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Навальный на суде в колонии осудил войну с Украиной
Оппозиционер Алексей Навальный на судебном процессе против него, который идёт в колонии во Владимирской области, осудил военную операцию в Украине, которую утром 24 февраля начала российская армия.
— У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. - сказал Навальный. По его мнению, война "призвана отвлечь внимание от проблем России". Отвественность за неё он возложил на президента России Владимира Путина, назвал развязавших её "бандитами и ворами" и попросил внести его слова в протокол.
Навального, который лишён свободы с января 2021 года, судят по новому уголовному делу о мошенничестве. Власти считают, что Навальный и его соратники растратили пожертвования своих сторонников. Навальный называет преследование политическим.
Другие новости дня
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений с Россией, сообщает агентство УНИАН.
Зеленский также призвал жителей России выйти на протесты: "Всем, кто не потерял еще совесть, время выйти и заявить протест против этой войны. Против войны с Украиной", - передает его слова УНИАН. Он также заявил, что всем гражданам Украины готовы выдать оружие "для защиты нашей земли".
По словам Зеленского, сейчас Вооруженные силы Украины ведут "действительно тяжелые бои". Он пообещал снять санкции со всех украинских граждан, которые готовы защищать страну в составе территориальной обороны.
22 февраля Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от украинского МИД о разрыве дипломатических отношений с Россией и пообещал рассмотреть его. Это произошло после признания президентом России Владимиром Путиным независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Ранним утром 24 февраля Россия начала полномасштабное военное вторжение на территорию Украины. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы "ДНР" и "ЛНР".
Литва ввела чрезвычайное положение из-за вторжения России в Украину
Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о введении чрезвычайного положения в стране в связи с вторжением российских войск в Украину и попросил парламент утвердить его, сообщает Delfi.
"Сегодня я подписываю декрет о введении чрезвычайного положения, который Сейм утвердит на внеочередной сессии. Мы говорим о внешней безопасности Литвы и обязаны сделать все, чтобы она была гарантирована без малейших сомнений", – сказал Науседа. Трансляция его выступления велась на сайте LRT (Литовское радио и телевидение).
После заседания Государственного совета обороны Литвы Гитанас Науседа обратился к Владимиру Путину. "Сегодня утром началась жестокая, масштабная, хорошо спланированная агрессия против украинского государства. И Россия приступила к осуществлению своего плана по уничтожению соседнего, зависимого и европейского государства. Я и сегодня хочу обратиться к президенту России, к российскому народу. Еще можно остановить то, что было начато. Можно вернуться к миру, избежать гибели многих невинных людей, и это меньшее, что можно сделать сегодня", – сказал президент Литвы.
Он заявил, что если этого не произойдет, Литва готова оказать Украине посильную помощь.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
Премьер Грузии: «Военное нападение на суверенную страну недопустимо»
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили осудил военную операцию России в Украине. Об этом глава правительства написал в своем Twitter-аккаунте.
«Военное нападение на суверенную страну недопустимо. Мы призываем международное сообщество принять все возможные меры, чтобы остановить грубое нарушение Россией международного порядка и избежать дальнейшей военной эскалации», – отметил Гарибашвили.
Ранее действия России осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили и спикер парламента Шалва Папуашвили.
- Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
- Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
- Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
- «Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В Цхинвали готовы «реагировать на провокации, которые могут быть со стороны Грузии»
В Цхинвали состоялось экстренное заседание Совета безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия в расширенном составе. Югоосетинский лидер Анатолий Бибилов заявил о создании оперативного штаба. Его цель – «обеспечить готовность реагировать на все провокации, которые могут быть со стороны Грузии».
Мы должны понимать, что к внешним силам относится и Грузия
«Президент Владимир Владимирович Путин четко обозначил те приоритеты, которые есть у Российской Федерации. В целях обеспечения безопасности Российской Федерации, обеспечения безопасности граждан Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики принято решение о проведении специальной операции. В связи с этим Владимир Владимирович Путин отметил, что есть страны, которые возможно будут втянуты в эти процессы, то есть внешние силы. Мы должны понимать, что к внешним силам относится и Грузия», – заявил Бибилов.
По словам югоосетинского президента, министру обороны Ибрагиму Гассееву в 7:30 была объявлена боевая тревога.
