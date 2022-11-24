Новости
Навальный из колонии передал слова заключенного о пытках
Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, сообщил, что один из заключенных рассказал ему о пытках. Об этом говорится в соцсетях Навального.
«Сегодня рано утром в коридоре перед моей камерой какой-то шум, а потом человек кричит истошным голосом, явно обращаясь ко мне: «Анатольич! Здесь беспредел! Меня пытают морально и физически! Надо писать жалобы!». Снова шум, человек смолкает», - сообщается в инстаграме политика.
По словам оппозиционера, он рассказал о случившемся сотруднику колонии, но тот предположил, что пожаловавшийся на пытки пошутил. Навальный уточнил в инстаграме, что слова заключенного не были похожи на шутку.
Политик отметил, что ранее дважды столкнулся невозможностью получить видеозапись из колонии для суда. Руководство колонии оба раза сообщило, что записи пропали в результате чрезвычайных происшествий.
Навальный также написал, что не знаком с заключенным, которого могут пытать, и предположил, что это немолодой выходец с Кавказа.
- Навальный после отравления в августе 2020 года находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше», а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- 14 июня 2022 года Навальный был переведен из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове.
Другие новости дня
Мэр Харькова оштрафован за использование в эфире русского языка
Мэр Харькова Игорь Терехов оштрафован на 3 тысячи 400 гривен за использование русского языка в телеэфире, сообщает издание «Вот Так» со ссылкой на уполномоченного по защите государственного языка Украины Тараса Кременя. Мэр говорил по-русски, обращаясь к харьковчанам во время телемарафона «Единые новости».
Кроме того, Терехову запретили вести соцсети на русском языке. Отмечается, что запрет вступит в силу 4 декабря.
Игорь Терехов начал работать в Харьковской областной государственной администрации в 2007 году. В течение многих лет он был заместителем мэров - сначала Арсена Авакова, а затем его оппонентов - Михаила Добкина и Геннадия Кернеса. После смерти Кернеса в декабре 2020 года Терехов был назначен исполняющим обязанности городского головы Харькова. Позже он выиграл выборы мэра города, получив чуть больше 50 процентов голосов при явке ниже 30 процентов избирателей.
После начала полномасштабного вооруженного вторжения армии России на территорию Украины Терехов, которого в средине нулевых обвиняли в пророссийских взглядах, неоднократно выступал с резкой критикой как действий Владимира Путина, так и тех, кто поддерживает его политику.
На западе Грузии мужчина облил бензином и поджег бывшую жену
В небольшом городке Терджола на западе Грузии мужчина облил бензином бывшую жену и поджег ее. 37-летняя женщина скончалась на месте. Инцидент произошел в магазине в центре города, где работала погибшая, пишет SOVA.
После инцидента мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Он также пострадал и был госпитализирован. В настоящее время мужчина находится в реанимации. Кроме того, сообщается, что пострадали и другие сотрудник магазина, пытавшиеся потушить огонь. В результате поджога в магазине начался пожар.
У скончавшейся женщины остались двое малолетних детей.
Илья Дарчиашвили встретился с президентом Молдовы Майей Санду
Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили встретился с президентом Республики Молдова Майей Санду в рамках своего визита в Кишинев. Об этом сообщает пресс-служба МИД Грузии.
По информации ведомства, на встрече на высоком уровне стороны еще раз подтвердили тесную дружбу и партнерство двух стран, что приобретает особое значение с учетом общих задач и целей.
«Стороны приветствовали историческое решение Еврокомиссии, которое вывело процесс евроинтеграции Молдовы и Грузии на совершенно новый этап. Также они обменялись информацией о выполнении рекомендаций Еврокомиссии.
Президент Молдовы и глава МИД Грузии отметили важность тесной координации между двумя странами на пути к общей цели интеграции в Евросоюз. В связи с этим еще раз была подчеркнута важность формата Ассоциированного трио для эффективной реализации будущих целей. Министр иностранных дел Грузии приветствовал решение о проведении очередной встречи Европейского политического союза в Молдове и выразил надежду, что указанный формат будет способствовать процессу присоединения двух стран к Евросоюзу.
На встрече особое внимание было уделено ухудшению обстановки в области безопасности в регионе.
Стороны приветствовали 30-летие установления дипломатических отношений между Грузией и Молдовой; Они отметили большой потенциал углубления двусторонних отношений между странами в различных направлениях и волю правительства и народа двух стран продолжать тесное партнерство в будущем», - говорится в сообщении МИД Грузии.
Убитые ФСБ «украинские диверсанты» на самом деле - страйкболисты
Уничтоженные сотрудниками ФСБ в Воронеже «украинские диверсанты» с высокой долей вероятности не имеют отношения к националистическому движению Украины, следует из расследования издания The Moscow Times.
Журналисты издания вышли на представителей воронежского страйкбольного сообщества, в котором состояли двое из убитых, и они рассказали, что один из них, местный житель Владимир Котовский - «обычный работяга» и «сторонник Алексея Навального», а другой, которого знали в сообществе под псевдонимом Сталкер Фосген, придерживался анархистской идеологии.
