Токаев объявил, что сменит Назарбаева на посту главы Совбеза Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел с поста главы Совета безопасности Казахстана. Этот орган возглавит действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом он заявил в обращении к нации.

По словам Токаева, принятых на фоне массовых протестов мер недостаточно. Президент считает, что за беспорядками стоят "финансово мотивированные заговорщики", у которых есть "тщательно продуманный план".

"Поэтому я как глава государства и с сегодняшнего дня председатель Совета безопасности намерен действовать максимально жестко", — цитирует Токаева РБК.

Он опроверг данные о своем бегстве и заверил, что вскоре выступит "с новыми предложениями по политической трансформации Казахстана".

Назарбаев возглавил Совет безопасности в 2019 году, покинув пост президента.

Ранее с поста первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности республики был уволен племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева Абиш Самат Сатыбалдыулы. Его место займет заместитель руководителя администрации президента Мурат Нуртлеу. Особый указ подписал Касым-Жомарт Токаев, сообщается в твиттере пресс-службы президента.

Также сегодня президент Казахстана принял отставку правительства. При этом кабинет министров продолжит исполнять свои обязанности до утверждения нового состава.

Отставка правительства произошла на фоне протестов, развернувшихся в республике. О происходящем в Казахстане можно следить в прямом эфире Настоящего Времени:

Протесты в Казахстане начались с митинга в Жанаозене 2 января, на него пришли сотни местных жителей. Через три дня митинги прошли в десятках городов и сел, протестующие захватили здания администраций в Алматы и Актобе, правительство ушло в отставку.

Участники протестов вступают в столкновения с полицией, захватывают и поджигают административные здания, громят магазины и офисы. В нескольких регионах страны введен режим чрезвычайного положения.