«Все подразделения Министерства обороны должны находиться на казарменном положении в готовности выдвинуться в районы сосредоточения. Организовать полное взаимодействие с российской военной базой. Задачи, которые будут поступать по линии Министерства обороны Российской Федерации, распространяются и на Министерства обороны Республики Южная Осетия. Организовать непрерывную связь по взаимодействию и принятию решений по применению Вооруженных сил Республики Южная Осетия в необходимом направлении.
Министерству внутренних дел объявить тревогу всему личному составу. Личный состав находится на казарменном положении в готовности выполнять те приказы, которые будут поступать от руководства республики», – отметил Бибилов.
Он поручил югоосетинскому КГБ «мобилизовать деятельность контрразведывательной направленности, обеспечить совместно с Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации в Республике Южная Осетия все необходимые действия по мониторингу границы и мониторингу прилегающих территорий Грузии».
Ранее югоосетинские власти поддержали решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». По словам Анатолия Бибилова, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
Саломе Зурабишвили: «Грузинский народ потрясен российской агрессией в Украине»
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выразила поддержку Украине и призвала к прекращению военных действий. Об этом грузинский лидер написала в своем Twitter-аккаунте.
«Грузинский народ потрясен российской агрессией в Украине. Мы солидарны с украинским народом и призываем к прекращению военных действий. #Слава Україні», пишет Зурабишвили.
Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
«Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Спикер парламента Грузии: поддерживаем Украину в эти трудные времена
Грузия поддерживает Украину в эти трудные времена и призывает международное сообщество к решительным шагам для защиты международных норм. Об этом спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили пишет в своем Twitter-аккаунте.
«К сожалению, войны в Украине избежать не удалось. Мы еще раз призываем международное сообщество предпринять эффективные и решительные шаги, чтобы остановить эскалацию полномасштабного конфликта со стороны России и обеспечить защиту международных норм. Мы поддерживаем Украину в эти трудные времена», – говорит Папуашвили.
Ранним утром 24 февраля российская армия атаковала Украину. Это произошло сразу после того, как Владимир Путин объявил, что принял решение о начале проведении спецоперации в Донбассе после просьбы «ДНР» и «ЛНР». Президент призвал украинских военнослужащих сложить оружие и «идти домой».
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положении по всей территории страны.
Президент США Байден заявил: «Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности».
«Это захватническая война. Украина будет защищаться и победит. Мир может и должен остановить Путина. Время действовать — прямо сейчас», — говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Байден, Джонсон и Столтенберг пообещали привлечь Россию к ответственности из-за «безрассудного нападения» на Украину
Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступили с заявлениями из-за начала российского вторжения на Украину.
Джо Байден заявил, что "только Россия несет ответственность за разрушения", которые принесет нападение на Украину.
"Молитвы всего мира с народом Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за гибель и разрушения, которые принесет это нападение, и Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят единым и решительным образом. Мир привлечет Россию к ответственности", – говорится в заявлении Зеленского.
Байден добавил, что утром 24 февраля проведет встречу со странами-членами "большой семерки", после чего выступит с заявлением перед гражданами США, чтобы объявить о дальнейших санкциях против России.
Борис Джонсон заявил, что "потрясен ужасными событиями в Украине". По его словам, Путин "выбрал путь кровопролития и разрушений". Премьер пообещал решительный ответ Великобритании и союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия совершила "безрассудное и ничем не спровоцированное нападение" на Украину.
"Я решительно осуждаю безрассудное и неспровоцированное нападение России на Украину, которое ставит под угрозу жизни бесчисленных мирных жителей. В очередной раз, несмотря на наши неоднократные предупреждения и неустанные дипломатические усилия, Россия избрала путь агрессии против суверенной и независимой страны", – приводятся слова Столтенберга в сообщении, размещенном на сайте Альянса.
Он также добавил, что речь идет о серьезном нарушении международного права и угрозе евроатлантической безопасности. "Я призываю Россию немедленно прекратить военные действия и уважать суверенитет и территориальную целостность Украины", – отметил Столтенберг.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
Мосбиржа сообщила о приостановке торгов. Курсы доллара и евро превысили 100 рублей
Московская биржа сообщила о приостановке торгов на всех рынках.
"Торги на всех рынках приостановлены. О возобновлении будет сообщено дополнительно", – сказано в сообщении.
