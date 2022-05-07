NBC: Байден потребовал от спецслужб остановить утечки в прессу

Президент США Джо Байден потребовал от спецслужб остановить утечки данных в СМИ об обмене разведданными с Украиной. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники. По их данным президент США заявил это в телефонном разговоре с директорами ЦРУ и национальной разведки, а также с главой Минобороны.

По мнению Байдена, утечки отвлекают от намеченных целей, а публикации в СМИ контрпродуктивны, утверждают собеседники NBC.

В мае сразу несколько американских СМИ со ссылками на источники сообщили, что Вашингтон поделился с Киевом данными, благодаря которым в апреле украинские войска нанесли удар по ракетному крейсеру «Москва».

The New York Times также писала, что благодаря информации США украинские военные смогли убить несколько российских генералов. Пентагон эту информацию отверг.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикации в СМИ, сказал, что передача данных и поставки оружия «не способствуют быстрому завершению операции», но и не мешают достижению поставленных Россией целей.