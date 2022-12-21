Навальный сообщил о том, что Пригожин приезжал в его колонию

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок в ИК-6 во Владимирской области, сообщил, что в колонию для вербовки заключенных прилетал бизнесмен и создатель так называемой «ЧВК Вагнера» Евгений Пригожин. Посты об этом появились в социальных сетях политика.

О том, что Пригожин прилетал в колонию, Навальному, который находится в штрафном изоляторе, сообщил «очевидец». По его словам, заключенных собрали на стадионе, где создатель «ЧВК Вагнера» рассказал им о том, что сам сидел в тюрьме, призывал их быть его штурмовиками, пообещал согласившимся помилование через полгода и дал пять минут на раздумья.

Оппозиционер утверждает, что к Пригожину завербовалось от 80 до 90 человек. После была еще одна волна вербовки. Сколько всего заключенных уехало из ИК-6 воевать в Украину, политик не уточняет.

«И вот сейчас 100% этой публики, законопослушность которой мы так отчаянно хотим повысить, точно знает: никакого закона нет, никаких судов нет, нет никаких правил. Все это фикция – это вранье про воспитательную работу и исправление как возможность освободиться досрочно. По щелчку пальцев, буквально в течение суток, убийц и грабителей с огромными сроками освобождает никакой не суд и даже не Путин, а лысый человечек, приезжающий на зоны с историей о том, как он «топтал 10 лет», – говорится в сообщении от лица Навального.