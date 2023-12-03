НАТО: поддерживать Киев нужно как в плохие, так и в хорошие времена

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью германскому телеканалу Das Erste назвал ситуацию с Украиной критической.

«Нам нужно готовиться к плохим новостям. Конфликты развиваются поэтапно. Но мы должны поддерживать Украину как в плохие, так и в хорошие времена», — сказал Столтенберг. Он признал, что западные союзники не смогли поставить Киеву боеприпасы в достаточном количестве.

Столтенберг не стал отвечать на вопрос журналиста о том, как сейчас нужно действовать украинской армии. Глава НАТО отметил, что принятием сложных решение занимается руководство Украины и военные.

В начале ноября журнал The Economist опубликовал интервью с главнокомандующим вооружёнными силами Украины Валерием Залужным. Он признал, что война зашла в тупик и боевые действия могут обернуться затяжной позиционной войной.

Президент Украины Владимир Зеленский после интервью Залужного отметил, что не считает ситуацию патовой, но признал, что ситуация на поле боя остаётся сложной.

В то же время из слов и Залужного, и Зеленского следует, что они верят в возможность украинских военных провести успешное наступление в случае поставок Украине достаточного количества вооружений и боевых самолётов.

В недавнем разговоре с Associated Press Зеленский сообщил, что из-за недостатка вооружений Украина пока не достигла желаемых результатов. При этом украинский президент отметил, что Киев уверен в своих действиях и не собирается капитулировать. Зеленский также напомнил, что внимание мирового сообщества переключилось на конфликт на Ближнем Востоке.

В октябре президент США Джо Байден направил в Конгресс анонсированный ранее запрос более чем на 105 миллиардов оборонной помощи, включавший 61,4 миллиарда долларов помощи Украине и 14,3 миллиарда помощи Израилю. До сих пор Конгресс не поддержал этот запрос администрации Байдена. В США признали, что из-за этого пакеты помощи Украине стали меньше, отмечает Украинская служба Радио Свобода.

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель весной объявил о трехэтапном плане, согласно которому ЕС должен предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, сначала с помощью имеющихся запасов, а затем через контракты о совместных закупках и увеличении производства. К концу года стало известно, что блок не успевает выполнить эти объемы, хотя Боррель заявил, что они остаются «политической целью».

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