Кроме того, журналисты The Moscow Times установили, что найденный у одного из убитых флаг с эмблемой в виде головы зеленого волка и надписью «Воля», который в сюжете о произошедшем на телеканале «Россия-1» был назван «флагом ультраправой националистической партии Воля», на самом деле является эмблемой группировки «Свобода» из видеоигры «S.T.A.L.K.E.R.».
- 23 ноября ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы «пресекли попытку диверсии на военных и энергетических объектах Воронежской области». По версии ФСБ, диверсию якобы готовили «члены законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии». При задержании на окраине Воронеже «главаря и двух его сообщников» убили, поскольку, как заявили в спецслужбе, они «оказали вооруженное сопротивление».
Премьер Молдовы: На встрече с Ильей Дарчиашвили мы обсудили вызовы, стоящие перед нашими странами
По заявлению премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы, на встрече с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили обсуждались вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой. Гаврилица отметила, что у Грузии и Молдовы общие устремления на пути евроинтеграции, пишет Общественный вещатель Грузии.
«У нас была очень плодотворная встреча. Мы обсудили вызовы, стоящие перед Грузией и Молдовой в результате этой несправедливой войны. Несмотря на то, что детали того, как это влияет на наши страны, различаются, мы разделяем ту же точку зрения, что страны должны иметь возможность определять свой собственный путь, будущее и международное право. У нас есть общие устремления в плане развития наших стран по пути европейской интеграции», - заявила премьер-министр Молдовы.
Наталья Гаврилица также обратила внимание на важность улучшения экономических отношений с Грузией.
«Мы обсудили наше растущее политическое сотрудничество, но нам также необходимо улучшить экономические отношения. К сожалению, одним из последствий этой войны является разрушение логистической цепочки, товарооборот между нашими странами несколько сократился. Так что мы говорили о решениях по улучшению в этом направлении, а также о перспективе создания в мае совместного экономического комитета, чтобы придать импульс экономическому сотрудничеству», - отметила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица.
Россия и Украина обменялись пленными по формуле «50 на 50»
Киев и Москва обменялись пленными в формате «50 на 50». Первым об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
По словам Ермака, Украина вернула себе двух офицеров и 48 рядовых и сержантов. «Важно, что нам удалось вернуть 19 защитников Мариуполя, 12 из которых были эвакуированы из «Азовстали», - написал Ермак в телеграме. Кроме того, домой вернулись 15 пленных с Чернобыльской АЭС и семь - с острова Змеиный.
Минобороны России подтвердило обмен пленными, в ходе которого были возвращены 50 военнослужащих. В плену им грозила смертельная опасность, отметило ведомство. Других подробностей нет.
Прошлый обмен пленными между Россией и Украиной состоялся вчера по формуле «35 на 35». До этого обмен проходил 3 ноября. Тогда стороны обменяли по 107 человек.
Четыре человека погибли в результате стрельбы в Краснодарском крае
Четыре человека погибли в результате стрельбы в городке Крымск Краснодарского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.
Полиция уточнила, что в числе погибших - человек, открывший огонь.
Телеграм-канал Baza пишет, что, стрелявшего зовут Владимир Жиров. Устроил стрельбу он после ссоры с бывшей женой. По предварительным данным, Жиров проиграл суд своей бывшей супруге и сыну, а потом повздорил с женой. Он якобы хотел вернуть квартиру, которую супруга купила незадолго до развода.
Сначала конфликт проходил на улице, затем Жиров и его жена зашли в торговый центр, где продолжили спор, отмечает Baza. За супругу вступился один из посетителей. В ответ Жиров достал оружие и начал стрелять.
По другим данным, Жиров начал стрелять в медицинском центре. Там он убил двоих сотрудников, потом вышел на улицу, застрелил одного прохожего и ранил в плечо другого, а затем застрелился сам.
Генштаб ВСУ обратился к гражданам Беларуси
Генштаб Вооруженных сил Украины опубликовал видеообращение к гражданам Беларуси. В нем утверждается, что Россия готовит провокации на территории Беларуси, в том числе, возможно, на атомных объектах - с целью «любыми путями втянуть Беларусь в войну с Украиной». В обращении, записанном на русском языке, содержится призыв не допустить еще большего втягивания страны в войну.
Представители украинского командования подчеркивают, что территория Беларуси используется для агрессивных действий против Украины, однако Украина, как утверждается, не рассматривает ни Беларусь, ни ее народ как врагов и не отвечала ни на один акт агрессии с белорусской территории.
В октябре командование Вооруженных сил Украины уже обращались к народу Беларуси. Это произошло после того, как было объявлено о создании на территории страны региональной совместной группировки войск России и Беларуси, что послужило поводом для опасений относительно того, что эта группировка может быть использована для удара по Украине.
