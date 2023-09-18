Сразу oговорю, что использую слово "нацизм" не как брань, как это нынче делают многие, а в его точном значении. Нацизм – это сокращение от национал-социализма, режима, который был у власти в гитлеровской Германии и который сейчас правит Россией. Советские избегали слова "нацизм", а тем более его развёрнутой формы национал-социализм, ибо второе слово звучало очень родным. Они предпочитали неправильный для Германии термин "фашизм" и говорили о "немецко-фашистских захватчиках", а знаменитый фильм Михаила Ромма, изобличавший гитлеровский режим, назывался "Обыкновенный фашизм". Но и при отсутствии в названии слова "социализм" зрители увидели в фильме большое сходство между гитлеровским и сталинским режимом.

Чтобы объяснить это сходство, важно уточнить определение нацизма, введя в него ключевое слово "тоталитарный". Нацизм – это национальный тоталитарный социализм. Россиянам больше знаком интернациональный тоталитарный социализм, или попросту коммунизм, который правил ими почти 75 лет и до сих пор полностью не выветрился. Появилась и третья форма – религиозный тоталитарный социализм, который сейчас правит в Иране.

Национализм, тоталитаризм и социализм доминируют в российской политической системе Главное во всех этих режимах – тоталитаризм. Различие в первом определителе – национальный, интернациональный или религиозный – наименее важно. Все эти режимы родственны и обычно дружественны. Это сейчас хорошо видно в объединении России, Китая и Ирана против ненавистной им демократии. Так же в свое время объединились против того же общего врага Гитлер со Сталиным и вместе начали против него Вторую мировую войну.

Из трех форм тоталитаризма новый путинский режим положил в свою основу именно национальный тоталитарный социализм, или попросту нацизм. Чтобы в этом убедиться, необходимо и достаточно установить, что все три главные его составляющие – национализм, тоталитаризм и социализм – доминируют в российской политической системе.

Что касается социализма, то Россия унаследовала его от советского коммунизма и никогда с ним не расставалась. Социализм, в отличие от коммунизма, не требует полной отмены частной собственности и рыночной экономики. Его определяют всеобщая медицина, образование и пр. и очень высокие налоги, необходимые для их обеспечения. Все это в России есть. Наличие же там миллионеров и рыночного сектора, как и в Швеции и других европейских социал-демократиях, никак не противоречит тому, что все эти страны являются социалистическими.

При существующем социализме для установления нацизма необходимо еще обеспечить его главную часть – национальный тоталитаризм. К тоталитаризму Россия возвращалась длинным и витиеватым путём. За последние 30 лет она сменила семь политико-экономических систем. Отказавшись от коммунизма, она перешла к демократии, но ненадолго. Вскоре она перешла уже к третьей системе, ельцинской автократии. При ослаблении власти Ельцина, в течение тех же 90-х она перешла к четвёртой системе – олигархии, прозванной в России семибоярщиной. Двухтысячные годы начинаются с перехода к пятой системе – хунте КГБ. Причем Путин, несмотря на его пост, вначале являлся лишь одним из членов группы. Хунта подавляет зачатки российской свободы, устанавливая так называемую управляемую демократию. Постепенно Путин подтягивает бразды правления и становится единоличным диктатором. Происходит переход к шестому режиму, снова автократии, теперь уже путинской, которая называет себя вертикалью власти.

Автократии нуждаются в поддержке народа, что Путину удается обеспечить за счет выручки от дорогой нефти, роста экономики, освобожденной от коммунизма, и порядком, возникшим после окончания беспредела. Хотя никаких его личных заслуг во всем этом не было, все это шло в его копилку и поддерживало его власть. Постепенно, однако, рост благосостояния застопорился, демократические процессы внутри страны и особенно вокруг расширялись, и рейтинг Путина начал падать. Он понимал, что для сохранения своей власти должен принять какие-то меры.

Какие именно, подсказал ему Крым. Путин пошел на его захват не столько ради реализации имперских амбиций, столько потому, что считал совершенно необходимым затормозить украинскую демократическую революцию и не дать ей выплеснуться на российскую территорию. Но тут он получил неожиданный бонус. Крымнашистская эйфория, последовавшая в результате аннексии полуострова, резко подняла его популярность. И он решил, что для сохранения власти ему нужна идеология. Этим решением он поставил Россию на путь тоталитаризма, ибо, принявши идеологию, авторитаризм становится тоталитаризмом. Совершив круг, пройдя через все метаморфозы, Россия возвратилась к разбитому корыту советского тоталитаризма, от которого остались одни щепки. Для того, чтобы их снова собрать, нужны были скрепы – новая правящая идеология.

когда припекло, Путину пришлось снова призывать идеологию и самому становиться идеологом Путин идеологии не любил, и в начале своего правления он от нее всячески отмежевывался. Он подчеркивал, что он и другие кагэбэшники – государственники, а не идеологи, а компартия была для них лишь обузой. Он даже перелицевал всю советскую историю, переквалифицировав в менеджеров главных коммунистов Сталина и Андропова. Однако, когда припекло, пришлось снова призывать идеологию и самому становиться идеологом.

Но где было ее взять, эту идеологию, когда ничего наготове не было? Большевики пришли к власти под знаменем коммунизма. Так же и Гитлер, уже с готовой нацистской идеологией. Но никакого идеологического знамени в тот момент над Кремлем не развевалось. Нужно было либо снова поднимать знамя коммунизма, либо срочно находить что-то новое.

