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НАТО: Россия потеряла под Бахмутом в пять раз больше солдат, чем Украина
Разведка НАТО оценила потери российских войск под Бахмутом как превосходящие украинские потери в пять раз. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в НАТО.
Ранее о крупных потерях российской армии сообщали американский Институт изучения войны и командующий сухопутными силами Украины генерал-полковник Александр Сырский. Однако Институт изучения войны заявил, что военное противостояние под Бахмутом может продлиться ещё несколько месяцев.
Министр обороны США Ллойд Остин заявил в понедельник, что даже если российским войскам удастся взять Бахмут, это не станет переломом в войне. По его мнению, Бахмут имеет «более символическое, чем стратегическое или оперативное значение», и переход его под контроль той или другой стороны не будет означать решающего перевеса.
Бои под Бахмутом продолжаются уже около полугода. До войны в этом городе в Донецкой области проживало около 70 тысяч человек. Сейчас он практически превращён в руины. Российское командование и глава «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин в последнее время несколько раз сообщали об окружении Бахмута и почти полном уничтожении сопротивления противника. Украинская сторона заявляет, что её войска продолжают держать оборону города.
В понедельник президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание с командованием армией. По его итогам он заявил, что Украина не будет выводить из Бахмута войска, а продолжит оборону.
- 12 февраля Би-би-си и издание «Медиазона» опубликовали данные о потерях российской армии с начала войны. По подсчётам журналистов, основанным на открытых источниках, погибли 14 тысяч 93 российских военных. Речь идёт только о подтверждённых случаях гибели – реальное количество потерь может быть значительно выше.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
- По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть. В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон, России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
Другие новости дня
Очередная акция против закона об «иноагентах» проходит в Тбилиси
Бюро парламента Грузии сегодня приняло решение вынести на пленарное заседание два варианта законопроекта об «иноагентах», которые инициировало движение «Сила народа».
Накануне в правящей партии «Грузинская мечта» сообщили, что инициативы будут рассмотрены и, предположительно, утверждены в четверг, 9 марта.
«Грузинская мечта» и «Сила народа» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта, один из которых они называют «грузинским», а второй – «американским». Затем документы будут направлены в Венецианскую комиссию.
У здания парламента Грузии с утра собрались противники закона об «иностранных агентах». Они считают, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм.
У здания парламента расклеили плакаты «Нет российскому режиму!» с изображением президента России Владимира Путина и экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили.
По информации грузинских СМИ, в парламенте и сегодня усилены меры безопасности, ограничено передвижение внутри здания.
Накануне обсуждение законопроекта переросло в драку. Лидеров оппозиции вывели из зала, где проходили комитетские слушания.
Участники акции протеста возле здания парламента под звуки гимна Украины развернули флаги Евросоюза и Грузии. Они выразили протест против законопроекта об «иноагентах», напоминая, что будущее Грузии в Европе. Участники митинга скандировали: «Рабы!», «Нет русскому закону!»
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Оппозиция в Турции выдвинула единого кандидата на пост президента
В Турции единым кандидатом на пост президента от оппозиционного «Народного альянса», состоящего из шести партий, выдвинут Кемаль Кылычдароглу. 74-летний политик возглавляет Народно-республиканскую партию, основателем которой был первый президент Турции Мустафа Кемаль Ататюрк.
Как сообщает «Евроньюс», переговоры о выдвижении единого кандитата от оппозиции проходили трудно. В частности, с кандидатурой не была согласна лидер «Хорошей партии» Мераль Акшенер. Бывшая министр внутренних дел, чья партия вторая по влиянию в оппозиционном блоке, поддерживает как мэра Стамбула, так и мэра Анкары в качестве оппонентов Кемалю Кылычдароглу. Она согласилась не выходить из «Народного альянса» в обмен на обещание, что в случае победы оппозиции, вице-президентами станут мэр Анкары и мэр Стамбула.
Оппозиция, в случае победы своего кандидата на выборах президента Турции, намеченных на эту весну, предлагает ограничить некоторые полномочия главы государства и добиваться укрепления элементов парламентской системы, сообщает Reuters.
Реджеп Эрдоган объявил, что 10 марта подпишет указ о подготовке к выборам. После подписания указа начнется 60-дневный предвыборный период, который, как ожидается, завершится голосованием 14 мая.
В предвыборных дебатах будет, по всей вероятности, преобладать тема недавнего мощного землетрясения, жертвами которого стали десятки тысяч жителей Турции. Главная претензия оппозиции к президенту Эрдогану - недостаточная подготовка властей к преодолению последствий разрушительных подземных толчков и недостатки в оказании помощи пострадавшим.
Собор Парижской Богоматери откроется в конце 2024 года
В понедельник в Париже объявлено, что реконструкция Собора Парижской Богоматери «идёт достаточно быстро», и можно надеяться на его открытие для богослужений и туристов в конце 2024 года, менее чем через шесть лет после пожара 15 апреля 2019 года.
Знаменитый шпиль собора сгорел и обрушился. Строительство нового шпиля можно будет наблюдать уже в этом году, заявил генерал Жан-Луи Жоржелен, командующий ремонтно-строительными работами.