Белорусский руководитель Александр Лукашенко, поддерживая Россию в войне против Украины, в то же время утверждает, что белорусские вооруженные силы не собираются в ней участвовать. Накануне Лукашенко заявил о том, что Украина должна начать переговоры с Россией, сказав, что в противном случае «будет полное уничтожение Украины». «Это не то, что Путин говорил как-то задолго до «операции», что это будет угрожать потерей государственности 0 это будет уничтожение Украины. Надо остановиться», - говорит Лукашенко на видео, опубликованном телеграм-каналом «Пул Первого». Он добавил, что власти Украины должны пойти на переговоры, «если они не хотят гибели - к тому же в огромном количестве - людей». Заявления прозвучали на фоне очередного российского массированного ракетного удара по Украине, в результате которого были выведены из строя объекты энергетики, и большая часть страны на некоторое время осталась без электричества.
Власти Украины неоднократно заявляли, что подобные удары не изменят позицию Киева, который называет условием для переговоров вывод российских войск с украинской территории.
Спикер парламента Армении: власти не будут мириться с бездействием ОДКБ
Хотя ОДКБ и не сделала политического заявления и не осудила агрессию Азербайджана в отношении Армении, сегодня премьер-министр Никол Пашинян оценил обсуждения в ходе вчерашнего саммита организации как «открытые, искренние и положительные», пишет Радио Азатутюн.
Накануне Пашинян отказался подписывать декларацию ОДКБ и проект о совместных мерах по оказанию помощи Армении, мотивируя это тем, что документ не доработан. В Армении надеются, что документы будут подписаны после внесения поправок. Пашинян не раскрыл, какие конкретные предложения сделала армянская сторона.
В беседе с Радио Азатутюн спикер Национального собрания Ален Симонян выразил надежду, что государства-члены ОДКБ «одумаются» и хотя бы дадут политическую оценку агрессии, осуществленной Азербайджаном в отношении Армении в сентябре этого года. Ален Симонян раскрыл некоторые скобки, заявив, что Пашинян вчера отказался подписывать документ, поскольку ОДКБ не оправдала даже ожидания армянской стороны о том, что она сделает политическое заявление. По словам спикера, причина недовольства армянской стороны также была связана с вопросом относительно требования вывода азербайджанских войск, поскольку войска третьей страны сейчас находятся на территории ОДКБ.
«Оценка, которая была дана, для нас недостаточна. Ирония состоит в том, что ОДКБ – военно-политическая структура, у нас было ожидание политической оценки от военно-политического союза, и это ожидание также не оправдалось, поэтому и было принято решение не подписывать документы. Надеемся, что наши партнеры одумаются и поймут, что граница Армении – это также граница ОДКБ», – подчеркнул спикер парламента.
По убеждению Симоняна, ОДКБ не осудила агрессию Азербайджана против Армении, поскольку у государств-членов ОДКБ очень теплые отношения с Азербайджаном. Но, как заявил он, это не должно сказываться на обязательствах в рамках межгосударственных договоров. Теперь, по мнению Симоняна, сама ОДКБ должна доказать свое существование и дееспособность.
Председатель парламента подчеркнул, что когда Армения присоединялась к этой структуре, она делала это, чтобы защитить себя от возможной агрессии со стороны тандема Турции и Азербайджана, и, как заметил он, если ОДКБ не работает в случае этой опасности, то почему Армения должна оставаться членом этой структуры?
Несмотря на сложившуюся ситуацию, на уровне исполнительной власти в Армении пока воздерживаются от прямого заявления о выходе из структуры.
«Очевидно, не правда ли, что власти Армении не смирились и не смирятся с сегодняшним бездействием [ОДКБ], но если сделать заявление сейчас, то оно будет воспринято как очень резкое», – сказал Ален Симонян.
На вопрос корреспондента Радио Азатутюн о том, правильно ли понимать, что «на данный момент мы пока не заявляем, что покинем эту структуру, если в ближайшее время не будет такой политической оценки», спикер армянского парламента ответил так: «Мы никогда не говорили, что выйдем, мы говорим, что ОДКБ вышла из нашего региона, что они ушли отсюда, и мы хотим, чтобы они нам сообщили, сказали, так ли это, что их больше нет в этом регионе, что они больше не действуют здесь и что у ОДКБ здесь уже нет границы».
Премьер Великобритании: Соединенное Королевство поддерживает Грузию
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак после назначения на должность ответил на поздравительное письмо премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Как пишет издание Civil.ge, Сунак подчеркнул, что «Соединенное Королевство поддерживает Грузию в условиях продолжающейся агрессии со стороны России».
«Мы твердо поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Грузии в признанных на международном уровне границах», – говорится в письме премьер-министра Великобритании.
По словам Риши Сунака, они продолжают призывать Россию отозвать признание независимости «грузинских регионов – Абхазии и Южной Осетии» и обеспечить беспрепятственный доступ к гуманитарной помощи в этих регионах.
«Я рад, что Великобритания проведет следующий стратегический диалог Уордропа в начале 2023 года, который охватывает весь спектр сотрудничества между нашими двумя странами и еще больше укрепит Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, которое вступило в силу 1 января 2021 года», — говорится в письме.