Объявление было сделано в 7:52 по московскому времени. На открытии утренних торгов 24 февраля на фоне начала военной операции России на Донбассе индекс Мосбиржи обвалился более чем на 11%, до минимума с начала ноября 2020 года.
Вслед за Мосбиржей торги приостановила Санкт-Петербургская биржа.
Курс евро достиг 100 рублей, доллар превысил отметку в 89 рублей, следует из данных Московской биржи.
При этом цена апрельского фьючерса нефти Brent достигла $100 за баррель, что стало максимумом с сентября 2014 года.
Тем временем клиенты "Тинькофф" сообщают, что российский банк перестал переводить деньги с рублевых на долларовые счета.
Утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Донбассе для "защиты жителей региона от геноцида". Он обратился к украинским военнослужащим с призывом сложить оружие. Тем, кто так поступит, обещана возможность вернуться к семьям. "Вся ответственность за кровопролитие лежит на совести украинского режима", – добавил Путин.
Одновременно с его речью украинские журналисты начали сообщать о взрывах в Киеве, Харькове, Одессе, Краматорске, Бердянске и других городах и об использовании ракет. Очевидцы также сообщают о начале мощных обстрелов на Донбассе со стороны пророссийских сепаратистов и о том, что атакованы военные объекты по всей территории Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский объявил на всей территории Украины военное положение. Он подтвердил, что Россия нанесла удары по украинской военной и пограничной инфраструктуре.
Росавиация закрыла аэропорты юга России до начала марта
Росавиация объявила о закрытии аэропортов юга России до начала марта в связи с осложнением обстановки вокруг Украины.
До утра 2 марта приостановлена работа аэропортов Ростова, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Орла, Курска, Воронежа и Симферополя ( в аннексированном Россией Крыму).
Одновременно стало известно, что отменены все рейсы из аэропорта Волгограда.
Авиационные власти России настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов и встречающим приезжать в аэропорты.
Как следует из табло московского аэропорта Шереметьево, в настоящее время отменены 47 рейсов, преимущественно в южном и юго-западном направлении. Среди них рейсы в Анапу, Сочи, Воронеж, Волгоград и в Хургаду (Египет).Еще девять рейсов задержаны.
Кроме того, девять и восемь рейсов соответственно отменены из Домодедова и Внукова. Ещё более 20 задержаны.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о временном прекращении обучения в школах в районах, граничащих с Украиной. Аналогичные меры приняты в Брянской области и северных районах аннексированного Россией Крыма.
Зеленский ввёл военное положение на всей территории Украины
Ранее Путин объявил военную операцию в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения на всей территории Украины после начала специальной военной операции России в Донбассе.
Зеленский призвал граждан Украины не паниковать, по возможности оставаться дома, и пообещал постоянно быть на связи. "Без паники, мы сильные, мы всех победим, потому что мы — это Украина", - сказал украинский президент.
Накануне Владимир Зеленский обратился к гражданам России. "Народ Украины хочет мира, власть Украины хочет мира" - сказал Зеленский. Украина никогда не будет представлять угрозы для России. "Война лишит гарантий безопасности всех" – сказал Зеленский . По его словам, он пытался 23 февраля связаться по телефону с Владимиром Путиным, но в Кремле не ответили.
Зеленский также заверил, что Киев не собирается «бомбить» Донбасс, а украинцы не могут ненавидеть русскую культуру, однако подчеркнул, что при возможном наступлении со стороны России Украина будет защищаться.
В ночь на четверг президент России Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Её целями он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".
По свидетельствам очевидцев, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. МВД Украины сообщило о ракетных ударах по центрам военного управления, аэродромам, военным складам, по Киеву, Харькову, Днепру.
В министерстве обороны России утверждают, что удары наносятся по военной инфраструктуре, авиации, объектам ПВО, военным аэродромам, но не по городам Украины.
По данным украинских СМИ, российские войска пересекли границу Украины в районе Харькова. Также сообщается о высадке российского десанта в Мариуполе и Одессе.
Подразделения так называемой "ЛНР" начинают штурм города Счастье. Он находится в той части Луганской области, которая подконтрольна Украине. Силы так называемой "ДНР" тоже пошли в атаку.
