была сумма сделки на поставку правительству обычных обычных подводных лодок.
Явка на выборах депутатов Госдумы в целом по России составила 16,85%
Общая явка на выборах в Госдуму в первый день голосования составила 16,85% по состоянию на 20:00 по московскому времени, сообщает ЦИК. Речь идет о явке на традиционных избирательных участках.
Явка на онлайн-голосование по Москве в первый день составила 58%, заявил Общественный штаб по наблюдению за выборами.
В России в течение трех дней начиная с 17 сентября выбирают депутатов Госдумы VIII созыва. Также проходят местные и региональные выборы. В списки избирателей включены более 108 миллионов россиян, проживающих на территории страны, а также свыше двух миллионов – за пределами РФ.
Патриархия Грузии о тайном прослушивании: большинство файлов – ложь, часть – правда
Патриархия Грузии обнародовала сегодня первое заявление в связи с распространением аудифайлов, содержащих расшифровку разговоров, записанных, как утверждают оппозиционные телеканалы, во время тайной слежки Службы госбезопасности за священнослужителями, сообщает «Новости-Грузия».
Как отмечается в заявлении, большинство распространенных файлов основаны на лжи, а некоторые содержат правду.
«Как заявляют, если файлы созданы с несанкционированной прослушиванием и они правдивы лишь частично, даже в случае подтверждающих их документальных материалов, высока вероятность того, что имеет место фабрикация, тем более, в условиях современных технологий и с учетом того противостояния, которое многие годы оказывается со стороны определенных сил в отношении церкви. Поэтому, аутентичность таких записей должна быть обязательно установлена», - говорится в заявлении.
Патриархия считает, что своевременное расследование этого преступления имеет важнейшее значение, поскольку это вопрос национальной безопасности и достоинства государства.
«Мы внимательно следим за происходящими процессами и будем соответственно реагировать на важные вопросы. Грузия и Грузинская Православная церковь смогла выдержать на протяжении своей истории множество испытаний и, с Божьей помощью, мы преодолеем и это. Наш народ разумен и разбирается, где добро, а где затаилось зло. Вместе с тем, правда всегда в конце концов побеждает, и тот, кто копает яму для кого-то другого, зачастую попадает в неё сам», - отмечается в заявлении.
USAID выделит еще 5,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом в Грузии
Американское правительственное агентство USAID выделит Грузии дополнительно 5,4 миллиона долларов на борьбу с коронавирусом, сообщает «Новости-Грузия».
«Мы рады сообщить о первом из нескольких грантов на борьбу с последствиями COVID-19 в Грузии. В сотрудничестве с Zinc Network мы разработаем социальную рекламу, которая развеет мифы о вакцинации среди населения и расскажет о преимуществах вакцины, а также предоставит общественности основанную на фактах информацию о вакцинации.
Вскоре станет известно о дополнительных программах и надежных международных партнерах, что поспособствует безопасному и эффективному доступу к вакцинам. Программы будут ориентированы на население, проживающее в уязвимых и труднодоступных местах, что поможет населению Грузии в превенции, своевременном выявлении и пресечении случаев COVID-19.
Американский народ выделит 5,4 миллиона долларов для программ реагирования на COVID-19 в поддержку населения Грузии, гражданского общества и других», - говорится в заявлении USAID в Грузии.
Путин поручил выплатить блокадникам Ленинграда по 50 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 50 тысяч рублей россиянам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Документ опубликован на сайте Кремля, пишет Настоящее время.
Их получат граждане РФ, проживающие на территории России, а также в Латвии, Литве, Эстонии, самопровозглашенных республиках – Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье.
Выплаты приурочены к 80-й годовщине открытия "Дороги жизни" (ледовая трасса, по которой доставляли продовольствие через Ладожское озеро во время блокады Ленинграда).
Правительству поручено обеспечить финансирование расходов, в том числе связанных с доставкой выплат.
Вопросы подобных выплат гражданам России в других странах регулируют двусторонние соглашения о сотрудничестве в области социального обеспечения. Так, например, гражданин России в Латвии в случае выбора российской пенсии теряет право на получение латвийской пенсии.
Как указывает РБК, Пенсионный фонд России может отправить пенсию и выплаты за границу по месту жительства, конвертировав их в местную валюту, только если это допускает международный договор. В противном случае за всеми пенсиями, назначенными с 1 января 2015 года, придется приезжать в Россию лично либо отправлять доверенное лицо.