Риши Сунак также приветствует поддержку Грузией Украины и подчеркивает, что «эта незаконная война является горьким напоминанием об угрозе, которую Россия представляет для основных принципов международного права, включая территориальную целостность».
«Поддержка Украины со стороны Соединенного Королевства, как и наша поддержка Грузии, непоколебима», – заявил премьер-министр Великобритании.
- 42-летний Риши Сунак стал первым первым премьер-министром Великобритании с южноазиатскими корнями. Его родители-индийцы, работавшие в сфере медицины и фармацевтики, эмигрировали в Великобританию из Восточной Африки в 1960-х годах. Сунак учился в престижной частной школе, а затем – в Оксфорде и Стэнфорде, где встретил свою будущую жену Акшату Мурти, дочь индийского миллиардера. После учёбы Сунак работал в инвестиционном банке Goldman Sachs. Сейчас пара находится на 222 месте в рейтинге богатейших британцев и воспитывает двух дочерей.
- В 2015 году Сунак избрался в Палату общин, переизбирался туда ещё дважды с возрастающим результатом – в 2017 и 2019 годах. В 2016 году Сунак проголосовал за Брекзит – выход Великобритании из Евросоюза. В 2019 году – поддержал Бориса Джонсона в его борьбе за кресло премьер-министра Великобритании после отставки Терезы Мэй. После победы Джонсона Сунак был назначен на должность главного секретаря казначейства Великобритании, а в феврале 2020 года возглавил это министерство.
- В качестве министра финансов Сунак, по оценкам экспертов, довольно успешно провёл Великобританию через пандемию COVID-19, среди прочего обеспечив денежную поддержку владельцам закрытых ресторанов и сохранение рабочих мест. В июле 2022 года он ушёл в отставку из-за несогласия с экономической политикой Джонсона. Критики Сунака утверждают, что его уход послужил одной из причин краха правительства Джонсона.
Европарламент утвердил непризнание паспортов РФ, выданных в Сухуми и Цхинвали
Европейский парламент утвердил решение не признавать паспорта и другие проездные документы, выданные Россией «в незаконно оккупированных регионах Украины и Грузии». Об этом сообщается на официальном сайте Европарламента.
Речь идет, в частности, о запрете на выдачу виз. За соответствующее предложение проголосовал 531 депутат, 7 выступили против, еще 34 воздержались.
Европарламент отмечает, что решение не затронет граждан, которые спасаются от конфликта в Украине – они по-прежнему смогут въехать в ЕС по гуманитарным соображениям.
Как сообщалось ранее, в ЕС согласовали решение не признавать российские документы, выданные в аннексированных Россией регионах Украины, а также в самопровозглашенных республиках – Абхазии и Южной Осетии.
Возможный запрет российских паспортов может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
Зурабишвили: заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Зурабишвили подчеркнула, что это – «очень важный вопрос для репутациии достоинства страны». По словам президента, представители её администрации регулярно встречаются с консилиумами, созданными для наблюдения за состоянием здоровья Саакашвили.
Зурабишвили считает, что заключение о состоянии здоровья Саакашвили должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести «достойное решение».
Она также не исключила, что Саакашвили могут отправить за границу на лечение, добавив, что все зависит от заключения консилиума и решения суда.
Ранее в интервью Би-би-си Зурабишвили вновь заявила, что не планирует помиловать экс-президента Михаила Саакашвили, так как это решение, по её словам, приведет к «дальнейшей поляризации в стране». При этом Зурабишвили не хочет, чтобы бывший президент умер в тюрьме.
Росэнергоатом планирует открыть в Пицунде медицинский центр
Росэнергоатом планирует возвести на территории пансионата «Литфонд» в Пицунде, находящегося в аренде у российского концерна, семиэтажный медицинский центр. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям АО «Концерн Росэнергоатом» Джумбер Ткебучава на встрече с представителями правительства самопровозглашенной республики Абхазия.
По словам Ткебучава, последние два года концерн ведет реконструкцию пансионата «Литфонд».
«Сейчас идет проектирование, будем возводить медицинский корпус, планируем построить семь этажей со всеми услугами, которые необходимы для реабилитации нашего персонала и санаторно-курортного лечения. Безусловно, в этом центре будут оказываться медицинские услуги и жителям Абхазии», – отметил Ткебучава.
Как пишет «Интерфакс», глава абхазского Минздрава Эдуард Бутба поддержал идею строительства медицинского центра и отметил, что строительство подобных объектов в курортных городах «будет способствовать привлечению туристов и отдыхающих не только в период летних отпусков, но и в межсезонье».
Абхазское правительство летом нынешнего года продлило срок аренды пансионата «Литфонд» до 2050 года. «Росэнергоатом», по данным Кабмина, в предыдущие годы вложил в реконструкцию пансионата полтора миллиарда рублей.
- АО «Концерн Росэнергоатом» – российская энергетическая компания, оператор российских атомных электростанций. Входит в состав госкорпорации «Росатом».
