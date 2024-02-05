Назначенный Россией региональный министр в Луганске погиб после удара по Лисичанску 3 февраля. 48-летний Алексей Потелещенко в сентябре был объявлен российскими властями Луганской области Украины министром чрезвычайных ситуаций.

Потелещенко, согласно заявлению представителей МЧС ТАСС, находился в ресторане «Адриатик», по которой был нанесён ракетный удар. Российские власти обвиняют в нём Украину. Сообщалось о 28 погибших, в том числе ребёнке. Российские источники называют ресторан пекарней и утверждают, что в ней находились мирные жители.

В украинской Лисичанской городской военной администрации сообщили общественному телевидению, что пекарня «выпекала хлеб для фронта» и использовалась для проведения совещаний российскими чиновниками. Официально Киев удар не комментировал.