23 февраля главы самопровозглашённых "ДНР" и "ЛНР" попросили президента России помочь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины. За два дня до этого Путин признал сепаратистские республики Донбасса, сославшись на отказ Киева от выполнения минских соглашений. После этого Совет Федерации разрешил использовать в регионе российские вооруженные силы.
Путин объявил о начале «специальной военной операции» в Украине
В ночь на четверг Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на территории Украины. Её целями он назвал "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима", "демилитаризацию и денацификацию Украины", а также "предание суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации".
По свидетельствам очевидцев, территория Украины подвергается массированному ракетному обстрелу. Удары наносятся по частям противовоздушной обороны, военным базам и авиабазам, а также по системам управления.
Корреспонденты различных украинских и западных СМИ, а также очевидцы, сообщают о серии мощных взрывов в Мариуполе, Харькове, Одессе, Днепре и окрестностях Киева - несмотря на то, что в своём заявлении о начале операции Путин сослался на просьбу о военной помощи руководителей так называемых "ДНР" и "ЛНР".
В экстренном сообщении, которое транслировал телеканал "Россия 1", Путин также заявил следующее: "Уважаемые товарищи, ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались, защищая нашу Родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине, выдавали присягу на верность украинскому народу, а не антинародной хунте, которая грабит и издевается над этим самым народом. Не исполняйте её преступных приказов. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям".
При этом, по мнению Путина, "вся ответственность за кровопролитие будет на совести властей Украины".
В конце выступления он предупредил тех, кто "решит со стороны вмешаться в происходящие события": "Ответ России будет незамедлительным и приведёт вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории ещё никогда не сталкивались".
50% россиян поддержали применение силы, чтобы Украина не вступила в НАТО
Половина россиян считает, что Россия может использовать военные силы для недопущения Украины в НАТО. Об этом свидетельствуют результаты опроса, сделанного по заказу CNN.
Четверть опрошенных заявили, что считают такие действия неправильными, оставшиеся 25% затруднились ответить на этот вопрос. При этом 43% респондентов высказались против использования военных сил для присоединения Украины к России, 36% выступили за. Половина опрошенных считает возможным использовать силу в случае угрозы для России из-за деятельности других государств в странах бывшего СССР. Против высказались 23% респондентов.
Аналогичные вопросы были заданы гражданам Украины. Применение Россией силы для недопущения Украины в НАТО поддержали 13% опрошенных, против высказались 70%. Также 13% поддержали использование силы для присоединения Украины к России, 73% - против. Использование силы в случае угрозы для России считают возможным 10% респондентов, против высказались 70%.
«Одним народом» россиян и украинцев считают 64% опрошенных в России и 28% опрошенных в Украине.
В опросе приняли участие по тысяче людей в России и в Украине. Исследование проходило с 7 по 15 февраля, до обращения президента России Владимира Путина к россиянам и признания независимости так называемых «ЛНР» и «ДНР».
Экс-министр обороны Давид Тевзадзе стал советником президента Грузии
Бывший министр обороны времен президента Эдуарда Шеварнадзе Давид Тевзадзе назначен главным советником президента Грузии Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает администрация президента.
Генерал-лейтенант в отставке Давид Тевзадзе 21 февраля был назначен на пост главного советника по вопросам стратегического планирования.
Давид Тевзадзе вступил в Национальную гвардию Грузии в январе 1992 года, принимал участие в боях за территориальную целостность Грузии.
С 1997 года занимал должность главного военного инспектора Вооруженных сил Грузии Канцелярии президента.
В 1998-2004 годах Давид Тевзадзе был министром обороны и главнокомандующим Вооруженными силами.
В 2004 году был назначен послом Грузии в НАТО.
В 2004-2005 годах возглавлял группу стратегических исследований.
В 2004 году был уволен в запас.
С 2017 года занимал пост советника директора госслужбы по делам ветеранов.
За пределами Южной Осетии откроют четыре избирательных участка
Центризбирком самопровозглашенной республики Южная Осетия откроет четыре избирательных участка за пределами республики для голосования на президентских выборах - два во Владикавказе, и по одному - в Москве и Сухуми.
Как сообщил информагентству «Рес» представитель ЦИК Игорь Чочиев, до 18:00 26 февраля ЦИК будет принимать от политических партий, инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, рядовых жителей республики заявления на кандидатуры в данные участковые избирательные комиссии.
