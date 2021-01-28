Московский областной суд оставил под арестом Навального

Московский областной суд оставил российского оппозиционного политика Алексея Навального под стражей.

В суде рассматривалась апелляция по жалобе адвокатов на решение Химкинского городского суда от 18 января арестовать Навального на 30 суток. Политик принимал участие в суде по видеосвязи из следственного изолятора "Матросская тишина".

Адвокаты Навального заявили, что его незаконно объявили в розыск. Из представленных материалов следует, что ФСИН получил от Навального уведомление от 23 ноября 2020 года о том, что он находился на лечении в берлинской клинике. Химкинский суд, по словам защитников, нарушил нормы Уголовно-процессуального кодекса.

Навальный после оглашения решения на вопрос судьи заявил, что ему было все понятно до начала заседания суда.

Химкинский городской суд вынес решение об аресте Навального на следующий день после прилета политика из Германии и задержания в аэропорту. Дело рассматривалось в отделении полиции. Навальный назвал это беззаконием "наивысшей степени".

По версии ФСИН, политик нарушил правила условного осуждения по делу "Ив Роше", не отметившись в российской инспекции после того, как его выписали из немецкой клиники. ФСИН также требует отменить условное осуждение Навального и заменить его на реальный срок в три с половиной года исправительной колонии. Это ходатайство ФСИН суд должен рассмотреть второго февраля.

В более чем ста городах России 23 января прошли акции с требованием освободить Навального. В них приняли участие более 100 тысяч человек. В штабах политика заявляют о 250 тысячах участников. Силовики задержали по всей России четыре тысячи человек. На 31 января в поддержку Алексея Навального запланированы новые акции.