«Возвращение шпиля в силуэт города, будет означать, что мы выигрываем битву за Нотр-Дам», – сказал армейский генерал агентству Associated Press.
Собственно реконструкция началась в прошлом году, через два года работ по укреплению строения и созданию безопасных условий для реставраторов и строителей.
Правительство решило восстановить шедевр архитектуры 12-го века в том виде, в каком он был известен до пожара. Будет воссоздан и 93-метровый шпиль, поднявшийся над собором в 19-м веке по проекту архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка.
Во вторник, 7 марта в подземном пространстве на против входа в собор открывается выставка, посвящённая реконструкции, научным и техническим разработкам, представлены и оставшиеся после пожара некоторые фрагменты интерьера собора.
США оценивают навыки украинских пилотов для обучения управлению F-16
По меньшей мере, два украинских пилота в настоящее время находятся в США и тренируются на авиасимуляторах на военной базе в Тусоне, в штате Аризона. Цель этих тренировок - оценить навыки пилотов, чтобы понять сколько времени займет программа обучения украинских военных лётчиков на современных западных самолётах, в том числе истребителях F-16. Об этом сообщают NBC News и CNN со ссылкой на источники.
Оценку украинских пилотов проводит 162-й истребительный авиаполк Национальной гвардии Аризоны, который специализируется на обучении полётам на истребителях F-16, сообщили два американских чиновника.
Ожидается, что уже в марте в США прибудут еще 10 украинских пилотов для такой аттестации.
Украина ранее призывала страны Запада к поставкам боевых самолётов. Речь идёт главным образом об истребителях F-16. На данный момент ни одна страна не поставляла Киеву боевых самолётов.
Вопрос о предоставлении Киеву истребителей страны НАТО обсуждают с конца января. Пока поставки Украине боевых самолетов допускали власти Франции и Нидерландов. Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки истребителей Украине, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта. Президент США Джо Байден ранее также заявил, что не рассматривает такую возможность . В то же время, по информации The New York Times, в администрации президента США не исключили передачу Киеву американских истребителей F-16 через третьи страны.
В конце февраля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сообщила, что в Вашингтоне обсуждают возможность предоставления Украине истребителей четвёртого или пятого поколений. При этом она уточнила, что решение о вероятных поставках будет принято после оценки потребностей Киева.
- После российского вторжения в феврале Украина потеряла почти всю свою боевую авиацию. Украинские власти неоднократно заявляли, что для успешного противостояния российской агрессии Украине необходимы боевые самолёты, в том числе не менее 180 истребителей.
Гарибашвили подтвердил в Берлине европейский выбор Грузии
«Грузия как никогда близка к своей цели и займет достойное место на карте Европы», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили во время выступления на торжественном открытии туристической выставки ITB Berlin 2023.
На международной выставке в Берлине Грузии предоставлено право быть хозяйкой мероприятия, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Сегодня, когда Совет Европейского Союза признал европейскую перспективу Грузии, мы как никогда близки к нашему цивилизационному выбору, усилия каждого грузина направлены на день, когда Грузия, наконец, займет на карте Европы то место, которое мы заслужили своей историей и культурой, нашим прошлым и настоящим», - заявил Гарибашвили.
Он заверил, что и правительство, и народ Грузии делают все для достижения этой цели.
Премьер никак не затронул в своем выступлении самую горячую тему в Грузии - дискуссии вокруг планируемого принятия закона об иноагентах. Против этой инициативы выступили сотни организаций, представляющих различные сферы, обсуждения в парламенте проходят на фоне акций протеста.
Посол ЕС Павел Герчинский заявил, что эта инициатива противоречит как минимум двум из 12 рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в ЕС. Серьезную обеспокоенность уже несколько раз выразил Госдеп США.
Президент Грузии предупредила, что в ходе обсуждения законопроектов в парламенте звучат антиконституционные заявления и предложила запретить партии, чьи действия противоречат Конституции. Зурабишвили указала, что высший закон страны обязывает конституционные органы принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Евросоюз.
Правящая партия «Грузинская мечта» поддерживает принятие законопроекта, который инициировала аффилированное с ней движение «Сила народа».
Хельсинкская комиссия: принятие закона об иноагентах подтвердит упадок грузинской демократии
Хельсинкская комиссия Конгресса США выступила с заявлением по поводу инициированного в парламенте закона об иноагентах. В нем отмечается, что законопроект представляет собой посягательство на стратегическое партнерство и западный выбор грузинского народа. В комиссии считают, что принятие законопроекта подтвердит стремительный закат грузинской демократии, пишет SOVA.
«С момента восстановления независимости грузинский народ четко и последовательно сделал выбор в пользу демократического, евроатлантического союза. Впрочем, принятие антидемократического закона об иностранных агентах в русском стиле, станет поводом для критики Грузии на пути вступления в Евросоюз и НАТО и подчеркнет стремительный упадок грузинской демократии, а также продемонстрирует, что нынешнее правительство Грузии все больше поддерживает Россию - ту самую страну, которая оккупирует 20 процентов территории Грузии, похищает граждан, игнорирует суверенитет и ведет геноцидную войну в Украине.