Страны ЕС не смогли договориться о потолке цен на российскую нефть
Большинство стран Евросоюза поддерживают введение потолка цен на российскую нефть, однако, пока не могут договориться о его верхнем пределе. Об этом сообщают Bloomberg и Politico со ссылкой на источники. Решение должно было быть достигнуто в среду, 23 ноября.
Польша в среду отклонила предложенные 65 долларов за баррель, посчитав, что это "слишком щедро" для Москвы. Варшава и страны Балтии требуют установить потолок цены на российскую нефть в 30 долларов за баррель. Об этом сообщает Politico со ссылкой на неназванных дипломатов и официальных лиц в ЕС.
В то же время Греция, чья судоходная отрасль перевозит много нефти, не хочет опускаться ниже 70 долларов за баррель, отмечает Bloomberg. Обсуждения продолжатся в четверг. Помимо этого, 24 ноября пройдет встреча министров энергетики ЕС, на которой будут обсуждаться меры по сдерживанию цен на природный газ, сообщает агентство.
Накануне The Wall Street Journal писала, что ЕС обсуждает введение ценового потолка на российские поставки нефти на уровне около 60–70 долларов за баррель. Для введения этой меры необходимо согласие всех стран-членов Европейского союза. После этого, как ожидается, решение одобрят "Группа семи" и Австралия.
Идея введения ограничения цен на закупку российской нефти, перевозимой танкерами, была предложена несколько месяцев назад министром финансов США Джаннет Йеллен. США, страны Евросоюза и другие участники рынка стремятся сократить российские доходы от продажи нефти, которые считаются основным источником финансирования вторжения в Украину, и одновременно не допустить резкого скачка цен на мировом нефтяном рынке.
Изначально обсуждалось установление предельной цены на российскую нефть в диапазоне 40–60 долларов за баррель. В конце октября Bloomberg сообщил, что позиция США по ограничению цен на российскую нефть смягчилась и рассматривается потолок выше 60 долларов за баррель.
- 5 декабря в силу вступает восьмой пакет санкций ЕС против России, включающий введение предельной цены на российскую нефть, перевозимую танкерами.
- В случае неспособности стран-членов Евросоюза достичь договоренности о пределе цен импортируемой российской нефти с 5 декабря в силу должен вступить европейский запрет на финансирование и страхование перевозок российской нефти. Это может, как опасается Белый дом, привести к резкому взлету мировых цен нефти.
- Россия уже заявила, что откажется поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут потолок цен.
Выполнение Грузией 12 рекомендаций в ЕС оценят весной 2023 года
Выполнение Грузией 12 рекомендаций для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе будет оценено Еврокомиссией весной будущего года. А решение страны ЕС примут до конца 2023-го. Об этом сообщил посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский.
«Мы внимательно наблюдаем за этим процессом. Время еще есть, потому что, согласно календарю, мы оценим выполнение рекомендаций лишь весной следующего года. Официальное заключение Еврокомиссии ожидается только в октябре. Затем, в конце будущего года, наши лидеры, Европейский совет обсудит прогресс, достигнутый Грузией и другими странами. Так что время еще есть. Я знаю, что грузинская сторона поставила перед собой очень амбициозные сроки, в парламенте идет работа по реализации 12 рекомендаций. Мы хотим, чтобы этот процесс проходил инклюзивно и конструктивно, при участии всех – как правящей партии, так и оппозиционных партий и гражданского общества», – отметил дипломат.
Говоря о рекомендации Брюсселя о деолигархизации, посол назвал её «непростым приоритетом».
«Надеемся, что этот законопроект будет направлен в Венецианскую комиссию для получения заключения, и рекомендации Венецианской комиссии будут приняты во внимание», – сказал посол ЕС в Грузии.
Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что оппозиция не принимает участия в работе над выполнением рекомендаций Еврокомиссии. При этом один из приоритетов, который необходимо выполнить Тбилиси, предусматривает снижение политической поляризации.
Грузия на пути к членству в ЕС: 12 рекомендаций Еврокомиссии
17 мая Еврокомиссия рекомендовала Европейскому совету предоставить Грузии статус кандидата на членство в ЕС после того, как будут решены 12 приоритетных задач. Стране необходимо:
- решить проблему политической поляризации путем обеспечения сотрудничества между политическими партиями в духе соглашения от 19 апреля 2021 года (план Шарля Мишеля);
- гарантировать полноценное функционирование всех государственных институтов, усиливая их независимую и эффективную подотчетность, а также их функции демократического надзора; продолжить усовершенствование избирательной системы, устранение всех недостатков, выявленных БДИПЧ ОБСЕ и Советом Европы/Венецианской комиссией;
- принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию судебной реформы и план действий на период после 2021 года на основе широкого, всеобъемлющего и межпартийного процесса консультаций; обеспечить, чтобы судебная система была полностью и по-настоящему независимой, подотчетной и беспристрастной по всей судебной институциональной цепочке, а также гарантировать разделение властей; обеспечить надлежащее функционирование и неподкупность всех судебных и прокурорских учреждений, в частности, Верховного суда, и устранить любые выявленные недостатки, включая назначение судей всех уровней и Генерального прокурора; провести тщательную реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны полностью соответствовать европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.
