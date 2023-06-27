Навальный о мятеже Пригожина: «На защиту Путина никто не встал»

Оппозиционный политик Алексей Навальный, который отбывает наказание в колонии во Владимирской области, прокомментировал мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

По словам политика, он узнал о случившемся во время заседания суда по новому уголовному делу – радио в его камере отключено с 1 июня, а другим заключенным запрещено с ним общаться.

«Поэтому, когда в «зале суда» адвокаты спросили меня: «Ну как у вас прошло военное положение?» – я подумал, что это какая-то новая шутка или интернет-мем, который еще до меня не дошел.

А когда минуту спустя мне рассказывали про захват Ростова, сбитые вертолеты и военную колонну, движущуюся в Москву, чтобы «убить тварь Шойгу» а судебные в масках тоже слушали и кивали головой, я все ждал, что кто-то крикнет: «Это программа „Розыгрыш“!». Но никто не крикнул», – написал Навальный.

По словам политика, для России нет большей угрозы, чем режим Путина.

«Это не Запад и не оппозиция сбивали российские вертолеты над Россией. Это не ФБК поставил Россию на порог гражданской войны (и не факт, что мы оттуда ушли). Это сделал Путин персонально. Напоминаю, что он ЛИЧНО помиловал всех этих осужденных, что ехали убивать Шойгу и кого там еще они хотели убивать», – заявил политик.

Навальный считает, что режим Путина настолько опасен для страны, что даже его неизбежный распад создаст угрозу гражданской войны, так как сторонники Путина готовы «начать войну всех против всех в любой момент».

«В момент, когда на Москву натурально ехали колонны военных для ее захвата, на защиту Путина никто не встал, никакого единения нации вокруг него не произошло. Мы (пока) не знаем точно, насколько популярен Пригожин и его идеи в войсках, но, скорее всего, Путин там еще менее популярен. По крайней мере, в воюющих частях», – написал Навальный.