ЕС «предпринимает соответствующие шаги» из-за возможной прослушки дипломатов в Грузии
Служба госбезопасности Грузии, возможно, прослушивала работающих в Тбилиси дипломатов, в том числе посла ЕС Карла Харцеля – эту информацию, ранее озвученную грузинскими СМИ, прокомментировал официальный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Питер Стано.
«Это очень серьезный вопрос, поскольку его следуем рассматривать в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях. Мы предпринимаем соответствующие шаги в этом контексте, как мы всегда делаем в таких ситуациях, но, учитывая характер предполагаемого инцидента, мы не будем говорить больше в данный момент», – заявил Стано корреспонденту Радио Свобода.
Среди предположительных «жертв» тайной прослушки, по информации СМИ, оказались посол ЕС в Грузии, его сотрудники, представители посольства США, посол Израиля в Грузии и другие дипломаты.
В Грузию из Украины экстрадирован бывший начальник департамента военной полиции
В Грузию из Украины экстрадирован Мегис Кардава – бывший начальник департамента военной полиции времен президента Михаила Саакашвили.
Как пишут грузинские СМИ, Кардава доставили из Киева в международный аэропорт Тбилиси. Ему предъявят обвинение и отправят в пенитенциарное учреждение №12 в Рустави.
О задержании Кардава украинскими властями стало известно в ноябре 2017 года. С тех пор началось рассмотрение дела об его экстрадиции в Грузию, а сам Мегис Кардава находился под домашним арестом. 11 сентября появилась информация о том, что украинские власти готовы его экстрадировать. После этого адвокат Кардава заявил, что его подзащитный взят под защиту Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Ранее сам Кардава заявил, что ускоренное рассмотрение вопроса – «акт политического соглашения между сторонами». Он предполагает, что Киев «неформально обменял» его на двух украинских моряков, осужденных в Батуми за нарушение государственной границы. Их помиловала президент Грузии Саломе Зурабишвили.
- Кардава покинул Грузию в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. Его обвиняют в совершении целого ряда преступлений, среди которых пытки, организация насильственных действий сексуального характера, растрата государственных средств.
- Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегиса Кардава в связи с тем, что он фигурирует в 11 уголовных делах. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в «унижающем или бесчеловечном обращении» по так называемому «тюремному бунту» и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу «Навтлугской спецоперации».
- Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района – за это ему присудили девять лет тюрьмы.
Югоосетинский президент проголосовал на выборах в Госдуму РФ
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов проголосовал на выборах в Госдуму РФ на участке, открытом в российском посольстве в Цхинвали.
«Я проголосовал за сильную Россию и за сильного президента РФ. Считаю, что каждый гражданин РФ, проживающий в Южной Осетии обязан принять участие в выборах из глубокого уважения к народу России, и тем политическим процессам, которые происходят в России, и конечно же в знак благодарности руководству России за оказываемую нам помощь», – сказал Бибилов.
Он подчеркнул, что по итогам выборов распределение политических сил в Госдуме РФ имеет абсолютно пропорциональное отношение к судьбе Южной Осетии.
«Те политические процессы, которые происходят в РФ, так или иначе будут отражаться на нашей жизни. Мы наблюдали за риторикой дебатов, в том числе представителей разных партий, и некоторые даже в своих высказываниях допустили выражения, сеющие вражду на Северном Кавказе. Это не может не настораживать нас», – сказал Бибилов.
Голосование по выборам депутатов Государственной думы началось в Южной Осетии на 10 избирательных участках. Оно будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Всемирный банк закрывает рейтинг Doing Business, в десятку которого входила Грузия
Всемирный банк после внутреннего и внешнего расследований прекратил составление и публикацию рейтинга Doing Business, в котором оценивались условия ведения бизнеса в разных странах мира. Проверка показала сознательное и некорректное улучшение оценок Китая и Саудовской Аравии и ухудшение показателей Азербайджана в период с 2018 по 2020 год.
Издание "Коммерсантъ" пишет, что изменения в рейтингах сделаны под давлением бывшего главы Всемирного банка Джима Ён Кима, руководителя Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой и одного из создателей рейтинга – Симеона Дянкова.
Всемирный банк создавал Doing Business на протяжении 17 лет. На рейтинг ориентировались многие страны, в том числе Россия, которая в 2020 году заняла 28 место из 190 представленных в списке. Весной 2019 года президент России Владимир Путин поручил Минэкономразвитию вывести страну на 20 место в рейтинге к 2024 году. С 2011 года Россия поднялась на 89 позиций.