- укрепить независимость Антикоррупционного агентства, объединив все ключевые антикоррупционные функции, в частности, для строгого рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне; снабдить новую Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных ресурсами, соразмерными их мандатам, и обеспечить их институциональную независимость;
- реализовать обязательство по «деолигархизации» путем устранения чрезмерного влияния корыстных интересов в экономической, политической и общественной жизни;
- усилить борьбу с организованной преступностью на основе детальной оценки угроз, в частности, путем обеспечения тщательных расследований, судебного преследования и достоверного послужного списка судебных преследований и обвинительных приговоров; гарантировать подотчетность и надзор за правоохранительными органами;
- предпринять более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой среды СМИ, в частности, путем обеспечения того, чтобы уголовные процедуры, возбужденные против владельцев СМИ, соответствовали самым высоким правовым стандартам, а также путем проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований в случаях угроз безопасности журналистов и других работников СМИ;
- принять оперативные меры для усиления защиты прав человека уязвимых групп, в том числе путем более эффективного привлечения к ответственности виновных и подстрекателей к насилию;
- консолидировать усилия по укреплению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин;
- обеспечить вовлечение гражданского общества в процессы принятия решений на всех уровнях;
- принять закон для того, чтобы грузинские суды проактивно учитывали решения Европейского суда по правам человека в своих решениях;
- обеспечить, чтобы в процессе назначения нового Народного защитника (омбудсмена) предпочтение отдавалось независимому лицу, и чтобы этот процесс проходил прозрачно; обеспечить эффективную институциональную независимость аппарата Народного защитника.
СГБ: российские оккупационные силы задержали гражданина Грузии
Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии сообщила об очередном задержании гражданина страны представителями российских оккупационных сил. Инцидент произошел в районе села Арцеви в Горийском муниципалитете.
По информации СГБ, в связи с незаконным задержанием была активирована «горячая линия», о случившемся проинформированы сопредседатели Женевских дискуссий.
«Для освобождения всех граждан Грузии, незаконно задержанных на оккупированных территориях, прилагаются все усилия с использованием всех имеющихся в распоряжении центральной власти механизмов», – сказано в сообщении.
Полную ответственность за задержания граждан Грузии Служба госбезопасности возложила на оккупационные силы.
4 ноября югоосетинские власти освободили троих ранее задержанных граждан Грузии, среди них был несовершеннолетний.
В цхинвальской тюрьме остаются четверо граждан Грузии. Среди них – бывший военный Мамука Чхиквадзе, которого приговорили к трем годам и 8 месяцам лишения свободы. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
10 ноября, после встречи в селе Эргнети заместитель главы аналитического департамента Службы государственной безопасности Грузии Ираклий Антадзе, говоря о находящихся в заключении гражданах Грузии, заявил, что «консультации продолжаются и переговорное окно пока не закрыто».
Мэрия Тбилиси отказалась от вагонов российского «Метровагонмаша»
Тбилисская мэрия не будет покупать вагоны у российского предприятия «Метровагонмаш». О решении объявил мэр грузинской столицы Каха Каладзе. По его словам, причиной стала вероятность попадания «Метровагонмаша» под западные санкции.
«Решение о расторжении контракта было принято на прошлой неделе мэрией Тбилиси совместно с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР). Ведутся консультации с несколькими компаниями. К процессу подключен и ЕБРР», – отметил Каладзе.
В декабре 2021 года российский «Метровагонмаш» стал победителем тендера, объявленного ЕБРР на поставку 44 вагонов Тбилисскому метрополитену. В марте текущего года сообщалось, что европейский банк приостановил выплату около 50 миллионов евро российскому предприятию.
- 16 ноября Каладзе объявил об осуществлении нового проекта под названием «Повышение доступности станций тбилисского метрополитена и улучшение внешней инфраструктуры». Проект на 16 млн долларов профинансирует Азиатский банк развития.
Власти Эстонии рекомендовали снести 244 советских памятника
Рабочая группа при Государственной канцелярии Эстонии рекомендовала снести 244 советских памятника, 56 из которых уже демонтированы. Об этом сообщает эстонская телерадиовещательная компания ERR.
Всего в списке 322 памятника. 74 из них признаны нейтральными, а судьба ещё четырёх мемориалов будет решаться в ходе общественной дискуссии. Например, члены комиссии пока не смогли сформировать оценку мемориала Маарьямяэ в Таллинне, однако посчитали, что "памятники подразделениям Красной армии, участвовавшим в обороне Таллинна, могут быть отделены от целостной трактовки комплекса и должны быть удалены". Кроме того, власти пока не определились с памятником Бронзовому солдату, который был установлен на Тынисмяги в 1947 году и перенесён на Военное кладбище в 2007 году.
Несколько памятников будут сохранены, например, мемориал Тахумарди на острове Сааремаа и расположенную рядом братскую могилу, где захоронены 330 бойцов, погибших в годы Второй Мировой войны. Памятник неизвестному солдату, открытый в Силламяэ в 1975 году, будет ликвидирован, поскольку власти считают его "красным", то есть "пропагандистским объектом, воздвигнутым в идеологических целях".
