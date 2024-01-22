НАТО проводит учения против удара «практически равного противника»

Североатлантический союз начинает сегодня крупнейшие за последние почти 40 лет учения, симулирующие конфликт с «практически равным противником».

В учениях «Стойкий защитник» будут задействованы около 90 тысяч человек из стран НАТО и кандидат на вступление в союз – Швеция. Манёвры продлятся до конца мая на территории от Норвегии до Румынии.

В учениях «Стойкий защитник» также примут участие более 50 кораблей, свыше 80 истребителей, вертолётов и беспилотников и не менее одной тысячи боевых машин. Как заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи, учения покажут, что НАТО может проводить и поддерживать сложные операции на суше, море, в воздухе, киберпространстве и космосе «в течение нескольких месяцев».

Последние учения такого масштаба НАТО проводил в 1988 году, в них участвовали около 125 тысяч солдат.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину многие западные политики, включая президента США Джо Байдена, выдвигали тезис, что Россия может напасть на одну из стран НАТО в случае, если добьётся успеха в украинской войне. Москва такие планы отрицает.

По информации агентства dpa, сценарий маневров «Стойкий защитник» – нападение России на одну из стран НАТО, которое приводит в действие статью 5 договора Североатлантического союза о коллективной обороне.