Грузия регулярно входила в топ-десятку стран мира по версии Doing Business. Страна, к примеру, лидировала по простоте начала бизнеса. Грузию в Doing Business не раз называли реформатором номер один в регионе и мире. В последнем рейтинге страна заняла седьмое место, уступив лишь Новой Зеландии, Сингапуру, Гонконгу, Дании, Южной Кореи и США.
Летом 2020 года Всемирный банк заявил о приостановке публикации рейтинга, сославшись неточности из-за нарушений методологии. Подробностей тогда не сообщалось.
Отчёт юристов о том, кого привлекать к ответственности, пока не готов. Кристалина Георгиева заявила, что не согласна с выводами расследования, отмечает "Коммерсантъ". Джим Ён Ким и Симеон Дянков ситуацию пока не комментировали.
Газета также напоминает, что все трое имеют многолетние карьерные связи с Россией. В частности, Дянков был ректором Российской экономической школы в Москве. "Коммерсантъ" допускает, что Россия и Китай могут быть вовлечена в конфликт вокруг Doing Business.
Осужденная за мошенничество экс-директор компании «Центр поинт» вышла на свободу
Осужденная за мошенничество основатель и бывший директор строительной компании «Центр пойнт групп» Майя Рчеулишвили вышла на свободу – сегодня утром в Апелляционном суде было оформлено соответствующее процессуальное соглашение. Как пишет агентство «Новости-Грузия», закрыто дело строительной компании «Центр пойнт», продолжавшееся 11 лет.
Майя Рчеулишвили сегодня днем покинула женскую колонию №5 в городе Рустави, где она отбывала наказание в последние годы.
«Во-первых, я прошу прощения за то, что [строительство] так опоздало, во-вторых, я хотела бы поблагодарить мэрию за то, что они так поддержали нас и благодарю бога за то, что все закончилось … Теперь все ООО переданы инвесторам и, я уверена, что под надзором мэрии все закончится хорошо. Должны быть закончены пять крупных объектов, ведутся ремонтные работы … Я прошу прощения у всех пострадавших за то, что это происходит так поздно и за это опоздание я сидела в тюрьме», – сказала Майя Рчеулишвили журналистам.
В марте 2017 года суд признал Майю Рчеулишвили виновной и в присвоении денег путем мошенничества во время строительства жилого комплекса в Тбилиси.
За год до этого, в июле 2016 года, Рчеулишвили была арестована в зале Тбилисского городского суда по другому делу — присвоение средств при строительстве жилого комплекса в Аджарии.
Еще одна основательница компании – Русудан Кервалишвили, которая является родной сестрой Майи Рчеулишвили, также была осуждена по делу о мошенничестве, четыре года отбывала наказание в женской колонии в Рустави и вышла на свободу в марте 2021 года.
По информации «Имеди», главным требованием прокуратуры, на основании которого было оформлено процессуальное соглашение с Майей Рчеулишвили, стало удовлетворение всех пострадавших вкладчиков, не получивших квартиры от «Центр пойнта».
В Эргнети обсудили судьбу лиц, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов
В селе Эргнети накануне состоялась 16-я встреча Координационного механизма по выяснению судьбы и местонахождения лиц, пропавших без вести в связи с вооруженными конфликтами 1990-х гг. и августа 2008 г. Об этом сообщили в Международном Комитете Красного Креста (МККК).
Координационный механизм был создан в 2010 году под эгидой и при технической и экспертной поддержке МККК, выполняющего роль нейтрального посредника. В рамках этой исключительно гуманитарной платформы для обмена собираются представители грузинской, российской и югоосетинской сторон.
«Обсуждение включало обновленную информацию о прогрессе, достигнутом со времени предыдущей встречи Координационного механизма в октябре 2020 года, а также усилия, необходимые для выяснения судьбы 122 лиц, все еще считающихся пропавшими без вести в связи с вооруженными конфликтами», – заявили в МККК.
Впервые встреча прошла под председательством Даниэля Мак Суини – представителя МККК по вопросам пропавших без вести на Кавказе, назначенного на эту должность в феврале 2021 года.