«Любой желающий может подать заявление для того, чтобы его назначили в участковые избирательные комиссии за пределами республики», - уточнил Чочиев.
Представитель ЦИК уточнил, что все расходы по пребыванию члена УИК за пределами республики несет представившая его сторона.
Правительственные сайты Украины подверглись массированной кибератаке
Правительственные интернет-ресурсы Украины подверглись в среду днем массированной кибератаке. На момент шести часов вечера по московскому времени не открывались сайты Верховной рады, Кабмина, а также Министерства иностранных дел страны. Официальные лица Украины пока не комментировали происходящее.
Ранее сообщалось, что по разведданным нескольких западных стран именно с массированных кибератак на правительственные сайты Украины начнется полномасштабное вторжение на территорию страны российской армии.
15 февраля, в день, который указывался как одна из возможных дат вторжения, неизвестными была совершена кибератака на несколько правительственных сайтов, включая сайт Министерства обороны Украины, а также на интернет-ресурсы ряда ключевых украинских банков. Сайт Минобороны не открывался целый день, однако позже возобновил свою работу.
В среду Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей. Также в стране начался призыв резервистов на военную службу.
В свою очередь Служба безопасности Украины заявила, что фиксирует передвижение и маневры российских войск на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие.
Кроме того МИД Украины призвал сограждан воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее территорию.
Вышеперечисленные действия украинских властей предпринимаются на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, которые находятся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости так называемых «ДНР» и «ЛНР».
Представитель партии «За Грузию» избран председателем сакребуло Сенаки
Собрание Сенакского муниципалитета 17 голосами избрало председателем муниципалитета представителя партии «Гахария - за Грузию» Ираклия Качарава, сообщает Общественный вещатель.
На сегодняшнем заседании присутствовали только представители оппозиционных партий. В частности, 13 членов от «Национального движения» и четыре члена от «Гахария - за Грузию». На заседании не присутствовали 16 членов фракции «Грузинская мечта».
После выборов председатель не стал продолжать сессию, назвав причиной необходимость консультаций с партиями. На следующих сессиях будут избраны заместители председателя и главы пяти комиссий.
Мэрия Тбилиси займется учетом бездомных животных
Парламент Грузии работает над новым законопроектом, который предусматривает создание единой базы учета животных. Об этом мэр столицы Каха Каладзе сообщил на заседании городского правительства.
По его словам, законопроект призван урегулировать разные проблемы, связанные с бездомными животными не только в Тбилиси, но по всей стране. Одной из таких проблем является учет бездомных животных, пишет агентство «Новости-Грузия».
«На сегодняшний день не существует единой базы учета животных. Законопроект предусматривает создание единой электронной системы в масштабах страны, в которой все муниципалитеты поэтапно будут обновлять данные», - пояснил Каладзе.
Он считает, что координированная работа муниципалитетов поможет эффективно управлять популяцией бездомных животных. Одной из целей законопроекта является сокращение количество бездомных животных. Каладзе подчеркнул, что это будет происходить исключительно гуманным, апробированным во всем мире методом – путем стерилизации и кастрации.
«Агентство по мониторингу животных активно работает в этом направлении. В прошлом году агентство стерилизовало до 6 тысяч животных, но решить этот вопрос необходимо централизовано, комплексно», - подчеркнул Каладзе.
В разработке законопроекта «О благополучии домашних питомцев» принимает участие Агентство по мониторингу животных мэрии Тбилиси. Законопроект будет регулировать такие вопросы как неконтролируемое размножение животных, безопасность населения и животных, жестокое обращение с животными и проведение боев животных, предотвращение распространения бешенства и других заболеваний, правила ухода за животными, деятельность животноводческих и торговых объектов.
В Абхазию из Луганска эвакуируют 50 жителей
Из Луганска в Абхазию эвакуируют 50 человек. Об этом сообщает МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации пресс-службы, глава ведомства Лев Квициния прибыл в Луганск с целью проконтролировать процесс эвакуации женщин, детей и стариков. Среди эвакуированных 18 женщин, 31 ребенок и 1 пенсионер.
Организованная колонна доставит жителей Луганска до границы с Россией, где их ожидает транспорт абхазского МЧС.