Этот законопроект, а также продолжающийся демократический спад, в том числе аресты политических оппонентов, являются атакой на наше стратегическое партнерство и выбор грузинским народом Запада. С 1991 года Соединенные Штаты являются устойчивым и неутомимым другом грузинского народа. Это не изменится, независимо от позиции правительства. В духе этой дружбы мы призываем правительство Грузии отклонить предложенный законопроект и доказать свою приверженность демократии», - говорится в заявлении Хельсинкской комиссии.
Заявление Хельсинкской комиссии подписали: председатель комиссии Джо Уилсон, сопредседатель сенатор Бен Кардин, сопредседатель комиссии, демократ Стив Коэн и сенатор Роджер Уикер.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Мэр Тбилиси Каха Каладзе заразился коронавирусом
У мэра Тбилиси Кахи Каладзе подтвержден коронавирус, сообщила пресс-служба мэрии. Каладзе будет участвовать в управлении городским хозяйством дистанционно. Заседание городского правительства на этой неделе отменено.
Каким подштаммом коронавируса заразился мэр - не сообщается. Ранее инфекционисты предупреждали, что в стране уже фиксируются случаи подштамма «Кракен», пишет агентство «Новости-Грузия».
Он на 40% заразней своих предшественников и, хотя не отличается повышенной смертностью, все равно очень опасен для пожилых и тех, кто находится в группе риска.
Врачи-инфекционисты призывают Минздрав Грузии возобновить публикацию статистики по заболеваемости коронавирусом, завил директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.
Минздрав Грузии прекратил отдельно публиковать статистику в сентябре прошлого года, заявив о резком снижении случаев заражения, в то же время цифры постоянно обновляются на портале StopCov.ge.
В НАТО выразили обеспокоенность в связи с инцидентом в Карабахе
Специальный представитель генерального секретаря НАТО по Кавказу и странам Центральной Азии Хавьер Коломина коснулся обстрела азербайджанскими ВС автомобиля сотрудников полиции МВД непризнанного Нагорного Карабаха и гибели людей.
На своей официальной странице в Twitter Коломина написал: «Крайне обеспокоены сообщениями о смертельном инциденте в окрестностях Ханкенди/Степанакерта. Этот инцидент демонстрирует безотлагательность поиска решений нерешенных вопросов за столом переговоров. НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном».
Суд продлил арест оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе на полгода
Московский городской суд в понедельник продлил арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе на полгода. Он находится в СИЗО с апреля 2022 года.
В отношении Кара-Мурзы возбуждено три уголовных дела: о «фейках» про российскую армию, об осуществлении деятельности «нежелательной организации» за работу с «Открытой Россией» и о госизмене.
В СИЗО Кара-Мурза жаловался на ухудшение состояния здоровья. Главный невролог УФСИН по Москве поставил ему диагноз «полинейропатия». Она входит в список диагнозов, исключающих пребывание в СИЗО. Однако суд отклонил ходатайство защиты о рассмотрении медицинских документов и перевода оппозиционера под домашний арест.
Также суд начал рассматривать дело Кара-Мурзы по существу. Процесс будет проходить в закрытом режиме. Адвокат Владимира Кара-Мурзы Вадим Прохоров после судебного заседания рассказал журналистам, что дело против политика будет рассматривать коллегия из трех судей, одним из которых, возможно, будет Сергей Подопригоров, входящий в «список Магнитского», в составлении которого принимал участие сам Кара-Мурза.
По сообщению Sota, прокурор в ходе заседания заявлял, что Кара-Мурза якобы хочет использовать суд как трибуну «для публичной дискредитации существующего режима с участием западных разведок ЦРУ и МИ-6».
Следующее судебное заседание по делу Кара-Мурзы состоится 13 марта.
- По версии следствия, выступая 15 марта в США перед членами Палаты представителей штата Аризона, Кара-Мурза, «действуя по мотивам политической ненависти, распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию». В частности, тогда речь шла о бомбардировках жилых районов и объектов социальной инфраструктуры Украины.
- Уже когда он был под арестом, против политика были возбуждены дела о сотрудничестве с нежелательной организацией и государственной измене.
Россия отказалась предоставлять ОБСЕ данные о вооруженных силах
Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ. Об этом сообщила американская ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на письмо российской стороны. Эту информацию изданию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов.
Из публикации следует, что впервые Россия уведомила о своем решении 16 января 2022 года. В письме Гаврилова говорилось, что отказ связан с решением Чехии «приостановить свои обязательства» в отношении России и отказом Украины участвовать в обмене информации о вооруженных силах в рамках Венского документа.
Кроме того, в письме российская сторона обвинила 29 стран-членов ОБСЕ в несоблюдении различных положений документа. Болгария, Польша и Франция, как утверждается в письме, не пригласили Россию на свои военные базы, а Нидерланды исключили Россию из списка адресатов уведомлений.
«Мы исходим из того, что если Россия направит свои данные, то они окажутся в руках вышеупомянутых государств», – говорится в письме.