Какие-то атрибуты коммунистической идеологии Путин восстановил вскоре по приходе к власти. Снова появились серп и молот и советский гимн. Был поднят на щит многолетний глава мирового коммунизма Иосиф Сталин. Но снова поставить коммунизм во главе нового тоталитарного режима было не сподручно. Все-таки он совсем недавно был отвергнут большой частью россиян. Нужна была более русская, национальная идеология.

Национальные идеи в постсоветской России расцвели и преумножились. Их спектр был широк, но доминировали различные формы тоталитарного национализма. Типичным и наиболее известным творением был "Русский мир". До поры до времени разработка этих идеологических прототипов происходила вне правительства и Путин их не очень привечал. Но когда дело дошло до выбора необходимой идеологии, он начал склоняться не к отработавшему себя коммунизму, а к национальному тоталитаризму и стал использовать основные элементы "Русского мира" и других подобных разработок.

Он сам начал совершать экскурсы в русскую историю и стал возвеличивать Ивана Грозного и Петра Первого. Путин начал разглагольствовать о каких-то русских традициях и ценностях и противопоставлять их неким западным. Он ясно указал, что из всех тоталитарных идеологий склоняется к выбору национальной, т. е. идеологии нацизма.

Свой выбор нацизма как государственной идеологии Путин подтвердил избранием своим идейным вдохновителем Ивана Ильина, русского философа, известного своей близостью к нацизму. Причем она проявлялась не только в его писаниях, но и в его почитании Гитлера и Геббельса. У последнего Ильин прямо служил в его министерстве пропаганды. Путин лично добился перевоза праха Ильина из Швейцарии и присутствовал на его захоронении в Москве. Он не раз называл его своим любимым философом, часто ссылался на него и повелел то же делать своим подчиненным.

Правящая идеология – это не просто символика или орудие пропаганды. Она требует от властей конкретных действий, которые им жёстко предписывает. Требованиями тоталитаризма являются идеологическая нетерпимость, агрессивность и экспансионизм. Отличие тоталитаризма от авторитаризма еще и в том, что его контроль распространяется не только на политику, но на все сферы жизни: культуру, науку, экономику, религию и даже частную жизнь. Наконец, для установления тоталитаризма важно сделать страну максимально закрытой.

Переход России от авторитаризма к тоталитаризму, или от путинского фашизма к путинскому нацизму, осуществлен Шаги во всех этих направлениях исподволь производились давно, но в последнее время все это запущено на полную катушку. Превосходство российской нации объявлено. Идеологическая война с Западом в полном цвете. Военная экспансия против Украины идет второй год. Тотальный контроль и репрессии внутри страны, ее изоляция от внешнего мира усиливаются с каждым днем. Государственный контроль над экономикой расширяется. Все три столпа нацизма: национализм, тоталитаризм и социализм – воздвигнуты. Переход России от авторитаризма к тоталитаризму, или от путинского фашизма к путинскому нацизму, осуществлен. Россия окончательно утвердила себя как нацистское государство.

До сих пор единственной реализацией нацизма был гитлеризм. Поэтому некоторые полагают, что любой нацистский режим означает превосходство арийской расы и еврейский геноцид. Но российский нацизм не должен быть калькой с немецкого, так же как китайский коммунизм не должен быть точной копией советского. Главное, чтобы были реализованы основные принципы идеологии. А вместо превосходства германской нации может утверждаться превосходство российской, а в качестве недочеловеков, обречённых на заклание, могут быть выбраны вместо евреев украинцы. При этом путинский нацизм, будучи вторичным по отношению к гитлеровскому, перенял у него и много конкретных элементов, таких как почвенничество (Blut und Boden), завоевание гегемонии железом и кровью (Blut und Eisen), расширение жизненного пространства (Lebensraum), штурмовые отряды Z, культ сильного тела, персонифицируемый самим президентом, и "очищение нации" подавлением сексуальных меньшинств.

Установление нацизма в России, наверное, самое большое достижение Путина. После разгрома гитлеровского режима ему, казалось бы, уже не осталось места на Земле. Небольшие группы неонацистов не только не имели шансов прийти к власти, но даже как-то на неё влиять. И вот Путин снова сумел привести нацизм к власти, причем в одной из главных ядерных держав. В этом смысле Россия уникальна, и гордость великороссов может быть удовлетворена.

Путин объясняет агрессию России, единственного нацистского государства, борьбой с нацистами в Украине Но сам Путин своим достижением не кичится и даже застенчиво его скрывает. Он для этого пользуется избитым приемом: держи вора, объясняя агрессию России, единственного нацистского государства, борьбой с нацистами в Украине, которых там, в отличие от России, отыскать намного труднее. Он даже в начале войны провел большой антинацистский митинг. Но на воре шапка горит. Все действия российских властей, все ее преступления однозначно указывают на то, что Россия стала нацистским государством.

После того, как Нюрнбергский трибунал приговорил нацизм к небытию, мир поклялся, что этого никогда не повторится, но своей клятвы не сдержал. Нацизм возродился, на этот раз в России. И повторяет преступления, которые раньше совершал Гитлер. Весь демократический мир ответственен за то, что это допустил, и ему надлежит исправить эту роковую ошибку. Если он не готов объединиться с Украиной в борьбе с путинским нацизмом, то должен хотя бы предоставить ей всё необходимое для ее скорой победы. Нашей общей целью должно быть полное уничтожение нацизма.