«Моя главная цель - поддержать текущую работу по выяснению судьбы и местонахождения людей, которые остаются пропавшими без вести. Этого можно достичь, сотрудничая со сторонами конфликта, чтобы найти новый способ совместной работы, более эффективный и устойчивый, чем сегодня. Решения по делам о пропавших, идентификация останков и передача их семьям могут помочь облегчить боль семей, глубоко страдающих от отсутствия своих близких и от неясности», – заявил Мак Суини.
Армения обратилась в Гаагский суд с иском против Азербайджана
Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в Гааге за нарушение Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Об этом в четверг сообщили в главном судебном органе ООН, пишет «Радио Азатутюн».
Согласно заявлению Гаагского суда, истец утверждает, что «Азербайджан десятилетиями подвергал армян расовой дискриминации», а «в результате проводимой государством антиармянской политики армяне систематически подвергались дискриминации, массовым убийствам, пыткам и другим унижениям».
Армения подчеркивает, что насилие направлено против лиц армянской национальности или происхождения.
«Эта практика была вновь применена в сентябре 2020 года после агрессии Азербайджана против Республики Арцах [Нагорный Карабах - ред.] и против Армении», и «во время этого вооруженного конфликта Азербайджан совершил серьезные нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации»», – говорится в иске.
Официальный Ереван в своем иске подчеркивает, что даже после окончания боевых действий и вступления в силу режима прекращения огня 10 ноября 2020 года Азербайджан продолжил убивать, пытать и иным образом унижать армянских пленных, заложников и других задержанных лиц. Истец обвиняет Азербайджан, в частности, в нарушении статей 2, 3, 4, 5, 6 и 7 вышеупомянутой Конвенции, отмечая, что все дальнейшие попытки Еревана положить конец нарушениям Баку были тщетными.
Следовательно, Армения требует от Гаагского суда «привлечь Азербайджан к ответственности за нарушения Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, предотвратить дальнейший ущерб и компенсировать уже нанесенный ущерб».
Истец также просит Международный суд, «исходя из крайней экстренности», распорядиться о принятии предварительных мер, чтобы «защитить и сохранить права Армении, права армян от дальнейшего ущерба, предотвратить эскалацию и расширение этого спора». Согласно правилам Гаагского суда, требование о предварительных мерах имеет приоритет над всеми остальными делами.
Между тем, в МИД Азербайджана заявили, что Баку будет «решительно защищаться» и планирует подать встречный иск с обвинением Армении в тех же нарушениях.
МИД РФ назвал вторжение СССР в Польшу «освободительным походом»
СССР в 1939 фактически разделил Польшу с нацистской Германией
МИД России использовал термин советской историографии - "освободительный поход" - применительно к нападению Красной Армии на Польшу 17 сентября 1939 года, во время Второй мировой войны.
"17 сентября 1939 Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием" - говорится в твите, опубликованном в официальном аккаунте МИД. К нему прикреплено видео, в котором изложена позиция Москвы относительно событий 1939 года. В частности, приводятся слова президента Владимира Путина, возложившего ответственность за них на тогдашнее руководство Польши.
Советские войска вошли на территорию Польши спустя 17 дней после нападения нацистской Германии на эту страну. За несколько дней до этого нападения в Москве был подписан так называемый пакт Молотова-Риббентроппа. Впоследствии был заключён ещё один договор, о дружбе и границах, по которому Германия и СССР фактически разделили территорию Польши между собой.
Термин "освободительный поход" появился в советской печати и официальных заявлениях сразу после вторжения в Польшу в 1939 году. Утверждалось, что советские войска освобождают Западную Беларусь и Западную Украину от буржуазно-помещичьей Польши. Впоследствии почти все территории, которые тогда заняла Красная Армия, были присоединены к СССР. Сейчас это части территорий Украины, Беларуси и Литвы.
МИД России и российские власти, включая президента Владимира Путина, в последнее время активно выступают в оправдание пакта Молотова-Риббентроппа, однако термин "освободительный поход" ранее российский МИД не употреблял.
В Беларуси в пятницу впервые отмечают новый праздник - День народного единства. Он был учреждён указом Александра Лукашенко в июне 2021 года. Выступая на днях на церемонии вручения госнаград в Минске Лукашенко назвал день 17 сентября 1939 года важной вехой в истории формирования белорусской нации. "Только вдумайтесь: если бы не было 17 сентября (1939
года), не было бы нашей страны. На карте тогда был только клочок от центра нынешней Беларуси до Мозыря. Лоскут - вот что представляла тогда наша республика. И тогда, в сентябре 1939 года, все изменилось, и мы обрели нашу республику в тех границах, которые свято храним", - сказал Лукашенко.