Согласно заявлению ассоциации по контролю над вооружениями, по состоянию на февраль 50 государств – членов ОБСЕ предоставили необходимую информацию на 2023 год. Четыре государства – Армения, Монголия, Польша и Украина – сделали это «с задержкой», а Киргизия и Узбекистан не предоставляют данные уже на протяжении многих лет.
- Венский документ был принят в 2011 году Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он предполагает, что стороны будут обмениваться информацией о расположении части своих воинских формирований, об увеличении их численности и целях и задачах их дополнительного развертывания.
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты
Банк России в понедельник продлил действующие ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Они касаются как юридических, так и физических лиц. Ограничения будут действовать еще полгода - до 9 сентября.
Согласно действующим ограничениям, владельцы валютных счетов могут снять с них не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства можно получить только в рублях по курсу Центробанка. Юридические лица могут получать наличную валюту на оплату командировок в сумме не более 5 тысяч долларов или эквивалента в евро.
Кроме того, для банков продлен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Ограничения по наличной валюте банк объясняет введенными против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
- Новые правила обращения с наличной валютой Центробанк ввел 9 марта 2022 года, вскоре после начала военного вторжения России в Украину. Согласно им, банкам запрещено продавать гражданам наличную валюту, а с валютных счетов можно снять не более 10 тысяч долларов, остальные средства – в рублях по курсу на день выдачи.
Минский суд заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии
Суд в Минске заочно приговорил одного из лидеров белорусской оппозиции, бывшую кандидатку на пост президента Беларуси Светлану Тихановскую к 15 годам колонии по делу оппозиционного Координационного совета. Ей также назначили штраф в размере 11,7 тысячи долларов.
По тому же делу к 18 годам колонии приговорили бывшего министра культуры Павла Латушко, ещё трёх обвиняемых – Марию Мороз, Ольгу Ковалькову и Сергея Дылевского – к 12 годам колонии. Они так же, как Тихановская, находятся за пределами Беларуси.
Всех их суд признал виновными в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, призывах к захвату власти и возбуждении социальной вражды.
Ранее гособвинитель требовал для Тихановской и Латушко по 19 лет колонии, для остальных – по 12.
Координационный совет был создан в августе 2020 года на фоне массовых протестов против режима Александра Лукашенко после президентских выборов.
- На выборах, прошедших в августе 2020 года, ЦИК Беларуси признал победителем Александра Лукашенко. Независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях и вбросах в ходе выборов. Многие противники Лукашенко считают, что именно Светлана Тихановская на самом деле одержала победу, однако результаты выборов сфальсифицировали.
- После выборов в Беларуси прошли массовые протесты, которые были подавлены режимом Лукашенко с беспрецедентной жестокостью. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек. Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия.
- В 2021 году оппозиционера Сергея Тихановского, планировавшего участвовать в президентских выборах, приговорили к 18 годам лишения свободы по обвинению в организации массовых беспорядков и разжигании ненависти. В выборах участвовала его жена Светлана Тихановская.
- Ещё одному незарегистрированному кандидату в президенты Беларуси Виктору Бабарико ранее назначили 14 лет, главе его предвыборного штаба Марии Колесниковой – 11 лет. Они отбывают сроки в колониях.
- Под давлением правоохранительных органов многие белорусские оппозиционеры были вынуждены покинуть Беларусь.
Transparency International признана в РФ нежелательной организацией
Генпрокуратура России признала международную неправительственную организацию Transparency International нежелательной на территории страны.
В сообщении Генпрокуратуры говорится, что Transparency International, «формально выступая организацией, борющейся с коррупцией по всему миру», «вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, что представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности». Последняя формулировка является стандартной при признании организаций нежелательными. В чём заключается вмешательство во внутренние дела, ведомство не пояснило.
Признание организации нежелательной, помимо прочего, означает, что лица, сотрудничающие с ней, могут быть привлечены к уголовной ответственности.
Ранее российские власти внесли работающую в стране некоммерческую организацию Центр антикоррупционных исследований и инициатив „Трансперенси Интернешнл — Россия“» в реестр так называемых иностранных агентов. Эта организация характеризует себя как российская НКО, являющаяся «частью международного движения Transparency International, объединяющего более 100 независимых организаций по всему миру». Генпрокуратура объявила нежелательной именно «головную» организацию Transparency International со штаб-квартирой в Берлине.
Организация заявляет, что её миссия – «противодействовать коррупции и отстаивать принципы прозрачности, подотчетности, порядочности и честности». Как международная, так и российская Transparency публикуют расследования, посвящённые предполагаемым случаям коррупции, сотрудничают со СМИ в подготовке расследований, публикуют аналитические материалы и предложения по улучшению законодательства.
Российские власти признали нежелательными десятки зарубежных организаций. Недавно, в частности, такой организацией было признано издание «Медуза». По статье о сотрудничестве с нежелательной организацией несколько человек были приговорены, в том числе к реальным срокам.