- В августе власти Эстонии демонтировали памятник советскому танку Т-34 в Нарве, установленный в честь 25-летия со дня победы в Великой Отечественной войне.
- Власти Эстонии засекретили работу государственной канцелярии по монументам советской эпохи на фоне решения убрать памятники СССР из публичного пространства.
В Дагестане завели дело о «пропаганде ЛГБТ» за подсмотренный показ мод
На дизайнера из Махачкалы Эльнару Аскерову завели административное дело по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних. Она организовала показ мод, в котором участвовали среди прочих юноши в андрогинных образах. Мероприятие было закрытым, но его подсмотрели в окно.
Показ мод был приурочен к открытию бутика женской одежды, отмечает "Кавказский узел". В Кризисной группе CK SOS, которая предоставила Аскеровой адвоката, рассказали, что на показе выступили два молодых человека с лёгким макияжем. Один был одет в белый костюм, другой – в серый блестящий. Со слов Аскеровой, все образы были сценическими, а на мероприятие были приглашены женщины – в основном, подруги и знакомые. Несовершеннолетних на показе не было, отметили в CK SOS.
Показ коллекции подсмотрел в окно прохожий, снял его на камеру – видео попало в интернет. В СК SOS уточнили Кавказ.Реалии, что Аскерова предполагает, что прохожим был "предприниматель, знакомый с администраторами ряда местных пабликов", что позволило ему широко распространить информацию. Аскерова считает, что мотивом бизнесмена могла быть заинтересованность в помещении, которое занимал бутик.
После разгоревшегося скандала с бутиком Аскеровой расторгли договор аренды. Организаторам и участникам показа стали поступать угрозы и требования "извиниться перед мусульманами". Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев заявил: "Пусть такие горе-эпатажники скажут спасибо, что мы живём в правовом государстве, а то им бы давно уже открутили голову".
Дело Аскеровой по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних с помощью СМИ будут рассматривать завтра, 25 ноября, в махачкалинском суде. Ей грозит штраф до ста тысяч рублей.
- 23 ноября Госдума приняла во втором чтении законопроект, ужесточающий наказание за распространение информации об ЛГБТ+.
- Сообщество ЛГБТ+ объединяет людей на основе их разнообразной сексуальной ориентации и гендерной идентичности. В России ЛГБТ+ регулярно становятся объектами агрессии, к которой фактически подстрекают власти.
25 процентов жителей Киева без электричества после российского удара
К утру 24 ноября 70 процентов Киева всё ещё оставалось без электричества. Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Энергоснабжение было прервано днём 23 ноября после массированной российской ракетной атаки по объектам инфраструктуры Украины.
К середине дня в Киевской городской администрации заявили, что без света остаётся около четверти домов.
Город накануне остался и без водоснабжения. По словам Кличко, к утру его вернули в левобережных районах, на правом берегу Днепра планируют запустить в четверг.
В Минэнерго Украины заявили, что электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры по стране восстановлено. Уже накануне вечером удалось восстановить энергоснабжение во Львове. Многие районы по всей стране, однако, остаются без света. Сложная ситуация в Днепропетровской и Харьковской областях, в Одессе.
По словам министр энергетики Украины Германа Галущенко, к вечеру ожидается подключение к энергосистеме атомных электростанций, что приведёт к сокращению энергодефицита.
Российские военные накануне выпустили по Украине несколько десятков ракет. Главной целью стали объекты энергетической инфраструктуры. Подобные массированные удары Россия наносит регулярно с 10 октября. Последняя атака привела к масштабным отключениям не только электричества, но и водо- и теплоснабжения в Украине.
Минобороны России в четверг заявило, что "в черте города Киева" удары не наносились. Жилой дом в Киеве, по утверждению ведомства, был частично разрушен в результате работы ПВО Украины.
По просьбе Киева Совет безопасности ООН вечером 23 ноября собрался на экстренные консультации. По видеосвязи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал Совбез принять резолюцию с осуждением "энергетического террора", а также пригласил в Украину экспертов ООН, чтобы они оценили масштабы повреждения инфраструктуры.
Постпред имеющей в Совете безопасности право вето России Василий Небензя признал, что Россия наносит ракетные удары по объектам инфраструктуры, заявив, что их цель - ослабить украинскую армию. В гибели мирных жителей в результате обстрелов он обвинил саму Украину и страны Запада, которые поставляют ей средства ПВО. "Ваша бездумная накачка Украины вооружениями уже приводит к тому, что от него гибнут мирные жители не только Донбасса, но и украинских городов" - сказал Небензя, выступив с утверждением, что именно ракеты ПВО или обломки сбитых ими ракет попадают в жилые дома.
Известно о 10 погибших в результате ударов 23 ноября в Киеве и Киевской области.
Представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд назвала последние действия России "позорной эскалацией" и подчеркнула, что президент РФ Владимир Путин "пытается превратить зимние холода в оружие". Она назвала "бесчеловечной" такую стратегию.
