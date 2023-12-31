Политик Алексей Навальный, отбывающий 19 лет колонии особого режима в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа, поздравил своих сторонников с Новым годом. Соответствующее сообщение появилось в соцсетях оппозиционера.

Навальный отметил, что очень скучает по семье, родителям и брату. «Я ужасно скучаю даже по возможности ругаться на тех, кто в Новый год шлет дурацкие одинаковые поздравления и картинки по всему списку адресатов в WhatsApp. Раньше бесило, а сейчас думаю: это же так мило», – говорится в сообщении оппозиционера в телеграме.

В конце поздравления Навальный передал подписчикам «арктические объятия и заполярный привет».

Пост Навального проиллюстрирован изображением, сгенерированным с помощью искусственного интеллекта. На картинке изображен Навальный с женой, дочерью и сыном.

Ранее Навальный находился в колонии строгого режима № 6 во Владимирской области. С 6 декабря связь с ним пропала и появилась только спустя 20 дней.

Навальный в августе был приговорен к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима по обвинению в экстремистской деятельности. Навальный считает себя невиновным, а приговор – политически мотивированным. Правозащитные организации признали оппозиционера политзаключенным.

С новогодним обращением к россиянам также обратилась отстраненная от президентских выборов ржевская журналистка Екатерина Дунцова. «Сердце каждого из нас наполняется надеждой, что в Новом году, будет лучше. <...> А те, кто нам дорог, — они вместе с нами, а не находятся где-то далеко, рискуя своей жизнью, при этом выполняя задачи, цели которых нам толком не могут объяснить», – отметила Дунцова. «Новый год – это когда мы живем в мире. С собой и своими соседями», – подчеркнула она.