Во въезде в Грузию отказали адвокату Ивана Сафронова
Адвоката Дмитрия Катчева, который защищает осужденного по обвинению в госизмене российского журналиста Ивана Сафронова, не пустили в Грузию. Об этом телеканалу «Дождь» рассказал адвокат Евгений Смирнов.
Катчев летел в Тбилиси из Москвы через Ереван. При вылете из московского аэропорта «Внуково» у него переписали данные паспорта и пропустили только после того, как пограничник написал кому-то, рассказал Смирнов.
В Ереване пассажиров, летевших в Грузию, из самолета не высаживали. В Тбилиси они прилетели вечером 5 марта, и по прилету Катчева не пустили в страну. Ему выдали документ, в котором в качестве основания были указаны «иные причины».
«Жене и маленькой дочери адвоката, вместе с которыми он летел, сказали выходить из аэропорта и не ждать его. У Катчева в это время забрали телефон, а его самого отправили в депортационную тюрьму, где он провел ночь. В 9 утра следующего дня его посадили на рейс в Ереван», – передает телеканал «Дождь».
Сообщается, что ранее проблем с въездом в Грузию у Катчева не возникало. В Тбилиси он поехал на несколько дней, после чего должен был вернуться в Россию и навестить своего подзащитного Ивана Сафронова в красноярской колонии, рассказал Евгений Смирнов.
- Ивана Сафронова арестовали в июле 2020 года и отправили в СИЗО «Лефортово». Суд посчитал доказанной версию следствия о том, что в 2017 году Сафронов передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и о деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его признали виновным в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- В сентябре 2022 года Ивана Сафронова приговорили к 22 годам лишения свободы в колонии строгого режима по обвинению в государственной измене. В декабре апелляционный суд оставил приговор в силе.
- Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи отрицают, что уголовное преследование Сафронова связано с его работой, но ранее они предлагали ему заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
- Президент России Владимир Путин дважды публично заявлял, что обвинения связаны с периодом работы в «Роскосмосе», куда Сафронов устроился советником гендиректора по коммуникациям в 2020 году. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уточнял, что президент «оговорился».
- В Грузии участились случаи недопуска оппозиционно настроенных россиян. С начала 2023 года во въезде в страну уже отказали правозащитнице и основательнице фонда «Насилию.нет», «иноагенту» Анне Ривиной, журналисту и писателю Филиппу Дзядко, адвокату Максиму Оленичеву и многим другим.
Министр обороны США: взятие Бахмута не будет стратегической победой РФ
Даже если российским войскам в ближайшее время удастся взять город Бахмут в Донецкой области, где в последние месяцы идут наиболее тяжёлые бои на российско-украинском фронте, это не будет означать перелома в ходе боевых действий. Об этом в понедельник заявил министр обороны США Ллойд Остин.
В последние дни появились сообщения о том, что некоторые украинские подразделения покидают Бахмут – город с довоенным населением около 70 тысяч человек, который Россия штурмует с осени прошлого года. В последние недели город оказался под угрозой окружения. Отряды «ЧВК Вагнера» взяли под контроль ряд районов на востоке и севере города. Большую его часть, однако, по-прежнему контролируют украинские силы. Город сильно разрушен. Президент Украины Владимир Зеленский и другие лидеры страны не раз называли Бахмут «крепостью», при попытках взять которую россияне несут большие потери.
Как заявил министр обороны США во время визита в Иорданию, Бахмут «имеет более символическое, чем стратегическое или оперативное значение». Он добавил, что не знает, удержат ли украинские силы Бахмут или нет, но даже если это не удастся, это не станет серьёзным успехом для России.
Аналитики подчёркивают, что к западу от Бахмута имеется сеть укреплений украинских войск, и возможное взятие города не означает, что российским войскам будет открыть путь к Славянску и Краматорску. Мнения о том, что взятие Бахмута станет лишь тактическим успехом для России, приводит, в частности, CNN. Wall Street Journal, однако, отмечает, что Украина в боях за Бахмут тоже понесла большие потери - в том числе и те её части, которые предполагалось использовать в весеннем наступлении. Украинский Генштаб это не комментировал.
В понедельник Офис президента Украины сообщил, что на заседании Ставки верховного главнокомандующего было принято решение продолжать оборону Бахмута. В сообщении говорится, что предложение исходило от командующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Ранее газета Bild писала, что между ним и президентом Владимиром Зеленским якобы возникли разногласия, и Залужный хотел вывести войска из Бахмута. Официальное сообщение, таким образом, выступает в роли опровержения.
- Основатель «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин утверждает, что именно эта структура, по-прежнему не имеющая в России официального статуса, штурмует Бахмут. Он неоднократно обвинял Минобороны России в недостаточной поддержке штурмовых отрядов «Вагнера», укомплектованных в том числе завербованными заключёнными, и называл битву за Бахмут решающим сражением войны. Ллойд Остин отметил, что, по его мнению, отряды «ЧВК Вагнера» действуют, возможно, несколько более эффективно, чем регулярная российская армия, отметив при этом, что эта разница невелика, а армия действует в Украине «не образцово».
