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Навальный опубликовал первое письмо из колонии «Полярный волк»

Алексей Навальный (архивное фото)
Алексей Навальный (архивное фото)

Российский оппозиционер Алексей Навальный опубликовал первое письмо из исправительной колонии в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, в которой он теперь находится. Он поблагодарил всех за поддержку, а также написал, что у него все хорошо.

Навальный рассказал подробности о своем этапировании в колонию особого режима, которое длилось 20 дней и было «довольно утомительным».

«Привезли меня в субботу вечером (23 декабря). А везли с такими предосторожностями и по такому странному маршруту (Владимир — Москва — Челябинск — Екатеринбург — Киров — Воркута — Харп), что я и не рассчитывал, что меня кто-то здесь найдет до середины января. Поэтому очень удивился, когда вчера двери камеры открыли со словами: «К вам адвокат», — написал Навальный. Он также рассказал немного об условиях содержания в колонии. В частности, что на прогулки его выводят в соседнюю камеру, на полу которой лежит снег, и что за окном его камеры видно только забор, стоящий вплотную.

«Смотрю за окно, где сначала ночь, потом вечер, потом снова ночь», — добавил оппозиционер.

«Ну и конвой видел, не такой, как в центральной России, а как в кино — с автоматами, в теплых рукавицах и войлочных сапогах. С теми самыми красивыми пушистыми овчарками», – пишет оппозиционер.

25 декабря соратники Навального, у которых 20 дней не было с ним связи, сообщили, что оппозиционер находится в колонии особого режима в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, с заключённым виделся его адвокат, сам Навальный «в порядке».

В колонии номер 3 «Полярный волк» в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, где теперь находится Навальный, в своё время содержались один из совладельцев ЮКОСа Платон Лебедев, а также украинский режиссёр и активист Олег Сенцов. «Условия там жесткие, с особым режимом в зоне вечной мерзлоты. Туда очень сложно добраться, и там нет систем доставки писем ФСИН-письмо или Zonatelecom», – отмечает соратник Навального Иван Жданов.

Ранее Навальный находился в колонии строгого режима номер 6 во Владимирской области. С 6 декабря к нему перестали пускать адвокатов. Впоследствии в Федеральной службы исполнения наказаний заявили, что Навальный 11 декабря убыл из колонии в другой регион. Уже тогда появились предположения, что, вероятно, его этапируют в колонию особого режима –– там заключённые находятся в более жёстких условиях. Навальный в августе был приговорён к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Навальный считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали его политзаключённым.

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