Решение отметить события 17 сентября 1939 года как государственный праздник вызвало резко негативную реакцию соседей, пишет Белорусская служба Радио Свобода. В частности, МИД Литвы заявили, что официальный Минск "игнорирует преступления, совершенные двумя самыми жестокими тоталитарными режимами ХХ века". МИД Польши назвал установление праздника "частью действий России, направленных на переосмысление чрезвычайно сложной истории региона".
- Российские власти, включая президента Владимира Путина, не раз выступали с заявлениями о недопустимости сравнивать режим, существовавший в СССР при Сталине, с гитлеровской Германией. Они называют это "пересмотром итогов Второй мировой войны".
- 1 июля нынешнего года президент России подписал закон, который запрещает публично во время выступления, в фильмах, в СМИ и интернете отождествлять цели, решения и действия руководства СССР, командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями руководства нацистской Германии, командования и военных нацистской Германии, установленными приговором Нюрнбергского трибунала.
COVID-19 в Грузии: 2039 новых случаев, 56 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 56 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 8446.
За сутки в стране выявили 2039 новых случаев коронавируса. Накануне провели 31 532 теста: PCR-тестов – 13 154, экспресс–тестов на антиген – 18 378.
Выздоровели еще 2192 пациента. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 591 766, выздоровевших – 556 810.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,47%, за последние 14 дней составляет 7,31%, за неделю – 7,21%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 19 148 человек, всего в Грузии использовано 1 610 309 вакцин.
Россельхознадзор обеспокоен нарушениями при поставках продукции из Грузии
В Россельхознадзоре заявили, что обеспокоены участившимися случаями выявления карантинных объектов в растительной продукции, ввозимой в Россию из Грузии.
«Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном - в персиках», – говорится в сообщении российского ведомства.
В Москве отмечают, что уведомления по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии. 16 сентября Россельхознадзор в формате видеоконференции провел переговоры с представителями грузинского ведомства.
«Россельхознадзор в соответствии с законодательством Евразийского экономического союза просит принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося. Грузинская сторона пообещала в ближайшее время направить все необходимые материалы, а также расширить программу государственного фитосанитарного мониторинга для полноценного охвата зон выращивания культур, предназначенных для экспорта в РФ, холодильников и складских помещений», – сказано в сообщении.
Ранее в пресс-службе Минсельхоза Грузии сообщили, что с 1 мая из страны экспортировали 28,7 тысяч тонн персиков и нектаринов на сумму 26,1 млн долларов. Большую часть продукции, 18,9 тысяч тонн вывезли в Россию.
В ходе переговоров ведомств России и Грузии также было отмечено, что по итогам текущего периода 2021 года объем поставок грузинского продовольственного картофеля на территорию России заметно вырос и составил порядка 17 тысяч тонн, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 1 600 тонн.
Приложение «Навальный» исчезло в России из Google Play и App Store
Приложение "Навальный" больше не доступно для российских пользователей в Google play и App Store. Об этом сообщает команда Алексея Навального.
Это произошло утром 17 сентября, в день, когда в России началось трехдневное голосование на выборах в Госдуму, а также в региональные и муниципальные органы власти.
В приложении публикуют сообщения с сайта оппозиционного политика. Также там есть функция "Умного голосования".
С компьютера приложение всё ещё доступно в Google Play, однако в мобильной версии онлайн-магазина его больше найти нельзя. Также приложение "Навальный" не удалось найти в мобильной версии App Store, сообщает "Дождь" ( телеканал признан в России СМИ-"иностранным агентом").
Накануне выборов Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают "Умному голосованию" обходить блокировки. Если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи "Умному голосованию", это будет рассматриваться властями как "иностранное вмешательство в выборы", заявили в Роскомнадзоре.
В начале сентября суд в Москве решил, что поисковики должны убрать "Умное голосование" из выдачи. "Яндекс" согласился, а Google этого не сделал. В московский офис компании приходили судебные приставы.
15 сентября сторонники Алексея Навального опубликовали свои рекомендации по голосованию на выборах в Госдуму и в другие органы власти. Вечером того же дня российские пользователи Интернета сообщили о проблемах с доступом к сервису Google Docs, где были опубликованы списки "Умного голосования".