Послы США и Германии выступили против принятия Грузией закона об «иноагентах»
Послы США и Германии выступили против принятия парламентом Грузии законопроектов об «иноагентах», внесенных в законодательный орган членами движения «Сила народа».
Американский дипломат Келли Дегнан подтвердила позицию Вашингтона, которую ранее несколько раз зафиксировал официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
«США, Организация Объединенных Наций, Евросоюз, Совет Европы, многие друзья Грузии выразили глубокую обеспокоенность в связи с этим законом, который, с большой вероятностью, стигматизирует гражданское общество, заставит замолчать независимые СМИ, заглушит независимые голоса, как это произошло в России и других подобных России странах», – сказала Дегнан.
«В этом законе нет необходимости. Мы призываем парламент пересмотреть, отозвать этот закон, в нем нет необходимости, и он не входит в интересы Грузии», – добавила она.
О позиции ЕС в своем Twitter-аккаунте напомнил посол Германии в Грузии Петер Фишер.
«Как друг, говорю вам, что позиция Евросоюза в отношении представленного «Силой народа» законопроекта неизменна. Принятие законопроекта будет несовместимо со стремлениями Грузии в ЕС, его нормами и ценностями», — заявил Фишер.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Эксперты: во втором законопроекте об «иноагентах» пропущен важный пункт
Члены движения «Сила народа», инициировавшие в парламенте Грузии законопроект «О регистрации иностранных агентов», утверждают, что дословно перевели американский закон – FARA. Однако грузинские эксперты обнаружили, что в законопроекте пропущен важный пункт, в котором идет речь об исключениях. Об этом пишет агентство «Новости-Грузия».
Согласно пункту статьи 613 американского закона, президент Соединенных Штатов устанавливает список стран, важных для обороны и безопасности Соединенных Штатов — их партнеры и представители не подлежат обязательной регистрации в качестве агента влияния иностранного государства.
Организация «Национальная платформа Грузии» заявила, что данная норма сознательно изъята из законопроекта, что коренным образом изменило его содержание.
«Это преднамеренное искажение подлинного американского права нанесет ущерб отношениям Грузии со стратегическими партнерами страны», — говорится в заявлении.
Медиа-эксперт Лаша Тугуши обратился к инициаторам законопроекта на заседании юридического комитета парламента.
«Поэтому все и говорят вам, что это — не американский закон… Вы убрали этот пункт, чем перевернули американский закон с ног на голову», — сказал Лаша Тугуши.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Владимир Познер: «Если есть ад, журналисты туда попадут»
Российские телеграм-каналы в понедельник обратили внимание на высказывание журналиста Владимира Познера с осуждением его коллег по профессии в связи с войной в Украине.
«Мне стыдно за мою профессию, мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Я не должен этого говорить, но я скажу. Я атеист, но если есть ад, то журналисты туда попадут», – сказал Познер, участвуя в Youtube-трансляции, организованной 6 дней назад организацией Code Pink (таймкод 1.21.25).
Многие восприняли эти слова как критику российской государственной пропаганды. Контекст выступления, однако, сложнее.
Стрим, в котором принял участие Познер, был посвящён войне в Украине. В его описании говорится, что «война в Украине началась в 2014 году, когда Соединённые Штаты организовали переворот в Украине, чтобы свергнуть режим, при котором Украина была нейтральной страной, и заменить её на антироссийский и проамериканский режим, который немедленно начал войну против Донбасса» – иными словами, повторяется кремлёвский нарратив о событиях в Украине. Организация Code Pink позиционирует себя как «феминистская организация, стремящаяся к тому, чтобы покончить с войнами и империализмом США».
Познер, выступая в качестве приглашённого гостя, около часа читает историческую лекцию о причинах, которые, по его мнению, привели к войне в Украине. Он признаёт ответственность Владимира Путина за вторжение, однако отмечает, что не считает его «сумасшедшим», – и пытается объяснить логику действий российского президента. При этом начинает Познер с распада Советского Союза и расширения НАТО на восток.
В своём выступлении телеведущий, хотя и с оговорками, по многим пунктам фактически или поддерживает тезисы Кремля, или по крайней мере выступает с их пониманием. Например, он утверждает, что Запад давал обещание не расширять НАТО (хотя и неформальное) и не сдержал его, а также утверждают, что США «щёлкали медведя по носу», провоцируя Россию. Также Познер задаётся вопросом, как бы отреагировали США, если бы в Мексике к власти пришёл антиамериканский президент и позвал на помощь российскую армию – зеркальная ситуация, по его мнению, произошла в Украине. Украинского президента Владимира Зеленского он считает полностью зависимым от США. При этом Познер не говорит, что поддерживает войну, а лишь призывает «анализировать факты» и понять логику Кремля. В этом контексте его оценка журналистов воспринимается прежде всего как критика западных СМИ, освещающих конфликт с проукраинских позиций. По словам Познера, представитель западных либеральных элит совершенно не понимают, что происходит в России и Украине.
Познер при этом подчеркнул, что российские власти в последнее время прибегают к репрессиям против противников войны: «Людей сажают в тюрьмы за то, что они выражают своё мнение». По словам Познера, большинство из тех, с кем он общается в России, выступают против войны, но 80% населения страны поддерживают Путина.
