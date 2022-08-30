Навального вновь отправили в ШИЗО, спустя менее суток после выхода оттуда

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что вновь оказался в штрафном изоляторе. Информация появилась в социальных сетях политика, отбывающего длительный срок заключения в колонии во Владимирской области.

"Вы будете смеяться, но я снова в ШИЗО. В воскресенье вечером меня выпустили, а в понедельник днем снова закрыли и не скрывают, что и дальше я вылезать из этой дыры не буду. Но зато я наконец-то знаю, за что меня сажают!", - говорится в сообщении, появившемся во вторник.

Далее Навальный пишет, что всё дело в том, что он "слишком политически активен для заключённого". "Большое раздражение вызывает созданный мной профсоюз заключенных: “Не для того сажали, чтобы здесь профсоюзы делал”. Ну и настоящее бешенство у Кремля от нашей работы по продвижению “списка 6000” - олигархов, коррупционеров и разжигателей войны, в отношении которых должны быть введены санкции", - отмечает Алексей Навальный.

По словам оппозиционера, он отвечает всем и публично, что готов посидеть. "За правду и независимость надо платить цену, и я плачу свою. И мне еще не хуже, чем многим, у меня тут бомбы не падают. Я ненавижу эту войну, и мы с коллегами из ФБК стараемся сделать хоть что-то, чтобы приблизить ее конец", - подчёркивает Навальный.

Адвокат Навального Вадим Кобзев рассказал в твиттере, что политику во вторник начали колоть обезболивающее. Как пишет Кобзев, Навального "шантажируют" тем, что его боли в спине, от которых он спасается ежедневными упражнениями, из-за пребывания в ШИЗО неизбежно вернутся.

24 августа сообщалось, что Алексея Навального отправили в ШИЗО на пять суток из-за того, что он не сразу отреагировал на команду конвоя "руки за спину!". Официально причиной назвали "нарушение правил конвоирования". До этого, в первый раз, оппозиционера поместили в штрафной изолятор 15 августа. Навальный отмечал, что формально его наказали за то, что, находясь на промзоне, он расстегнул верхнюю пуговицу робы, которая ему мала.

Алексей Навальный находится под стражей с января 2021 года, когда он вернулся в Россию из Германии, где восстанавливался после попытки покушения. Сначала политика отправили в колонию общего режима по старому уголовному делу, а затем перевели в колонию строгого режима, осудив на 9 лет лишения свободы по делу о мошенничестве с пожертвованиями сторонников. Навальный считает все эти дела политическими, с такой оценкой согласны и правозащитники.

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