«Для эвакуируемых созданы все необходимые условия. Людям будет предоставлено питание, проживание, а также все необходимые вещи и средства для комфортного пребывания. Детям будет организован отдых и оздоровление. Это необходимо, чтобы дети хоть на время забыли о войне. Граждане ЛНР пробудут в Абхазии до нормализации обстановки на территории республики», – сказано в сообщении абхазского ведомства.
Ранее о решении принять эвакуированных жителей Донбасса объявил абхазский лидер Аслан Бжания. Он поддержал решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». Эвакуированных разместят в сухумской гостинице «Айтар».
В школах Армении могут начать преподавать грузинский язык
Программы преподавания на азербайджанском языке в школах Армении на данный момент нет, рассматривается вопрос грузинского языка. Об этом заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.
«Сегодня вопрос азербайджанского языка не рассматривается, сегодня у нас есть программа, по крайней мере, мы очень хотим иметь возможность преподавать грузинский язык в некоторых школах, в плане знакомства с региональными языками и культурой. Почему вы сосредоточились именно на азербайджанском языке? На данный момент мы рассматриваем вопрос грузинского языка, но не повсеместно и обязательно», – сказал министр.
Вопрос о том, чем обусловлено преподавание именно на грузинском, Думанян оставил без ответа.
«Позвольте мне не отвечать на этот вопрос», – сказал министр.
Как пишет Радио Азатутюн, после Второй Карабахской войны на различных площадках в Армении обсуждалась важность преподавания азербайджанского языка в школах.
В Москве на Пушкинской площади задержали участников антивоенных пикетов
В Москве на Пушкинской площади в среду полиция задержала шестерых активистов, некоторые из которых стояли в одиночных антивоенных пикетах. Их доставили в ОВД "Мещанский".
Полиция задержала Алексея Беленкина, Михаила Лейпунского, Григория Шеянова, Татьяну Козлову, Ольгу Зеликину и Дарью Масленникову. Некоторые из них просто находились на площади, другие - стояли в пикете против войны с Украиной.
Ранее в Москве у здания Администрации президента России были задержаны муниципальный депутат столицы Сергей Цукасов и музыкант Кирилл Медведев. Они проводили одиночные пикеты против войны с Украиной.
21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании Россией независимости "ДНР" и "ЛНР", а затем о вводе российских войск на территории, контролируемые пророссийскими сепаратистами на востоке Украины. Им он поручил выполнение "функций по поддержанию мира" на территории самопровозглашенных республик.
22 февраля Российский парламент утвердил признание Россией независимости "ЛНР" и "ДНР". За признание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, ранее подписанных Владимиром Путиным, проголосовали единогласно все парламентарии обеих палат.
Россия начала эвакуацию персонала посольства и консульств с Украины
Во всех дипломатических представительствах России в украинских городах началась эвакуация персонала. Об этом в среду, 23 февраля, сообщило государственное агентство ТАСС со ссылкой на представителя посольства в Киеве.
Накануне российский МИД заявил о планах вывезти сотрудников посольства в Киеве и генеральных консульств в Одессе, Львове и Харькове "для защиты их жизни и безопасности".
В сообщении министерства заявлялось, что с 2014 года посольство консульства неоднократно подвергались нападениям. А российские дипломаты, как утверждается, получали угрозы физической расправы.
Из-за украинского кризиса США и большинство стран Европы переместили сотрудников дипломатических миссий во Львов и призвали граждан покинуть страну.
Это происходит на фоне предупреждения Вашингтона о подготовке полномасштабного вторжения российской армии на территорию Украины. Москва их отрицает, но признала независимость сепаратистских республик в Донбассе и допустила ввод регулярной армии на их территорию.
После этого МИД Украины предложил президенту страны Владимиру Зеленскому полностью разорвать дипломатические отношения с Россией. В Верховную раду внесён законопроект о разрыве отношений и закрытии границы между странами.
Роскомнадзор составил протокол на «Эхо Москвы» за программу об украинской культуре
Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении на радиостанцию "Эхо Москвы" за выход в эфир программы об украинской культуре. Регулятор посчитал, что она выходит на украинском языке, и усмотрел в этом нарушение условий лицензии на выпуск СМИ.
О протоколе сообщил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов. По его словам, программа не выходит на украинском, радиостанция намерена обжаловать протокол.
Передача "Що там у них" была запущена в 2017 году. При её анонсировании в эфире радио было сказано, что она будет выходить на украинском. Тогда программа называлась "А шо там у хохлов".