Владимиру Познеру 88 лет. Он известен западной аудитории ещё с советских времён, появляясь в качестве сотрудника советского Комитета по телевидению и радиовещанию в зарубежных ток-шоу. Вёл телемосты СССР – США. После распада СССР активно занимался журналистской деятельностью в России, выступал и как медиаменеджер. В последние годы вёл авторскую программу «Познер» на Первом канале.
Владимир Познер за год, прошедший с момента российского широкомасштабного вторжения в Украину, публично не комментировал происходящее. При этом его программа перестала выходить на Первом канале, о причинах этого официально не объявлялось.
Парламенту Грузии напомнили об абхазском сопротивлении закону об «иноагентах»
Депутат парламента Грузии от оппозиции Теона Акубардия напомнила коллегам, что абхазское общество выступает против принятия в самопровозглашенной республике закона об «иноагентах».
«Они аргументируют свою позицию тем, что закон нанесет ущерб гражданскому обществу и демократии», – сказала Акубардия на заседании юридического комитета.
Депутат считает, что в Тбилиси не должны принимать закон, против аналога которого выступают «даже в оккупированной Абхазии».
Как ранее неоднократно сообщало «Эхо Кавказа», в Абхазии хотят принять закон об НКО – иностранных агентах. Это должно произойти в рамках гармонизации абхазского законодательства с российским.
Год назад около четырехсот человек подписали обращение к абхазским властям, в котором говорилось, что ни сам закон, ни статус «иностранного агента» неприемлемы, так как ведут к дискриминации гражданских организаций и их сотрудников, ущемляют конституционные свободы граждан и идут вразрез с действующим законодательством.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
Площадь льда вокруг Антарктиды уменьшилась до рекордного уровня
Площадь морского льда вокруг Антарктиды сократилась до минимума с начала наблюдений. Это грозит таянием шельфовых ледников и, как следствие, повышением уровня мирового океана.
На конец февраля 2022 года площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды составляла 1,79 миллиона квадратных километров. Из-за таяния морского льда океанические волны накатывают на побережье материка, уменьшая его ледяной шельф. По данным учёных, сейчас для волн открыты уже две трети береговой линии – при среднем многолетнем значении около половины.
Таяние шельфовых ледников грозит повышением уровня мирового океана. Особые опасения у исследователей вызывает быстро тающий ледник Туэйтса. Уже сейчас он ежегодно сбрасывает в воду 50 миллиардов тонн льда. Если ледник растает полностью, уровень океана повысится более чем на полметра. В течение нескольких веков это маловероятно, считают учёные, но ледник очень быстро реагирует на глобальное потепление.
Антарктида является одним из наиболее стремительно нагревающихся регионов Земли. Ледники на ней тают быстрее, чем когда-либо за 5,5 тысяч лет.
Участника вылазки в Брянскую область обвинили в покушении на владельца «Царьграда»
ФСБ России утверждает, что предотвратила покушение на бизнесмена, владельца телеканала «Царьград» и активного сторонника войны против Украины Константина Малофеева. Организатором предполагаемого покушения спецслужба назвала Дениса Никитина (Капустина), командира так называемого Русского добровольческого корпуса, несколько дней назад совершившего вылазку с территории Украины в российскую Брянскую область и на короткое время занявшего два села.
При этом, как говорится в сообщении ФСБ, которое цитируют агентства, теракт готовили «украинские спецслужбы» – Никитин им, как утверждается, подконтролен.
«Террористический акт планировалось осуществить путем подрыва самодельного взрывного устройства, прикрепленного под автомобиль Малофеева», – говорится в сообщении.
В нём же упоминается, что по этой же схеме в августе прошлого года был взорван автомобиль Дарьи Дугиной, дочери радикального философа Александра Дугина. Она погибла. Во взрыве российские спецслужбы также обвинили Украину. На днях, рассуждая о вылазке в Брянскую область, российский президент Владимир Путин вспомнил и о Дугиной.
ФСБ также опубликовала видео, на котором некий человек производит манипуляции с автомобилем, как утверждается, принадлежащим Малофееву. Утверждается, что он закладывает взрывчатку. Видео снято в зимнее время. Что это за человек – не уточняется. Утверждается, что взрывчатку обнаружил и обезвредил робот-сапёр. При этом ФСБ опубликовала и ролик с разминированием – машина стоит в подземном гараже, очевидно, доехав туда с взрывным устройством.
2 марта «Русский добровольческий корпус» – его руководство утверждает, что это подразделение в составе так называемого Интернационального легиона вооружённых сил Украины – взял на себя ответственность за нападение на два приграничных села Брянской области. В вылазке участвовал и Никитин. Российские власти заявили о гибели двух мирных жителей в результате нападения и возбудили дело о теракте. Представители украинских властей называют случившееся внутрироссийским конфликтом – корпус состоит из граждан России.
Обвинения в подготовке покушения на Малофеева Никитин пока не комментировал. Сам Малофеев сказал, что не пострадал, и заявил, что «никакие угрозы не повлияют на его патриотическую позицию».