В тбилисской клинике родила 12-летняя девочка
В Первой университетской клинике Тбилиси врачи приняли роды у 12-летней девочки. Она была доставлена в Тбилиси на скорой из Рустави на 35-й неделе беременности.
И мама, и ребенок чувствуют себя удовлетворительно, пишет агентство «Новости-Грузия».
Полиция начала расследование. По предварительным данным, отец ребенка — тоже несовершеннолетний. Семья девушки требует судебного разбирательства по делу.
В Китае зафиксирован рекорд по числу заражений COVID-19 за сутки
В Китае власти зафиксировали исторический максимум по числу зараженных коронавирусной инфекцией за сутки - около 31 тысячи 700 случаев. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
При этом 87% заразившихся, зарегистрированных за прошедший день, – бессимптомные носители. 23 ноября от COVID-19 в КНР умер ещё один человек, общее число смертей от коронавируса в стране составило 5 232.
Прежде максимальный прирост заболевших COVID-19 в Китае был 14 апреля – более 29 тысяч заражений за сутки.
По состоянию на 23 ноября в Китае выявлено уже 19 тысяч зон с высоким или повышенным риском заражения коронавирусной инфекцией. Полгода назад их было всего 56.
Распространение вируса в стране все сложнее контролировать. Согласно статистике, более 90% инфицированных, проходящих лечение в специализированных медицинских учреждениях страны, являются носителями коронавирусной инфекции без симптомов. В конце января этот показатель составлял порядка 20%.
- Власти КНР придерживаются политики "нулевой терпимости" к COVID-19. Весной 2022 года они объявили локдаун в Шанхае, в ходе которого жители города вынуждены были провести в квартирах несколько недель.
- Власти города Маньчжурия, граничащего с российским Забайкальском, объявили локдаун из-за одного случая COVID-19, выявленного 16 августа.
- Пандемия COVID-19 началась три года назад. С начала пандемии коронавирус выявили почти у 650 миллионов человек, умерли более шести с половиной миллионов пациентов.
- В Китае, откуда началось распространение COVID-19, заболели 288,5 миллионов человек, умерли более пяти тысяч. Заболеваемость COVID-19 в КНР, по данным ВОЗ, начала расти в августе. На днях в стране впервые с мая умер пациент.
В Чечне возбудили дело против Закаева из-за созданного в Украине батальона
В Чечне возбудили дело против премьер-министра непризнанной Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) Ахмеда Закаева из-за сформированного им Отдельного батальона особого назначения (ОБОН) Вооруженных сил ЧРИ в составе интернационального легиона Украины.
Дело возбуждено по статье о создании террористического сообщества, сообщает государственное информагентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по республике. При этом в единый федеральный список террористических организаций, который ведет ФСБ, ОБОН Вооруженных сил ЧРИ не внесен.
ОБОН Вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия был создан приказом Ахмеда Закаева в июле. Командиром назначен полковник Хаджи-Мурат Зумсо. Это уже четвертое подразделение, созданное живущими за границей сторонниками независимости Чечни для помощи Украине.
- В сентябре Рамзан Кадыров призвал уроженцев республики, участвующих в войне в Украине, убить Ахмеда Закаева. Тем, кому это удастся, политик пообещал свободу и обеспеченную жизнь. В августе Кадыров объявил кровную месть сторонникам Ичкерии, которые участвуют в войне на стороне Украины. В июле военные из состава батальонов, воюющих под флагом Украины, сделали заявление, что готовы начать формирование вооруженного подполья в Чечне против режима Кадырова.
- В октябре сообщалось о возбуждении на Закаева уголовного дела из-за размещенного на ютьюбе видео о создании батальона. Информации об этом на сайте СК тогда не было.
- В мае Ахмед Закаев посетил Киев, где провел встречи в парламенте, в администрации президента Украины и с видными политиками страны. Обсуждалось в том числе участие чеченцев в войне с Россией. По итогам визита было объявлено о назначении нового консула Ичкерии в Украине – им стал Юрий Шулипа. После этого объединение депутатов "За свободный Кавказ" внесло в Верховную раду проект постановления о признании независимости Ичкерии. 18 октября Верховная рада Украины приняла постановление о признании Чеченской республики Ичкерии временно оккупированной Россией и осудила геноцид чеченского народа.
- В 2001 году российские власти обвинили Закаева в терроризме и убийствах мирных граждан и объявили в международный розыск. Через два года Лондонский магистратский суд отказал Москве в его выдаче, так как Великобритания предоставила ему политическое убежище.
Пашинян отказался подписывать документы на саммите ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян на саммите Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Ереване отказался подписывать проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ и документа о совместных мерах по оказанию помощи Армении. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
В ОДКБ входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.
Выступая на саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действий Азербайджана против Армении, которые он считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Азербайджана вывода войск с занятой ими части территории Армении, иное «может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств».
Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе Армении и Азербайджана азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.
Белорусский руководитель Александр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, который должен быть подписан, но «мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них». Присутствовавший на заседании президент России Владимир Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речи не идет.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Форум