Сейчас на страницы программы на сайте "Эха" сказано, что она выходит на русском. Записи эфиров на сайте показывают, что она двуязычная, убедился корреспондент РС.
Бибилов: помощь «ДНР» и «ЛНР» стала новым примером братской поддержки РФ
Нерушимый союз Южной Осетии с Россией ковался веками, и таким же он останется на века, заявил президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов.
«Боевое братство – это великое, поистине святое чувство для воина, когда ты уверен, что брат не бросит, придет на помощь и будет рядом в нужный момент, несмотря на любые обстоятельства и возможные издержки. Мы помним стойкость российских миротворцев, подвиги воинов России, которые, не щадя своей жизни, бесстрашно сражались за мир на земле Южной Осетии в августе 2008 года», –сказал он.
По словам Бибилова, новым примером братской поддержки России стала помощь «ДНР» и «ЛНР».
«Особый символизм вижу в том, что решение о признание их независимости было принято в преддверии Дня защитника Отечества», – отметил он.
Югоосетинский лидер затронул и тему предстоящих президентских выборов. По его словам, «неприемлемы и недопустимы любые попытки сыграть на эмоциях и чувствах народа, провоцировать беспорядки и сеять смуту».
«Примеры Украины, Арцаха (Нагорный Карабах – ред.), Армении, Казахстана и других государств у всех перед глазами. В ситуации существующих и возрастающих рисков недопустима самоуспокоенность, расслабленность и беспечность», – заявил Бибилов на торжественном собрании, посвященном Дню защитника Отечества.
Ранее югоосетинские власти поддержали решение Владимира Путина о признании «ДНР» и «ЛНР». По словам Анатолия Бибилова, Южная Осетия с 2014 года признает суверенитет «ДНР» и «ЛНР».
Почти по всей Украине планируют ввести чрезвычайное положение
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) попросил Верховную Раду срочно ввести чрезвычайное положение на всей территории страны, кроме Донецкой и Луганской областей.
Об этом в среду сообщило издание РБК Украина, ссылаясь на брифинг после заседания СНБО.
"По всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, будет введено ЧП. В зависимости от территории, от того, насколько посчитают целесообразным…областные комиссии, в которые войдут представители всех органов власти, будут принимать те или иные решения", - заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Данилов отметил, что в Донецкой и Луганской областях идет операция Объединенных сил, потому там действует особый правовой режим.
23 февраля в Украине начался призыв резервистов на военную службу. Ему подлежат граждане от 18 до 60 лет. Это будут как офицеры, так и рядовой сержантский состав.
Накануне президент Владимир Зеленский издал соответствующий указ на фоне решения России ввести войска в районы Донбасса, находящиеся под контролем сепаратистов, и признания Москвой независимости "ДНР" и "ЛНР". Зеленский отмечал, что речь идёт о гражданах, отнесенных к оперативному резерву, и что пока нет необходимости во всеобщей мобилизации.
Министерство внутренних дел Украины объявило в среду о введении "дополнительных временных режимных ограничений" в районах, граничащих с Россией, Беларусью, территориями, которые контролируют пророссийские сепаратисты, а также в районах, примыкающих к морскому побережью. Среди ограничений – пребывание в приграничных местах в ночное время, выход любых плавсредств из пунктов базирования и движение транспорта (кроме военного, транспорта, принадлежащего силовым структурам, и агротехники), передаёт Украинская служба Радио Свобода.
Служба безопасности Украины 23 февраля заявила, что фиксирует передвижение и маневры войск России на границе с Харьковской областью. По данным спецслужбы, Россия наращивает там военное присутствие. "Наблюдаем за активным маневрированием и передвижением войск РФ вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие. Никаких признаков отведения войск от госграницы Украины после так называемых учений", - сказал начальник Управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин Дудин.
МИД Украины в среду призвал украинцев воздержаться от поездок в Россию, а тем, кто уже находится в РФ, немедленно покинуть ее территорию. Ведомство связало рекомендации с усилением "российской агрессии, которая может привести к существенному сокращению возможной консульской помощи украинцам в России".
По данным российской переписи населения на 2010 год, в России проживали около 1,9 миллиона украинцев, во многих случаях речь идёт о семьях, состоящих из граждан России и Украины.
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