- Также в ФСБ заявили, что в августе 2022 года был предотвращен якобы организованный Никитиным теракт на объекте нефтегазового комплекса на территории Волгоградской области, причём некие связанные с ним граждане Кейнер и Ушков «при оказании вооруженного сопротивления были нейтрализованы» (в сообщениях российских спецслужб это синоним «убиты» - ред). При этом без упоминания Никитина об этом инциденте ФСБ сообщало ещё в августе. Тогда утверждалось, что подготовку курировали воюющие в Украине россиянин Андрей Чуенков и гражданин Украины Юрий Ионов. Чуенков в интервью Би-би-си утверждал, что не организовывал никаких диверсий, а Ионов, как выяснили журналисты, погиб в Мариуполе ещё в марте прошлого года.
Власти Белгородской области сообщили о трёх сбитых ракетах
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о трёх сбитых над регионом ракетах. По его данным, утром в понедельник в городе Новый Оскол сработали системы противовоздушной обороны. Известно об одном потрадавшем, у него осколочное ранение руки, сообщил Гладков в своем телеграм-канале.
Губернатор также утверждает, что есть повреждения от осколков нескольких фасадов и линии электропередачи «в нескольких селах Новооскольского округа».
- После начала российского военного вторжения в Украину власти приграничных регионов России, в том числе Белгородской области, регулярно сообщают об обстрелах населенных пунктов, есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- Российские войска, размещённые в приграничных регионах, обстреливают территорию Украины, в частности из Белгородской области огонь ведётся по Харькову и Харьковской области.
В Абхазию доставили тела двух бойцов, погибших на войне в Украине
В Абхазию доставили тела двух добровольцев, погибших на войне в Украине в конце декабря прошлого года. Адам Лагвилава и Нодар Абиджба воевали на стороне России в составе батальона «Пятнашка».
В Донецк для транспортировки тел бойцов на родину отправились сотрудники МЧС самопровозглашенной республики Абхазия во главе с руководителем ведомства Львом Квициния. Ранее в Донецке прошла церемония прощания с добровольцами.
«Двое наших сограждан погибли в боях в «ДНР» в конце декабря 2022 года. Из-за сложной военной обстановки доставить их тела из зоны боевых действий до сих пор не представлялось возможным», – сообщила пресс-службы МЧС.
В конце декабря стало известно, что под Авдеевкой погибли трое абхазских добровольцев, воевавших на стороне России. Тело 32-летнего Дмитрия Цвижба доставили в Сухуми 3 января текущего года.
По информации из открытых источников, на войне в Украине также погибли уроженцы Абхазии Ахра Киркинадзе, Артур Киркинадзе, Лоран Смыр, Рамин Бахтадзе, Беслан Тапагуа, Никита Зухба и Вячеслав Новицкий. Все они воевали на стороне России.
Кроме того, на войне погибли и грузинские беженцы, которые покинули родные дома во время войны в Абхазии, а после начала российского вторжения воевали на стороне Украины.
В Тбилиси проходит акция против законопроекта об «иноагентах»
На заседании юридического комитета парламента Грузии началось обсуждение законопроектов об «иноагентах», внесенных на рассмотрение членами движения «Сила народа». Депутаты от оппозиции пытаются помешать обсуждению, заявляя, что не позволят утвердить «российский закон».
На заседании произошла драка. Некоторых оппозиционеров силой вывели из зала заседаний комитета.
Заседание проходит в условиях беспрецедентных мер безопасности, принятых в законодательном органе. В частности, в парламент не пустили часть аккредитованных журналистов, а также представителей НПО и активистов, которые хотели принять участие в обсуждении инициативы. В здании объявлен «режим ограниченного допуска».
У входа в парламент и перед зданием законодательного органа между тем проходят акции протеста.
- Члены движения «Сила народа», формально объявившие о выходе из правящей партии «Грузинская мечта», внесли в парламент два законопроекта – «О прозрачности иностранного влияния» и «О регистрации иностранных агентов». Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским».
- Утверждается, что второй документ – перевод американского закона о регистрации иностранных агентов (FARA), который внесли в парламент, чтобы показать, насколько он репрессивен по сравнению с «грузинской» инициативой «Силы народа». Документ, в частности, предусматривает для нарушителей не только административную, но и уголовную ответственность.
- Представители грузинской оппозиции, НПО и журналисты, страны ЕС и США уверены, что власти Грузии пытаются перенять российский опыт борьбы с «иноагентами» и создать в стране репрессивный механизм. В Брюсселе заявили, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС.
- «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта. Затем они будут направлены в Венецианскую комиссию. В «Мечте» говорят, что если Венецианская комиссия выступит с неаргументированными замечаниями, они все равно утвердят документ.
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала, что использует свое право и наложит вето на закон об «иноагентах». При этом правящая партия, предположительно, сможет его преодолеть. Зурабишвили также предложила запретить в стране «антиконституционные партии». Согласно статье 78 Конституции Грузии, конституционные органы в пределах своих полномочий должны «принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора».
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