- Сторонники Навального называют свою стратегию "Умным голосованием" – они предлагают голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей "Единой России". Партийная принадлежность при этом не важна.
Бибилов призвал жителей Южной Осетии проголосовать на выборах в Госдуму РФ
В самопровозглашенной республике Южная Осетия на 10 избирательных участках началось голосование по выборам депутатов Государственной думы Российской Федерации, которое будет проходить три дня – 17, 18 и 19 сентября.
Участки расположены в Цхинвали, Джаве, Знаури, Кваиси и Ахалгори, а также на 4-ой российской военной базе.
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов призвал граждан Российской Федерации, проживающих в Южной Осетии, принять активное участие в выборах депутатов Государственной думы РФ. Он подчеркнул, что «жители республики всегда отличались высокой политической культурой».
«Я уверен, что долг каждого гражданина РФ, который проживает в Южной Осетии, прийти на избирательный участок и проголосовать. Мы знаем, что абсолютно во всех сферах жизнедеятельности нашей республики, наш стратегический партнер в лице России играет ключевую роль. Нам есть за что быть благодарными политическому руководству и россиянам, которые в самый тяжёлый период в прямом смысле спасли наш народ», – сказал Бибилов на правительственном совещании.
Он поручил министрам и главам ведомств организовать в своих коллективах и в подведомственных организациях разъяснительную работу о значении этих выборов для Южной Осетии и призвал общественность республики проявить максимально активную позицию в дни голосования.
Как ранее писало «Эхо Кавказа», югоосетинские избирательные участки на выборах в Госдуму приписаны к Читинскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, абхазские – к Даурскому одномандатному избирательному округу Забайкальского края, Павловскому одномандатному избирательному округу Воронежской области, Всеволожскому одномандатному избирательному округу Ленинградской области и Самарскому одномандатному избирательному округу Самарской области.
Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми республиками 26 августа 2008 года, после пятидневной войны с Грузией. За исключением Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают эти регионы как территории Грузии, находящиеся под оккупацией России. Большинство жителей Южной Осетии и Абхазии имеют российское гражданство.
Нона Гаприндашвили подала иск против Netflix на $5 млн
Легендарная грузинская шахматистка Нона Гаприндашвили подала в суд на Netlix, – об этом сообщает The New York Times.
Дело касается мини-сериала Netflix «Ход королевы». Согласно иску, в одном из эпизодов телесериала была озвучена неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили. В частности, в сериале говорится, что Гаприндашвили никогда не играла против мужчин, что является ложью.
В иске утверждается, что в эпизоде сериала «Ход королевы» описаны события 1968 года. К тому времени Гаприндашвили провела матчи как минимум с 59 шахматистами-мужчинами, в том числе с 10 гроссмейстерами.
«Netflix нагло и сознательно лгал о достижениях Гаприндашвили с целью создать впечатление, будто его вымышленный герой сумел сделать то, что не сделала ни одна другая женщина, включая Гаприндашвили», – говорится в судебных документах.
В иске также утверждается, что Netflix еще больше оскорбил Нону Гаприндашвили, когда представил её его как российскую шахматистку, несмотря на то, что Грузия все еще борется с российской агрессией.
Адвокаты Ноны Гаприндашвили требуют от Netflix не менее пяти миллионов долларов для компенсации ущерба.
Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляет группа американских и грузинских юристов, пишет Общественный вещатель.
Освобожден гражданин Грузии, задержанный российскими военными близ села Кирбали
Гражданин Грузии Зураб Датиашвили, задержанный российскими военными близ села Кирбали у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, освобожден. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности Грузии.
В ведомстве заявили, что после похищения гражданина была активирована горячая линия и проинформирована Миссия наблюдателей ЕС в Грузии.
Через час Зураб Датиашвили был освобожден и переправлен на территорию, которая контролируется центральными властями Грузии.
О задержании пастуха из села Кирбали сообщил накануне лидер антиоккупационного движения Давид Кацарава.
В Абхазии подтверждено 72 случая инфицирования COVID-19
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 382 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 72 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 28 пациентов. Состояние 11 человек оценивается как тяжелое, 13 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 28 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 10 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 16 пациентов, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 5 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 10 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 67 пациентов, состояние 9 человек тяжелое.
- По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 26 549 человек. Зарегистрировано 397 летальных случаев. Выздоровели 21 820 человек.
