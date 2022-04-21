Навальный потребовал исключить его из списка экстремистов и террористов

Политик Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии во Владимирской области, подал иск к Росфинмониторингу. Согласно данным на сайте Мещанского суда Москвы, заявление было зарегистрировано 21 апреля.

Как пояснили «Интерфаксу» адвокаты Навального, он оспаривает включение в список экстремистов и террористов, в который Росфинмониторинг включил политика 25 января.

Также в этот список были включены соратники политика Леонид Волков, Иван Жданов, Любовь Соболь, Вячеслав Гимади, Георгий Албуров и Руслан Шаведдинов, – они фигурируют в деле о создании экстремистского сообщества.

У лиц, попавших в реестр, замораживаются счета в банках. В этот список включают россиян, осужденных или обвиненных по статьям Уголовного кодекса о преступлениях террористического или экстремистского характера.

В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность.