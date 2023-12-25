Навальный находится в колонии в посёлке Харп за Полярным кругом

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится в колонии особого режима в посёлке Харп Ямало-ненецкого автономного округа. Об этом сообщили его соратники, у которых 20 дней не было связи с Навальным.

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, с заключённым виделся его адвокат, сам Навальный «в порядке».

Посёлок Харп находится в 60 километрах к северу от Полярного круга, сейчас там полярная ночь. Административно он подчинён городу Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа. Железнодорожная линия через Воркуту связывает его с Москвой.

В посёлке две колонии особого режима. Навальный находится в колонии номер 3. Там в своё время содержались один из совладельцев ЮКОСа Платон Лебедев, а также украинский режиссёр и активист Олег Сенцов.

«Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom», –отмечает соратник Навального Иван Жданов.

В посёлке есть ещё одна колония «Полярная сова» – для осуждённых к пожизненному лишению свободы.

Ранее Навальный находился в колонии строгого режима номер 6 во Владимирской области. С 6 декабря к нему перестали пускать адвокатов. Впоследствии в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что Навальный 11 декабря убыл из колонии в другой регион. Уже тогда появились предположения, что, вероятно, его этапируют в колонию особого режима - там заключённые находятся в более жёстких условиях. Навальный в августе был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Соратники Навального высказывали обеспокоенность в связи с тем, что ничего не знают о его местонахождении. Озабоченность высказывал и госсекретарь США.

Пока нет подробностей об обстоятельствах этапирования Навального в новую колонию и его пребывания там.

Алексей Навальный, автор многочисленных расследований о коррупции в России и критик Владимира Путина, по многочисленным оценкам наиболее яркий оппонент российского президента, лишён свободы с января 2021 года, когда он вернулся в Россию после лечения за рубежом, куда его вывезли после отравления. В августе 2023 года ему вынесли новый приговор - 19 лет колонии особого режима по обвинению в создании и финансировании экстремистского сообщества. Навальный считает себя невиновным, а приговор - политически мотивированным. Правозащитные организации признали его политзаключённым.