В России начинаются выборы в Государственную думу
В России 17 сентября начинаются выборы депутатов Госдумы, губернаторов, депутатов регионального и городского уровней. Основной день голосования состоится в воскресенье, 19 сентября.
Первыми избирательные участник открылись на Чукотке и Камчатке.
Голосование в Госдуму проходит в один тур согласно смешанной системе – должны быть выбраны 225 депутатов по партийным спискам и 225 депутатов – по одномандатным округам. Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы зарегистрировали 14 партий.
Для простого большинства в Думе необходимо 226 мандатов, для конституционного - 300.
Впервые на парламентских выборах разрешена процедура электронного голосования. К ней, по решению ЦИК, допущены жители Москвы, Мурманской, Нижегородской, Ярославский, Курской и Ростовской областей, а также жители аннексированного Севастополя.
Незадолго до голосования сторонники Алексея Навального опубликовали рекомендации в рамках проекта «Умное голосование». Соратники оппозиционера предложили голосовать за кандидатов, которые, по их мнению, имеют наибольшие шансы выиграть у представителей «Единой России». Партийная принадлежность при этом не важна.
На выборах в Госдуму в Москве большинство поддержанных «Умным голосованием» кандидатов – представители КПРФ, но есть и представители других партий. Свои рекомендации по голосованию в Москве опубликовал и мэр Сергей Собянин. В его списке – не только кандидаты от «Единой России», но и, например, Галина Хованская (СРЗП) по Ленинградскому округу.
Российские власти считают, что соратники Навального распространяют запрещенный контент и настаивают на блокировке ресурсов. Роскомнадзор обвинил американские IT-компании Google, Apple, Cloudflare и Cisco в том, что они помогают «Умному голосованию» обходить блокировки. Если иностранные компании не исполнят требования по прекращению помощи «Умному голосованию», это будет рассматриваться властями как «иностранное вмешательство в выборы», заявили в Роскомнадзоре.
В Совете Федерации в четверг, в преддверии выборов, прошло заседание комиссии по предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Как следует из заявлений официальных лиц, большое внимание было уделено «Умному голосованию». А представитель МИД Олег Гаврилов сообщил, что Москва направила США демарш о недопустимости «вмешательства в выборы».
Экс-премьера Киргизии задержали по делу о руднике Кумтор
В Киргизии задержали бывшего премьер-министра Джоомарта Оторбаева – по подозрению в коррупции по делу о разработке золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщил государственный комитет нацбезопасности страны.
Следователи считают, что Оторбаев нарушил требования водного кодекса Киргизии и закона «О воде» в интересах зарубежной компании. Как утверждается, экс-премьер оказал давление на государственную комиссию при проведении экологической экспертизы по генеральному плану рудника и выдал согласие на уничтожение двух ледников.
В начале августа по делу Кумтора арестовали бывшего премьера Киргизии Темира Сариева. По версии следствия, он занизил сумму экологического ущерба от работы рудника.
На допросе в комитете нацбезопасности был и бывший президент Аскар Акаев. Он проживает в Москве и добровольно приехал в Бишкек. Акаев выразил готовность сотрудничать со следствием. После допроса он улетел обратно в Москву.
Месторождение Кумтор разрабатывалось совместно с канадской компанией Centerra Gold, но затем правительство Киргизии запустило процесс национализации рудника. В августе Бишкек начал денонсировать соглашения по месторождению.
Члены партии «Гирчи – Больше свободы» разгромили автомобиль у здания СГБ
Члены партии «Гирчи – Больше свободы» устроили перформанс с разгромом автомобиля у здания Службы государственной безопасности Грузии. Лидер политического движения Зураб Джапаридзе заявил, что точно также будет разгромлена СГБ, сообщает SOVA.
В качестве мишени партия выбрала автомобиль марки Skoda Octavia. Как отметил Джапаридзе, именно на таких разъезжают сотрудники Службы госбезопасности. Члены «Гирчи – Больше свободы» символически разгромили кувалдами машину. По словам Джапаридзе, автомобиль принадлежит им. Задержаны, по меньшей мере, два участника перформанса.
«Этот Мордор будет разрушен, как только сменится правительство. Первое, что надо сделать, - положить конец этому безумию», - сказал лидер партии.
Такой стала реакция «Гирчи – Больше свободы» на сообщения о массовой прослушке, осуществляемой грузинскими спецслужбами. В частности, появилась информация о том, что СГБ следила за духовенством и сотрудниками иностранных дипмиссий.
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